В Китае отменят карантин для въезжающих в страну. Он действовал с начала пандемии COVID-19

С 8 января 2023 года в Китае отменят ПЦР-тестирование на COVID-19 и обязательный карантин для въезжающих в страну. К этому власти КНР давно призывало международное сообщество, а также граждане Китая, проживающие за границей. 7 декабря китайские власти фактически отказались от политики «нулевого ковида» — жесткой стратегии, введенной в 2020 году для препятствования распространию вируса.

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Китай перестал выдавать туристические визы 27 марта 2020 года на фоне набиравшей обороты пандемии. Тем немногим, кому удавалось въехать в страну, приходилось отправляться на трехнедельный карантин, затем сократили до двух недель. В последние месяцы продолжало действовать требование провести восемь дней на карантине, пять из которых - на изоляции в гостинице, а потом еще три дня - в месте запланированного проживания. Кроме того, до ноября Пекин применял санкции к иностранным авиакомпаниям, если среди пассажиров выявляли случаи заражения.

Гонконгская газета South China Morning Post пишет, что решение об отмене карантина и обязательного ПЦР-тестирования является «последним шагом на пути к отказу от трехлетней политики «нулевой терпимости» к коронавирусу». В начале декабря в Китае прошли протестные акции: граждане требовали отказаться от политики «нулевого ковида». Волнения вспыхнули после трагического происшествия в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района, где случился пожар в жилом доме, унесший жизни десяти человек. Город находится под строгими антиковидными ограничениями с начала августа, это усложнило спасательным службам доступ к месту происшествия. Жители других городов почувствовали, что с ними может произойти такая же трагедия.

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Отмечается, что за время действия политики «нулевого ковида» местные власти Китая потратили значительные суммы на создание центров экстренного карантина зараженных, а так же на механизмы отслеживания covid-положительных лиц. Однако в оборудование для интенсивной терапии дополнительных вложений не было. Кроме того, лаборатории сократили производство лекарств от простуды и для снижения температуры: с февраля 2020 года граждане Китая могли приобрести эти лекарства, предъявив удостоверение личности и отсканировав так называемый «кода здоровья», из-за этого многие отказались от покупок, боясь быть отнесенными к «группе риска». Когда в конце ноября ограничение на покупку препаратов было отменено, возникла нехватка этих лекарств.

Таким образом, Китай вновь открывается для внешнего мира в особом контексте. Если в других странах, вводивших политику «нулевого ковида», вроде Австралии или Новой Зеландии, отказ от жестких ограничений проходил постепенно, то в Китае переход был сделан почти в одночасье. В середине декабря Национальная комиссия Китая по здравоохранению сообщила, что больше не классифицирует COVID-19 как пневмонию, а относит его к менее опасным «заразным» заболеваниям. С 25 декабря китайские власти перестали сообщать о количестве новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на национальном уровне. Медиа, в частности, Le Figaro, ссылаясь на некий документ, сообщает, что, по данным комиссии, на 20 декабря в стране насчитывалось около 250 миллионов случаев инфицирования, и 37 миллионов человек ежедневно сдают положительные тесты. Однако подлинность документа, на который ссылается издание, не подтверждена.

Во вторник, 27 декабря, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что, начиная с 30 декабря, все путешественники, прибывшие в Японию из Китая, должны будут сдать ПЦР-тест и отправиться на недельный карантин в случае положительного результата.

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