Каннский кинофестиваль требует от властей Ирана освободить из-под ареста актрису Таране Алидости, поддержавшую протестующих

Иранская актриса Таране Алидости на Каннском кинофестивале в 2016 году

Многие известные люди и организации, в том числе Каннский кинофестиваль, требуют освобождения арестованной в субботу в Иране актрисы Таране Алидости. Это одна из самых известных иранских актрис, схваченная за выражение солидарности с протестующими.

Реклама Читать далее

Каннский фестиваль решительно осуждает арест Таране Алидости и требует от иранских властей немедленно ее освободить.

«В знак солидарности с мирной борьбой за свободу и права женщин Каннский фестиваль выражает ей полную поддержку», — говорится в официальном твиттер-аккаунте престижного кинофестиваля.

L’actrice Iranienne Taraneh Alidoosti a été arrêtée samedi 17 décembre en raison de son engagement en faveur du Mouvement pour la liberté dans son pays. Le @Festival_Cannes condamne fermement cette arrestation et demande sa libération immédiate.#FreeTaranehAlidoosti pic.twitter.com/wKKDtwMzTu — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) December 19, 2022

Знаменитости и правозащитники призывают Иран освободить Таране Алидости, арестованную в субботу, 17 декабря. Актриса в своем аккаунте в Instagram не раз выражала поддержку протестам, начавшимся в Иране в середине сентября после гибели в полицейском участке 22-летней Махсы Амини, задержанной по обвинению в нарушении исламского дресс-кода.

8 декабря актриса осудила казнь 23-летнего участника протестов Мохсена Шекари, повешенного в Тегеране по обвинению в нападении на члена проправительственной полувоенной организации «Басидж» и в перекрытии движения на одной из улиц столицы Ирана.

«Би-би-си» отмечает, что в своей публикации 38-летняя актриса подвергла критике международные организации, не помешавшие казни Шекари. Аккаунт Таране Алидости, на который были подписаны около восьми миллионов человек, больше не доступен.

Таране Алидости — одна из самых известных иранских киноактрис. Она сыграла в картине «Коммивояжер», удостоенный в 2017 году премии «Оскар» в номинации за лучший фильм на иностранном языке.

Другие иранские кинозвезды подверглись преследованию или арестам еще до нынешней волны протестов. За решеткой, к примеру, остается один из самых известных на Западе иранских кинорежиссеров Джафар Панахи.

По данным правозащитников, при попытках подавления протестов от действий иранских силовиков погибли сотни человек. Тысячи были арестованы. Уже двух участников протестов власти Ирана казнили. Еще как минимум 26 арестованным в связи с протестами грозит смертная казнь, по информации правозащитной организации Amnesty International.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться