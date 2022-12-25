В США и Канаде снежная буря и сильные морозы. Погибли более 20 человек, отменены тысячи рейсов
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В США мощная снежная буря, сопровождающаяся ледяным ветром, стала причиной гибели по меньшей мере 28 человек, передает NBC News. Тысячи рейсов были отменены, сотни тысяч человек остались без света в канун Рождества.
С вечера среды на США и Канаду обрушился один из сильнейших за последние десятилетия зимних штормов. Он сопровождается ледяными ветрами и снегопадами, особенно в районе Великих озер вблизи канадской границы. Зимний шторм охватил большую часть территории США.
Национальная метеослужба США предупреждает, что установившиеся низкие температуры в сочетании с холодным ветром представляют смертельную опасность. Она призывает тех, кто должен путешествовать или оставаться на улице, одеваться как можно теплее, а водителей — по возможности взять с собой комплекты зимней безопасности.
По последним данным, 28 человек погибли в связи со снежной бурей, сообщает NBC News. В штате Нью-Йорк двое погибли, поскольку скорая помощь не смогла приехать вовремя, в штате Огайо восемь человек погибли в связанных с погодными условиями ДТП, передает CNN.
Происшествия со летальным исходом зарегистрированы в штатах Оклахома, Кентукки, Миссури, Теннесси, Висконсин, Канзас, Небраска, Огайо, Нью-Йорк, Колорадо и Мичиган.
Экстремальные погодные условия нарушили отпускные планы миллионов американцев, которые обычно очень часто путешествуют в это время года. В субботу, 24 декабря, было отменено более 3300 рейсов, задержано — более 7500, передает AFP со ссылкой на мониторинговый сервис Flightaware.com.
В канун Рождества более 315 тысяч домов и предприятий остались без электричества, линии электропередачи оказались повреждены, передает CNN. Многие поставщики электроэнергии призвали американцев экономить электричество.
Национальная метеослужба прогнозирует постепенное смягчение погодных условий к понедельнику.
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