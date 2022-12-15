COP15 по биоразнообразию: есть опасность принятия минимального соглашения

Биоразнообразие

До 19 декабря участники саммита ООН по биоразнообразию должны принять в Монреале соглашение с целью остановить к 2030 году эрозию биоразнообразия нашей планеты. Эколог в Национальном центре научных исследований Франции Филипп Гранкола объяснил русской редакции RFI, почему заключение соглашения еще не равнозначно успеху СОР15.

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По данным экспертов ООН, миллиону видов растений и животных находится сегодня под угрозой исчезновения. Всего несколько дней осталось до закрытия этой СОР15 осталось несколько дней. Но консенсуса по теме расширения охраняемых заповедных зон до 30% всё ещё нет. Беспокойство всвязи с этим высказал в интервью RFI наблюдающий за переговорами в Монреале эколог, замдиректора по научной части государственного Института экологии и окружающей среды (IEE du CNRS) Филипп Гранкола (Philippe Grandcolas). Мы начали разговор с просьбы уточнить понятие «охраняемая природная территория».

Филипп Гранкола: "30% охраняемых территорий на суше и на море: цель состоит в том, чтобы сохранить нетронутыми и эффективными экосистемы И виды; но переговоры не принуждают штаты к жестким мерам защиты… 30% но какие?" © @pgISYEB

Филипп Гранкола: Охраняемая природная территория — это пространство, где человек никак не воздействует на экосистему. Поэтому она сохраняет способность к регенерации, выполняет функцию обеспечения природного равновесия и, в то же время, помогает в этом близлежащим к ней территориям. В настоящее время такие зоны занимают гораздо меньше 30% поверхности планеты.

Формально, решение о расширения охраняемых территорий, как на суше, так и в океанах и морях до 30%, может быть принято участниками СОР15. Объявить о расширении до 30% не трудно. На планете ещё сохранились малонаселенные районы. Поэтому договориться формально должно быть не очень сложно. Но смысл такой договор будет иметь только если 30% охраняемых территорий будут действительно охраняемыми. Не просто «парками на бумаге», как говорят некоторые ученые. Речь идет о территориях, в пределах которых работа по охране биоразнообразия недостаточно эффективна. Таких «парков на бумаге»сегодня много, в частности в зонах морских территорий, как например, во Франции. Там нет необходимого уровня защиты. А без строгого контроля, даже если СОР15 примет целевой показатель в 30% к 2030 году, нет уверенности в том, что биоразнообразие будет действительно надежно защищено на этих территориях.

Вторая проблема состоит в том, что на многих из этих охраняемых территорий проживают коренные народы. Сегодня они занимают около 8% охраняемых территорий. Но они обеспокоены тем, что создание заповедных природных зон лишит их традиционных мест проживания. Это более, чем понятно. Их переселяли раньше, это случается и сейчас. В некоторых странах, когда создают национальные парки, изгоняют коренные народы с их территорий, что неприемлемо с этической и просто человеческой точки зрения. Более того, это абсурд с научной точки зрения, поскольку, чаще всего, коренные народы уважительно пользуются окружающей их природой.

La #COP15 #biodiversité se tient en ce moment à Montréal ; l’occasion de rappeler des enjeux quelquefois mal compris @INEE_CNRS https://t.co/IvjYPymH7Y — Philippe Grandcolas (@pgISYEB) December 12, 2022 Филипп Гранкола: 30% охраняемых территорий на суше и на море: цель состоит в том, чтобы сохранить нетронутыми и эффективными экосистемы И виды; но переговоры не принуждают штаты к жестким мерам защиты… 30% но какие?

RFI: На планете есть также регионы с нетронутой природой. Они тоже включены в предполагаемые 30% защищённых территорий?

Да, безусловно. 30% может показаться много, но в реальности это не так значительно. Ведь если, к примеру, учесть морские пространства вокруг островных территорий Франции, их можно без труда включить в эти списки. Но самое важное при этом — знать, что именно мы делаем с этими территориями, эффективны ли охранные меры, найдено ли взаимопонимание с коренными народами, проживающими на этих территориях. Но это лишь один из аспектов переговоров в рамках СОР15. Есть много других, и мы не можем забыть, что помимо расширения охранных природных зон до 30%, перед нами стоят задачи сокращения пестицидов и восстановления экосистем.

Ваше опасение, что конференция ООН в Монреале может закончиться без подписания всемирной рамочной программы по защите биоразнообразия объясняется многоплановостью неотложных проблем, требующих консенсуса?

Проблема с COP, конференциями сторон, заключается в том, что они объединяют множество стран, подписавших конвенции ООН. Конвенция о биологическом разнообразии — это 196 стран, следовательно. 196 стран — это множество разных культур, множество различных социальных, экономических, природных ситуаций. Это создает очевидные трудности в том, чтобы формулировать общие цели и последовательно достигать их вместе. Между 196 странами идут трудные дискуссии, которые не обязательно связаны с бинарными оппозициями. Проблема не в том, что кто-то против принципа защиты 30% территорий. Трудности возникают потому, что некоторые страны, где много агропромышленных предприятий, боятся, что охраняемые территории лишат их сельскохозяйственных угодий, другие боятся антагонизма с коренными народами своей страны, которые не хотят быть изгнанными со своих традиционных территорий. Существует множество нюансов в точках зрения, которые могут привести к затруднениям в решении этих вопросов.

Каковы шансы избежать провала конференции? До конца осталось несколько дней...

Я думаю, есть шанс, что СОР15, наконец, придёт к соглашению. Трудно себе представить, что государства-участники разъедутся, не подписав соглашения. Но опасность в том, что это будет соглашение-минимум, где обязательные для исполнения требования будут минимальными. Тогда это будет полу-провал. Но, без сомнения, конференция сторон необходима. Потому что, если мы не соберем за столом все стороны, а собрать за столом почти 200 стран сложно, мы не добьемся необходимого прогресса. Если бы не было переговоров, не было бы обсуждения проблем, не было бы точки отсчета для констатации провала. Поэтому конференции ООН необходимо проводить. Даже если прогресс не значителен, он может стать ступенькой на пути к цели. И это важно, даже если этого еще недостаточно для решения проблем экологии, не требующих отлагательства. Сегодня всё больше наблюдателей начинает сомневаться в возможности заключить в Монреале сильное соглашение, со значительными обязательствами со стороны государств-участниц саммита. Мне же кажется, принцип о 30% заповедных зон будет принят. Но, как я сказал, нет уверенности, что будут утверждены обязательства, гарантирующие его эффективность и уважение прав коренных народов.

Работа 15-й Всемирной конференции по биоразнообразию (COP15) должна завершиться в Монреале 19 декабря.

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