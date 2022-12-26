Дроны КНДР вторглись в пространство Южной Кореи, один приблизился к Сеулу, сообщили южнокрейские военные

Южнокорейский КПП неделеко от границы с Северной Кореей, апрель 2022 г.

Согласно заявлению южнокорейских военных, которое передает агентство Yonhap, пять беспилотников КНДР в понедельник вторглись в воздушное пространство Южной Кореи через межкорейскую границу. Один из них приблизился к Сеулу. В ответ Южная Корея направила собственные беспилотники в КНДР.

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Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи сообщили, что зафиксировали северокорейские беспилотники в приграничных районах провинции Кенгидо с 10:25 утра по местному времени. Сообщается, что речь идет об аппаратах шириной в два метра или меньше.

Южнокорейские военные назвали это «явной провокацией» со стороны КНДР и пообещали дать на нее «жесткий ответ».

Беспилотники КНДР пересекли военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и были замечены в районах городов Кимпхо и Пхаджу недалеко от границы, а также острова Канхвадо на западном побережье Южной Кореи.

Один из дронов приблизился с севера к Сеулу, другие находились в основном над островом Канхвадо и вокруг него к западу от столицы. Из-за этого вторжения были приостановлены гражданские рейсы в двух столичных аэропортах.

Военные Южной Кореи сделали предупредительные выстрелы, а затем подняли в воздух ударные вертолеты и истребители. В JCS не уточняют, несли ли БПЛА какое-то вооружение или нет.

По сообщению агентства Yonhap, военные вертолеты Юга произвели около сотни выстрелов по беспилотникам в районе западного побережья, но не смогли их сбить. В комитете отметили, что «ограничили» свои операции, чтобы избежать ущерб для гражданского населения.

Операция по перехвату северокорейских дронов длилась в общей сложности около пяти часов, один их беспилотников вернулся в воздушное пространство КНДР после примерно трех часов пребывания в пространстве Южной Кореи, а другие исчезли с южнокорейских радаров.

В объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что Юг направил свои собственные беспилотники в приграничные районы, некоторые из них — непосредственно в КНДР для проведения наблюдения и других операций, включая фотографирование «ключевых военных объектов противника». По сообщению JCS, все они благополучно вернулись домой.

Один из южнокорейских военных самолетов, участвовавших в операции по перехвату беспилотников, штурмовик-КА-1, разбился в 140 километрах к востоку от Сеула. Обоим пилотам удалось успешно катапультироваться, сообщает Yonhap.

В последний раз северокорейский беспилотник пересекал границу пять лет назад в июне 2017 года. Он был оснащен камерой, сфотографировавшей военную базу США, на которой установлен противоракетный комплекс THAAD.

Ранее в декабре в Пхеньяне заявили, что провели «еще одно важное» испытание разведывательных спутниковых систем.

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