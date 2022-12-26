Зимний шторм в США: более 30 погибших

По последним данным, число жертв мощного зимнего шторма в США превысило 30 человек. Наиболее число погибших зафиксировано в округе Эри штата Нью-Йорк, где от бури серьезно пострадал город Буффало. Десятки тысяч домов остаются без электричества на восточном побережье. Национальная метеослужба предупреждает, что сильные морозы продержатся на большей части США в понедельник.

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Как сообщает агентство France-Presse, гибель 32 человек подтверждена властями в девяти штатах, больше всего пострадавших в рождественские выходные от снежной бури, сопровождающейся снегопадами и ледяным ветром. Лишь в одном округе Эри штата Нью-Йорк число погибших выросло до 13.

Агентство Associated Press, со своей стороны, сообщает: «Миллионы людей укрылись в воскресенье от сильных морозов, чтобы переждать зимний шторм, который унес жизни по меньшей мере 34 человек по всей территории Соединенных Штатов и, как ожидается, унесет еще больше жизней». Телекомпания NBC News сообщала о 46 погибших в связи с охватившим США одним из сильнейших за последние десятилетия зимних штормов.

Масштабы шторма были почти исключительными: он простирался от Великих озер возле Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой. 60% населения США получило тревожные предупреждения о зимней непогоде.

Марк Полонкарз, глава исполнительной власти округа Эри (на западе штата Нью-Йорк), подтвердил СМИ гибель 13 человек, выразив опасения в том, что число жертв шторма может возрасти. В округе в ночь на субботу в своих машинах из-за снегопадов застряли сотни автомобилистов. Некоторые из погибших были найдены в машинах в воскресенье, а некоторые — в снежных завалах (в ряде мест — в том числе в городе Буффало — эти завалы достигали трех метров высотой).

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул, уроженка Буффало, назвала нынешний зимний шторм «самым разрушительным» в городе за последние шесть десятилетий.

Амхерст — город в округе Хэмпшир, штат Массачусетс, 25 декабря 2022. REUTERS - BRENDAN MCDERMID

По сообщению метеорологической службы США (NWS), минувшей ночью ожидалось выпадение еще от 30 до 60 см снега. «Большая часть восточной части Соединенных Штатов останется под воздействием сильных холодов до понедельника», — предупредила NWS, которая ожидает «более умеренных» температур не ранее вторника.

Более 48 000 домохозяйств все еще оставались без электричества в воскресенье на восточном побережье США, где из-за шторма первоначально энергоснабжения лишились 150 000 домов (данные сайта Poweroutage.us).

Из-за зимнего шторма в последние три дня в США были отменены тысячи авиарейсов. В воскресенье число отмененных рейсов превысило 3000, в субботу было отменено 3500 полетов, в пятницу — 6000.

Озеро Эри после зимнего шторма. 24/12/2022. REUTERS - LINDSAY DEDARIO

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