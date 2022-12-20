Канада начала процедуру экспроприации средств Абрамовича. Их могут направить на восстановление Украины

Опубликовано:

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли REUTERS - INTS KALNINS
RFI
2 мин

Канада первой из мировых держав инициировала процедуру изъятия имущества российского олигарха, попавшего под санкции. Правительство Канады, используя новые полномочия, обратится в суд с иском об аресте и конфискации $26 миллионов активов компании, принадлежащей Роману Абрамовичу, сообщили в МИД Канады 19 декабря. В случае положительного судебного решения эти денежные средства могут быть направлены на восстановление Украины.

Реклама

Правительство Канады объявило о запуске процедуры по аресту и конфискации активов российского олигарха Романа Абрамовича, находящегося под канадскими санкциями. Речь идет о $26 миллионах компании Granite Capital Holdings Ltd., принадлежащей Абрамовичу.

Роман Абрамович попал под санкции Канады, а также под санкции ЕС и Великобритании.

Впервые правительство Канады использует новые полномочия, позволяющие осуществлять арест активов лиц, попавших под санкции, отмечает канадское министерство иностранных дел.

Глава МИД Канады Мелани Жоли обратится в суд с иском о конфискации. В случае удовлетворения иска вырученные средства могут быть направлены на восстановление Украины и компенсации жертвами российского вторжения.

Канада первой из держав «Большой семерки» реализует подобные меры, демонстрируя твердую приверженность делу восстановления Украины и привлечения к ответственности тех, кто получал выгоду от путинского режима и поддерживал его, подчеркивается в заялении канадского МИД.

Канада ввела санкции против более 3600 людей и организаций в связи с действиями РФ против Украины

«Канада будет продолжать оказывать давление на российский режим и тех, кто извлек выгоду из варварского вторжения Путина в Украину», — заявили министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Путинские олигархи причастны к незаконному и варварскому вторжению России в Украину. Канада не будет убежищем для их нечестно полученных доходов. Сегодняшнее заявление демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы российские элиты заплатили цену за свою поддержку жестокого режима Путина», — отметила в свою очередь министр финансов Канады Христя Фриланд.

Начиная с оккупации Крыма Россией в 2014 году, Канада ввела санкции против более чем 3600 человек и организаций в связи с действиями РФ против Украины. Из них порядка 1500 были добавлены в канадские санкционные списки с 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабное нападение на Украину. Речь идет о физических и юридических лиц из РФ, Беларуси и Украины.

Еврокомиссия предалагает перейти к конфискации

По данным Еврокомиссии, страны-члены ЕС «заморозили» авуары российских олигархов на 19 миллиардов евро. Было заблокировано еще 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка в ЕС и странах-партрерах по G7.

В Еврокомиссии в конце ноября предложили перейти к конфискации замороженных активов, чтобы направить их в пользу Украины. В краткосрочной перспективе предлагается создать структуру, которая управляла бы этими активами, инвестировала их и использовала доход от инвестиций на поддержку Украины.

Активы предлагается вернуть их владельцам после снятия санкций. Этот процесс может быть связан с мирным соглашением, которое обеспечит Украине компенсацию за ущерб, отмечали в ЕК.

В недавнем интервью французским телеканалам LCI и TF1 президент Украины Владимир Зеленский призвал Францию передать авуары российских олигархов на восстановление Украины. Он подчеркнул, что это справедливо в условиях нападения РФ на Украину, когда российская армия каждый день разрушает в Украине дома, школы, инфраструктуру.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями