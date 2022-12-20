Канада начала процедуру экспроприации средств Абрамовича. Их могут направить на восстановление Украины

Канада первой из мировых держав инициировала процедуру изъятия имущества российского олигарха, попавшего под санкции. Правительство Канады, используя новые полномочия, обратится в суд с иском об аресте и конфискации $26 миллионов активов компании, принадлежащей Роману Абрамовичу, сообщили в МИД Канады 19 декабря. В случае положительного судебного решения эти денежные средства могут быть направлены на восстановление Украины.

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Правительство Канады объявило о запуске процедуры по аресту и конфискации активов российского олигарха Романа Абрамовича, находящегося под канадскими санкциями. Речь идет о $26 миллионах компании Granite Capital Holdings Ltd., принадлежащей Абрамовичу.

Роман Абрамович попал под санкции Канады, а также под санкции ЕС и Великобритании.

Впервые правительство Канады использует новые полномочия, позволяющие осуществлять арест активов лиц, попавших под санкции, отмечает канадское министерство иностранных дел.

Today, Minister Joly announced that Canada is starting the first process to seize and pursue the forfeiture of assets of a sanctioned Russian oligarch.



Read more: https://t.co/lJdwehca8C pic.twitter.com/SmVkLfYpCV — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) December 19, 2022

Глава МИД Канады Мелани Жоли обратится в суд с иском о конфискации. В случае удовлетворения иска вырученные средства могут быть направлены на восстановление Украины и компенсации жертвами российского вторжения.

Канада первой из держав «Большой семерки» реализует подобные меры, демонстрируя твердую приверженность делу восстановления Украины и привлечения к ответственности тех, кто получал выгоду от путинского режима и поддерживал его, подчеркивается в заялении канадского МИД.

Канада ввела санкции против более 3600 людей и организаций в связи с действиями РФ против Украины

«Канада будет продолжать оказывать давление на российский режим и тех, кто извлек выгоду из варварского вторжения Путина в Украину», — заявили министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Путинские олигархи причастны к незаконному и варварскому вторжению России в Украину. Канада не будет убежищем для их нечестно полученных доходов. Сегодняшнее заявление демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы российские элиты заплатили цену за свою поддержку жестокого режима Путина», — отметила в свою очередь министр финансов Канады Христя Фриланд.

Начиная с оккупации Крыма Россией в 2014 году, Канада ввела санкции против более чем 3600 человек и организаций в связи с действиями РФ против Украины. Из них порядка 1500 были добавлены в канадские санкционные списки с 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабное нападение на Украину. Речь идет о физических и юридических лиц из РФ, Беларуси и Украины.

Еврокомиссия предалагает перейти к конфискации

По данным Еврокомиссии, страны-члены ЕС «заморозили» авуары российских олигархов на 19 миллиардов евро. Было заблокировано еще 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка в ЕС и странах-партрерах по G7.

В Еврокомиссии в конце ноября предложили перейти к конфискации замороженных активов, чтобы направить их в пользу Украины. В краткосрочной перспективе предлагается создать структуру, которая управляла бы этими активами, инвестировала их и использовала доход от инвестиций на поддержку Украины.

Активы предлагается вернуть их владельцам после снятия санкций. Этот процесс может быть связан с мирным соглашением, которое обеспечит Украине компенсацию за ущерб, отмечали в ЕК.

В недавнем интервью французским телеканалам LCI и TF1 президент Украины Владимир Зеленский призвал Францию передать авуары российских олигархов на восстановление Украины. Он подчеркнул, что это справедливо в условиях нападения РФ на Украину, когда российская армия каждый день разрушает в Украине дома, школы, инфраструктуру.

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