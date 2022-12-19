В Катаре при попытке провести антивоенную акцию во время финала ЧМ задержали участников Pussy Riot

Художественная акция Pussy Riot «Милиционер вступает в игру». Финал чемпионата мира по футболу: матч между Францией и Хорватией. Москва, 15 июля 2018 года.

Во время финального матча между Францией и Аргентиной в Катаре служба безопасности задержала участников российской арт-группы Pussy Riot. Они пытатались осуществить акцию в знак протеста против войны в Украине. После нескольких часов их отпустили.

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По данным немецкого издания Welt, участники арт-группы Pussy Riot пытались проникнуть на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Аргентиной, который проходил в столице Катара Дохе. Участники группы Ника Никульшина и Петр Верзилов были выведены службами безопасности с трибуны рядом со скамейкой запасных сборной Аргентины. Их отпустили вечером того же дня.

«Медиазона» (издателем которой является Верзилов) со ссылкой на фонд «Cinema for peace» сообщает, что задержанные собирались выбежать на поле во время игры в знак протеста против войны России в Украине, лишения свободы политика Алексея Навального и нарушения прав женщин в Иране.

Это не первое появление участников Pussy Riot во время текущего чемпионата мира по футболу. Ранее 29 ноября участники группы пришли на матч между Ираном и США в футболках с надписью «Woman Life Freedom» (Женщины. Жизнь. Свобода) и именами убитых властями женщин из Ирана. Фонд «Cinema for peace» поделился фотографиями этой акции и открыто заявил, что оказывал поддержку в ее реализации.

Cinema For Peace organized an initiative to show support to Iranian women, with Russian Feminist Group Pussy Riot. The initiative involved staging a protest against the Iranian Regime during the Iran-US match in Doha on Nov 29, 2022. #Mahsaamini #Womanlifefreedom #Pussyriot pic.twitter.com/sQ3K5IJT0S — Cinema for Peace Foundation (@CinemaForPeace) November 30, 2022

Службы безопасности Катара не просто так опасались возможного нарушения хода матча. Четыре года назад, 15 июля 2018 года, в Москве в начале второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу четверым участникам Pussy Riot удалось проникнуть на футбольное поле. Несмотря на беспрецедентные меры безопасности и присутствие на стадионе трех президентов — Франции, Хорватии и России, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова, Ника Никульшина и Петр Верзилов выбежали на футбольное поле. Ника Никульшина даже успела «дать пять» легендарному французскому нападающему Килиану Мбаппе.

Нику Никульшину, участницу Pussy Riot, задерживают во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве. AFP - MLADEN ANTONOV

Акцию 2018 года Pussy Riot назвали «Милиционер вступает в игру» в честь одиннадцатой годовщины со дня смерти концептуалиста Дмитрия Пригова, автора поэтического цикла «Апофеоз милицанера». Участники группы были одеты в форму российских полицейских и беспрепятственно прошли через все уровни безопасности стадиона. Арт-группа объяснила свою акцию так: «Чемпионат мира напомнил о возможности небесного милиционера в прекрасной России будущего, но каждый день вступающий в игру без правил земной милиционер разрушает наш мир».

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