В Париже прошла 30-я церемония вручения наград правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF). По такому случаю к «Репортерам» приехал лауреат Нобелевки, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Со сцены он говорил о войне в Украине и о роли российской пропаганды, а также намекнул на то, кого именно хочет выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира. Выступили на церемонии и министры культуры Франции и Украины. Награды RSF получили выдающиеся журналисты; среди них — украинские репортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка, которые были единственными, кто в течение нескольких недель освящал уничтожение российскими захватчиками города Мариуполя.

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«Вы не только проявляете невероятную смелость, но и делаете по-настоящему талантливую работу», — отметил Муратов (сам когда-то бывавший военным репортером), выражая восхищение Мстиславом Черновым и его напарником.

«Евгений Малолетка прямо сейчас продолжает оставаться на фронте», — рассказал Чернов, чьи страшные свидетельства о военных буднях вызвали слезы у некоторых присутствовавших в зале кинотеатра «Gaumont Champs-Élysées», где проходила церемония.

Чернов и Малолетка получили премию в номинации «Влияние».

#RSFAwards2022 : Félicitations aux journalistes ukrainiens de @AP, @mstyslav9 et @EMaloletka qui remportent le Prix de l'impact 2022 !

Ils sont les seuls journalistes à avoir documenté les conséquences des combats et bombardements à Marioupol en #Ukraine." pic.twitter.com/MBNHYyX2qO — RSF (@RSF_inter) December 12, 2022

В номинации «Мужество» премия была вручена родственникам — сыну, дочери и мужу — иранской журналистки и правозащитницы Наргес Мохаммади, которая сейчас находится в тегеранской тюрьме в тяжелом состоянии. «Находясь в заключении последние 12 лет за свою борьбу за свободу прессы и права человека, она является символом мужества. Даже находясь в тюрьме, она не перестает сообщать об ужасном положении заключенных, особенно женщин. Ее жизнь — это борьба, и Наргес Мохаммади приходится идти на многие жертвы, чтобы ее голос дошел до нас», — подчеркнули «Репортеры» в обоснование выбора жюри.*

Вышедший на сцену за наградой муж Наргес Мохаммади, известный иранский писатель, религиозный деятель и журналист Таги Тахмани тоже невероятно пострадал от режима — отсидев в тюрьмах в общей сложности 14 лет, он переехал с детьми во Францию, получив здесь убежище. Они не видели свою маму и жену уже несколько лет.

В тюрьме она подвергается ужасающим наказаниям, сообщили в RSF: «Несмотря на проблемы с сердцем, она получила 154 удара плетью, а также другие виды жестокого обращения и пыток. Однако она не теряет надежды и продолжает призывать к гражданскому неповиновению, всегда с улыбкой на лице. Она опубликовала десятки статей из тюрьмы (...) и написала исследование о пытках, основанное на интервью с 16 заключенными».

Приз в номинации «Независимость» получил марокканский журналист-расследователь Омар Ради. Как рассказала его мать, вышедшая на сцену получать премию, Омар сидит в тюрьме в Марокко уже 28 месяцев. Он приговорен по странным образом объединенному «двойному делу» о «шпионаже» и «изнасиловании» к шести годам тюрьмы. RSF и правозащитная организация Amnesty International отмечают признаки заказного характера этих обвинений. Есть причины: более десяти лет журналист занимался расследованиями коррупции, а последний его материал, опубликованный изданием Forbidden Stories, посвящен странным операциям с недвижимостью, в которых, по данным Ради, замешаны люди, приближенные к королю Марокко.

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Жюри этой 30-й премии возглавлял французский журналист и обозреватель Пьер Аски, президент RSF. В церемонии приняли участие и вручили призы бывшие лауреаты премии «Репортеров»: Джан Дюндар, экс-редактор турецкой газеты Cumhuriyet; Лина Атталах, соучредитель и главный редактор независимого египетского издания Mada Masr; Мэтью Каруана Галиция, расследователь, сын Дафны Каруаны Галиции, мальтийской журналистки, погибшей в 2017 году в результате взрыва ее машины.

Открывал церемонию генсек «Репортеров без границ» Кристоф Делуар.

«…Возможно, вы знаете, что у нас есть офисы и отделения в 14 городах по всему миру. Мы организовывали церемонии вручения премии в Лондоне, затем в Берлине, затем в Тайбэе. Но наша штаб-квартира находится в Париже, и сегодня (в год "юбилейного" награждения — Прим. Ред.) именно Париж является мировой столицей свободы прессы», — отметил Делуар.

Подчеркнул: «Каждый год премия присуждается выдающимся людям, которые занимаются журналистикой, чтобы демократия и права человека жили, чтобы можно было решать проблемы человечества как на глобальном, так и на местном уровне, чтобы, как сказал Альбер Камю, мир не развалился на части».

Кристоф Делуар, генеральный секретарь RSF. AP - LAURENT GILLIERON

Напомнил, с надеждой (учитывая биографии лауреатов нынешнего года): «Премия RSF помогала добиться освобождения (победителей), иногда даже через несколько недель после церемонии». К сожалению, так было далеко не со всеми лауреатами, признал генсек RSF, перечислив имена тех, кто все еще находится в тюрьмах: «Я думаю, в частности, о китайцах Чжан Чжань и Хуан Ци, основателе гонконгской газеты Apple Daily Джимми Лае, о Фам Доан Транг из Вьетнама.**

Потом Делуар обратился к главному гостю церемонии:

«Сегодня мы имеем честь приветствовать главного редактора „Новой газеты“ Дмитрия Муратова, лауреата Нобелевской премии мира 2021 года (совместно с другом RSF Марией Ресса). Мы встречались, Дмитрий, в Таллинне, 10 февраля (этого года), и когда я спросил вас, что нужно российским журналистам, вы ответили: сотни хотят бежать в Европу, помогите им. Началась волна изгнания. Через 14 дней Путин начал свою войну».

Вышедший затем на сцену Муратов (после речи министра культуры Франции Римы Абдул-Малак) особо подчеркнул, как много сделали «Репортеры без границ» для спасения журналистов — и не только в этом году.

Речь Дмитрия Муратова (оригинал, предоставленный автором) — Я не знаю, какие последние слова сказала, и сказала ли убитая в лифте своего дома Анна Политковская в 16 часов 11 минут 7 октября 2006 года. Я не знаю последний шепот или последнюю мысль еще 1200 убитых наших коллег за последние только 15 лет. Я бы создал музей их последних репортажей. Их последних слов. Убийцы и заказчики убийств не раскрыты в 9 случаях из 10. Другой такой профессии попросту нет. 86 процентов убийств наших коллег остались безнаказанными. Но теперь, думаю, мы вступили уже в новую эпоху противостояния диктаторских и авторитарных режимов с независимой журналистикой. Если сначала убивали журналистов, теперь убивают медиа целиком. Закрыт популярнейший сайт Марии Ресса Rappler. Сама лауреат Нобелевской премии Мария Ресса находится в смертельной опасности. Диктатор и его суды грозят ей более чем 100 годами тюремного заключения. Диктаторы верят, что они вечны, и не хотят видеть Марию эти 100 лет. Ни на секунду я не могу забыть об этом. Давайте в эти дни придумаем акции солидарности с нашим другом Марией Ресса. В России закрыты 262 медиа, которые не стали пропагандистскими и не брали денег у государства. По цензурным соображениям закрыто и 7000 сайтов. Нашу газету тоже закрыли… А что делать читателям, зрителям, слушателям, которые остались без своих медиа?! Более 200 журналистов и медиа объявлены иностранными — по сути, врагами народа. Штрафы, судебные преследования, блокировки изданий — по сути появился запрет на профессию журналиста в негосударственных медиа. Пропаганда установила свою монополию на мозги народа. Государство само поверило в свою пропаганду и подчинило ей, как новой религии, общество и законы. Сравните: пропагандист RT, бывший редактор вещания на русском языке Красовский призвал в эфире (дословно): «Топить украинских детей, которые сказали, что „москали оккупировали“, прям в реке! Топить их, этих детей. Или — жечь прямо в домах. Загонять в дома таких детей и жечь». А вот еще цитата: муниципальный депутат Горинов назвал «дикостью» идею проводить конкурс детских рисунков, когда идут военные действия в Украине. Каково решение суда? За фашистское высказывание Красовского не наказывают вообще! А депутат Горинов получает 7 лет в тюрьме! Опять новое явление: все диктатуры, — а это их свойство, — сначала уничтожают политических оппонентов, потом отменяют выборы. В результате в парламентах нет ни одного человека, который представлял бы интересы людей с антивоенными взглядами. И именно независимые медиа взяли на себя представительство миллионов людей, которые презирают войну как профессиональный провал политиков. Именно медиа стали своеобразными парламентами для своих читателей-избирателей. И эти медиа — запрещены. Они вынуждены покинуть Родину. Жизни и свободе журналистов угрожает огромная опасность. Ситуация складывалась безнадежная. И тут, Deus ex machina, неожиданное спасение — на сцену вышли «Репортеры без границ». Репортеры Без Границ. «Репортеры» спасли коллег. Они вернули к жизни десятки изданий. Они спасли от преследования, без преувеличения, сотни молодых журналистов. Они сохранили свободную журналистику, спасли профессионалов, вернули людям в России альтернативу, антидот от пропаганды. Это выдающееся явление! Вы же знаете — так вечно случается, — что у добра всегда плохой менеджмент, а у зла — хороший. «Репортеры без границ» на наших глазах изменили ситуацию. У них отличный менеджмент добра. Великому английскому пацифисту, исследователю принципов пропаганды Артуру Понсонби приписывают фразу: «Первой на войне умирает правда». Благодаря «Репортерам без границ» и нашим коллегам-журналистам правда на этой самой страшной после Второй мировой войне выжила. Мы не оставили народы наедине с пропагандой. Впереди тяжелый и страшный год. Но мы — вместе. P. S. Завтра во Львове ночью — минус 6ºС. В Запорожье — минус 3º. В Донецке — минус 3º. В Полтаве — минус 6ºС. В Киеве — минус 6ºС. После бомбежек миллионы людей без тепла и света. 14 миллионов беженцев уже и 3-5 миллионов ожидается. Это новое оружие Путина: посеять в Европе хаос. Это массовое нарушение прав людей. Нарушение права ребенка спать на своей подушке. Солидарность, поддержка и эмпатия — против апатии. Вот, наверное, главная тема для нас. И еще о «Репортерах». Я знаю, как воспользуюсь своим правом выдвижения на Нобелевскую премию. И об этом, как и положено, никто не узнает.

После того, как Муратов закончил свою речь, почти полный зал „Gaumont Champs-Élysées“ аплодировал ему стоя.

Но главред «Новой» был награжден не только аплодисментами — не успев сойти со сцены, он получил престижную журналистскую премию (которую часто называют «французским Пулитцером» и даже «журналистским Нобелем») — медаль имени Альбера Лондра. Важно отметить, что в этом году — впервые в почти 90-летней истории премии — она была вручена не только представителям франкоязычных СМИ: сначала, в ноябре, в Риге ее вручили двум украинским журналистам — главреду «Украинской правды» Севгиль Мусаевой и раненому на фронте репортеру Андрею Цаплиенко. Теперь вот награду получил Муратов.

Вместе с президентом премии Эрве Брюзини вручать ее вышла известный французский военный репортер, кинодокументалист Манон Луазо. Она хорошо знала Анну Политковскую — по чеченской войне, не раз бывала в редакции «Новой» в Москве. «Дорогой Дмитрий, — сказала Луазо. — Мы хотим отдать должное вашему мужеству в борьбе за правду, журналистам „Новой газеты“, которые были убиты за ту же смелость: Анна Политковская (убита в 2006-м — Прим. Ред.), Юрий Щекочихин (2003), Игорь Домников (2000), Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова (2009), Наталья Эстемирова (2009), Орхан Джемаль (2018).

За мужество всех тех, кто вместе с вами сражается внутри России, и тех, кто был вынужден встать на путь изгнания в Тбилиси или Риге, где мы только что вручали премию Альбера Лондра.

Как вы написали, „свободный дух веет где хочет и как пожелает“.

Спасибо за вашу борьбу, спасибо за то, что вы указываете нам путь».

Манон Луазо и Эрве Брузини (справа) вручают Дмитрию Муратову премию Альбера Лондра. 12.12.2022 © Yury Safronov, RFI

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В завершение вечера глава «Репортеров» Кристоф Делуар сказал еще несколько слов — о том, как организация сейчас работает на самой страшной войне наших дней: «Через три недели после нападения России на Украину RSF открыл Центр свободы прессы во Львове, который позже был "расширен" до Киева. Мы оказали помощь более чем тысяче журналистов, поставляя каски, пуленепробиваемые жилеты, комплекты для выживания, проводя обучение и оказывая психологическую поддержку. (...) Мы начали расследование, сотрудничаем с украинской прокуратурой и подали жалобу в Международный уголовный суд за военные преступления, совершенные против журналистов».

«Мы оказали поддержку более чем 30 украинским СМИ. Мы также помогаем российским СМИ в изгнании. (…) Мы боремся против пропаганды, и несколько дней назад одержали важную победу в Государственном совете Франции (о запрете распространения российских пропагандистских телеканалов через европейские спутники — Прим. Ред.). (…) Мы боремся за то, чтобы журналистов не убивали, не сажали в тюрьму и не преследовали (...). Мы боремся против всего, что угрожает праву на информацию...», — перечислял заслуги RSF Кристоф Делуар.

«У нас есть шанс изменить будущее журналистики к лучшему, поэтому поверьте: мы будем бороться за него», — пообещал глава «Репортеров», прежде чем пригласить лауреатов и всех участников церемонии на сцену для финального фото.

Финальное фото участников церемонии. © Yury Safronov, RFI

Фотография у нас получилась относительно отчетливой. Что касается будущего журналистики, то, по крайней мере в России, оно пока не просматривается. Как и перспектива окончания войны.

* Всего на премию RSF-2022 в трех номинациях были номинированы 15 представителей СМИ из 15 стран.

** Чжан Чжань — юристка и журналистка, лауреат премии RSF 2021 г. Приговорена к 4 годам тюрьмы за размещение в Интернете видеороликов об эпидемии в Ухане в начале пандемии Covid-19. Хуан Ци — создатель первого в Китае сайта о правах человека, лауреат премии RSF 2004 г., в 2019-м приговорен к очередному сроку, 12 годам тюрьмы. Джимми Лай ждет приговора по обвинению в нарушении Закона о национальной безопасности Гонконга; лауреат премии RSF 2020 года. Фам Доан Транг — издательница и журналистка, в 2021-м приговорена к 9 годам лишения свободы за «пропаганду против государства»; лауреат премии RSF 2019 г. — Прим. Ред.

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