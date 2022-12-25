Талибы запретили женщинам в Афганистане ходить на работу в неправительственные организации

Контролируемое талибами правительство Афганистана запретило местным и иностранным неправительственным организациям (НПО) допускать на работу женщин, сообщает AFP со ссылкой на письмо министерства экономики Афганистана. На днях женщинам в Афганистане запретили ходить на занятия в университеты.

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В письме говорится, что женщинам запрещается выходить на работу в НПО до нового распоряжения. В качестве обоснования приводятся некие «жалобы» относительно «несоблюдения ношения исламского хиджаба и других правил относительно работы женщин в национальных и международных организациях».

В Афганистане ранее запретили женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом и телом.

В случае, если та или иная неправительственная организация допустит на работу женщин, у нее отзовут лицензию, говорится в письме министерства экономики Афганистана.

Это решение осудили в ООН, Евросоюзе, США, а также международные неправительственные организации. Координатор гуманитарной помощи ООН в Афганистане Рамиз Алакбаров написал, что глубоко обеспокоен этим запретом, назвав его «явным нарушением гуманитарных принципов». «Критическая роль женщин во всех аспектах жизни и гуманитарного реагирования неоспорима», — подчеркнул он.

В организации International Rescue Committee (IRC) отметили, что более трех тысяч сотрудников IRC в Афганистане являются женщинами. «Наши женщины-сотрудницы играют ключевую роль в доставке гуманитарной помощи в Афганистане», — говорится в твиттере организации.

Объявление о запрете на работу женщин в НПО было сделано четыре дня спустя после того, как правительство талибов запретило женщинам ходить на занятия в государственные и частные университеты на неопределенный срок. В министерстве высшего образования заявили, что студентки «не соблюдают инструкции относительно хиджаба».

В субботу в Кандагаре около 400 студентов-мужчин бойкотировали экзамены в знак солидарности со студентками и вышли на демонстрацию. Их разогнали силы движения «Талибан», открывшие стрельбу в воздух, сообщил AFP профессор частного университета Мирвайс Неека в Кандагаре. Акции протеста мужчин в Афганистане происходят крайне редко.

С прихода к власти талибов в августе 2021 года в Афганистане были приняты ряд мер по подавлению прав и свобод, особенно в отношении женщин, которых постепенно исключают из общественной жизни. Так, к примеру, девочек-подростков отстранили от занятий в школах, женщины отстранены от многих профессий, они не могут путешествовать без сопровождения родственника-мужчины.

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