ФОТО. Новогодние и рождественские елки со всего мира
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Во всех уголках мира в эти дни установлены ели в праздничном убранстве. Русская служба RFI подготовила традиционную подборку рождественских и новогодних елей.
В Париже флагманом рождественского убранства традиционно является универмаг «Галери Лафайет» (Galeries Lafayette), расположенный на бульваре Осман напротив Гранд-Опера. Вот такую ель в этом году установили в центре универмага:
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Во французском Нанте рождественская ель является одновременно и каруселью.
В столице Украины установили елку в цветах национального флага, а вместо звезды на ели установлен светящийся герб страны.
Праздничная иллюминация будет включаться ежедневно на четыре часа. 12-метровую ель украшают игрушки прошлых лет и флаги стран, которые оказывают Украине помощь. Отмечается, что город не тратит на иллюминацию бюджетные средства, ель установлена и освещается на средства меценатов.
Рождественская елка возле Королевского замка в Старом городе в Варшаве, Польша.
Рядом с елью расположены световые инсталляции в виде продавца воздушных шаров и варшавской шарманки.
Рождественская ель в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке.
Ель весит 14 тонн, ее привезли из Квинсбери, штат Нью-Йорк. Она украшена 50 тысячими гирлянд, а ее верхушку венчает звездой с кристаллами Swarovski.
В Вашингтоне тоже установили рождественскую ель высотой более 5,5 метра
Вашингтонская ель — победитель конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок, который проводится с 1966 года. Дерево привезли из Пенсильвании.
На главной площади Ватикана установили 30-метровую ель
Ее привезли из центральной области Италии Абруццо. Она украшена игрушками, сделанными подопечными реабилитационного центра для людей с психическими расстройствами и постояльцами дома престарелых.
15-метровая пихта была у Бранденбургских ворот в Берлине.
21 декабря экологические активисты обычной пилой отпилили верхушку дерева. По мнению активистов, акция должна была символизировать «политику по спасению климата, которую проводит Германия».
Церемония открытия рождественской ели на площади Аристотеля в Салониках, Греция.
В центре Праги, на Староместской площади раскинулся рождественский рынок.
Высота пражской елки – 25 метров. Ее спилили в деревушке Млыны, где она росла на частном участке. Владелец участка собирался срубить дерево, так как опасался, что при сильном ветре оно может упасть и повредить его дом.
Рождественская ель в заснеженном Стокгольме.
Самую экологичную елку установили в ливанском городе Бначи
Она сделана из пластиковых бутылок, а рядом с ней расположена скульптура планеты Земля из переработанных бутылочных крышек.
Рождественскими огнями украшен Дубай.
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