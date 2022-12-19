COP15 завершилась в Монреале принятием многообещающего «пакта о мире с природой»

Конференция ООН по биоразнообразию завершилась 19 декабря 2022 года в Монреале принятием соглашения о "мире с природой"

Конференция ООН по биоразнообразию в Монреале закончилась 19 декабря заключением соглашения с целью остановить исчезновение животного и растительного мира планеты. Подпись под документом поставили более 190 стран-участниц COP15. Международное соглашение станет судьбоносным, если не останется соглашением «на бумаге». Эксперты ООН будут мониторить теперь расширение заповедных зон, защищенных от производственной деятельности человека, до 30% суши и морей.

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Глобальное соглашение по спасению биоразнообразия было принято Конвенцией ООН 19 декабря 2022 года и должно стать таким же важным руководством к действию, как Парижское соглашение по климату 2015 года.

Пакт о мире с природой

Соглашение достигнуто после четырех лет трудных переговоров, которые завершились десятидневной круглосуточной работой делегаций 196 стран под эгидой Китая, председателя этой COP15.

В результате, «пакт о мире с природой», называемый «Соглашением Куньмин-Монреаль», направленный на защиту земли, океанов и видов от загрязнения, деградации и климатического кризиса, подписали 190 государств.

Оно включает в себя около двадцати задач. Кроме договора об эффективной защите 30% суши и морских пространств, предлагается восстановить 30% деградированных земель и вдвое сократить ущерб от пестицидов к 2030 году. Участник переговоров французский министр экологических преобразований и развития территорий Кристоф Бешю назвал в интервью RFI соглашение Монреале «историческим»:

Это соглашение — историческое событие. Не только потому, что мы впервые намечаем рамки, но и потому, что это амбициозные рамки. У нас есть соглашение, которое включает пестициды, в котором указывается, что мы должны будем отменить субсидии, которые наносят ущерб биоразнообразию. У нас есть обязательства не только до 2050 года, календарь мер до 2030 года. У нас есть финансирование, даже если некоторые страны считают бюджет недостаточным, но страны его увеличивают в два раза до 2025 года и в три раза начиная с 2030 года по отношению к нынешнему уровню финансирования. По всем этим причинам это —абсолютно историческое соглашение.

Члены WWF протестовали во время COP15, двухнедельного саммита ООН по биоразнообразию, в Монреале, Квебек, Канада, 7 декабря 2022 г. REUTERS - CHRISTINNE MUSCHI

Более сдержанная реакция в день закрытия саммита ООН была у Пьера Канне, представителя Всемирного фонда дикой природы (WWF). У микрофона Люсиль Гимберг, из французской редакции RFI, он подчеркнул, что соглашение не обязывает отказаться от экстрактивной экономической модели:

Это соглашение нельзя назвать сногсшибательным. Но оно все же спасает ситуацию. Были большие опасения по поводу формулировки общих задач, и страны впервые поставили перед собой цель остановить и даже обратить вспять процесс утраты биоразнообразия к 2030 году. Больше не должно быть никакого уничтожения природы до 2030 года, а потом цель —восстанавливать. Важно то, что для выполнения этой миссии в деталях, у нас есть положительные решения, которые позволят, например, снизить вдвое ущерб, наносимый пестицидами, или снизить в два раза использования нитратов. Приняты решения по пластмассам. Мы намерены отказаться от вредных для биоразнообразия субсидий. Есть конкретные решения разработанные в рамках агроэкологии, например, для ограничения воздействия сельского хозяйства на природу. Проблема в том, что мы не идем достаточно далеко в этом соглашении, чтобы уменьшить наш экологический след. То есть, проект не нацелен на смену нашей экстрактивной модели, которая разрушает природу.

Отказ от пестицидов и субсидий производств, вредных для природы, заставит Францию во многом пересмотреть работу многих областей промышленности. И, в частности, основы интенсивной сельскохозяйственной деятельности.

Ключевой вопрос средств для реализации намеченных задач

Заместитель премьер-министра и министр окружающей среды Демократической Республики Конго Ева Базайба на трибуне COP15 в Монреале, 17 декабря 2022 г. AFP - LARS HAGBERG

Несколько стран Африки не подписали соглашение в Монреале. Несмотря на объявленное увеличение втрое к 2030 году экологической помощи богатых стран бедным, их представители на форуме заявили, что разочарованы объявленными суммами помощи странам Юга. Не было также услышано их предложение о создании специального фонда для сохранения биоразнообразия.

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