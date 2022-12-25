ФОТО. Новогодние и рождественские елки со всего мира

рождество

Во всех уголках мира в эти дни установлены ели в праздничном убранстве. Русская служба RFI подготовила традиционную подборку рождественских и новогодних елей.

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В Париже флагманом рождественского убранства традиционно является универмаг «Галери Лафайет» (Galeries Lafayette), расположенный на бульваре Осман напротив Гранд-Опера. Вот такую ель в этом году установили в центре универмага:

Рождественская ель в парижском универмаге «Галери Лафайет». REUTERS - BENOIT TESSIER

► ФОТО. Где в Париже начинается Рождество?

Во французском Нанте рождественская ель является одновременно и каруселью.

Нант, Франция © REUTERS/Stephane Mahe

В столице Украины установили елку в цветах национального флага, а вместо звезды на ели установлен светящийся герб страны.

Праздничная иллюминация будет включаться ежедневно на четыре часа. 12-метровую ель украшают игрушки прошлых лет и флаги стран, которые оказывают Украине помощь. Отмечается, что город не тратит на иллюминацию бюджетные средства, ель установлена и освещается на средства меценатов.

Праздничная ель на Софийской площади в Киеве, Украина © REUTERS/Valentyn Ogirenko

Рождественская елка возле Королевского замка в Старом городе в Варшаве, Польша.

Рядом с елью расположены световые инсталляции в виде продавца воздушных шаров и варшавской шарманки.

Рождественская елка в Варшаве, Польша. © REUTERS/Kacper Pempel

Рождественская ель в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке.

Ель весит 14 тонн, ее привезли из Квинсбери, штат Нью-Йорк. Она украшена 50 тысячими гирлянд, а ее верхушку венчает звездой с кристаллами Swarovski.

Рождественская ель, Рокфеллер центр, Нью-Йорк, США © REUTERS/Jeenah Moon

В Вашингтоне тоже установили рождественскую ель высотой более 5,5 метра

Вашингтонская ель — победитель конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок, который проводится с 1966 года. Дерево привезли из Пенсильвании.

Рождественская ель в Вашингтоне, США © REUTERS/Sarah Silbiger

На главной площади Ватикана установили 30-метровую ель

Ее привезли из центральной области Италии Абруццо. Она украшена игрушками, сделанными подопечными реабилитационного центра для людей с психическими расстройствами и постояльцами дома престарелых.

Ватикан, площадь Святого Петра © REUTERS/Remo Casilli

15-метровая пихта была у Бранденбургских ворот в Берлине.

21 декабря экологические активисты обычной пилой отпилили верхушку дерева. По мнению активистов, акция должна была символизировать «политику по спасению климата, которую проводит Германия».

Рождественская ель у Бранденбургских ворот в Берлине, Германия. © REUTERS/Lisi Niesner

Церемония открытия рождественской ели на площади Аристотеля в Салониках, Греция.

Салоники, Греция © REUTERS/Alexandros Avramidis

В центре Праги, на Староместской площади раскинулся рождественский рынок.

Высота пражской елки – 25 метров. Ее спилили в деревушке Млыны, где она росла на частном участке. Владелец участка собирался срубить дерево, так как опасался, что при сильном ветре оно может упасть и повредить его дом.

Рождественский рынок на Староместской площади, Прага, Чехия © REUTERS/David W Cerny

Рождественская ель в заснеженном Стокгольме.

Рождественская елка в Стокгольме, Швеция © TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS

Самую экологичную елку установили в ливанском городе Бначи

Она сделана из пластиковых бутылок, а рядом с ней расположена скульптура планеты Земля из переработанных бутылочных крышек.

Самая экологичная ель в Бнакии, Ливан © REUTERS/Issam Abdallah

Рождественскими огнями украшен Дубай.

Рождественские украшения и елка в Дубае, ОАЭ. © REUTERS/Amr Alfiky

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