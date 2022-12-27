Тайвань увеличит срок обязательной военной службы до года из-за «растущей угрозы» от Китая

Китай выбирает все более и более жесткую политику в тайваньском вопросе

На Тайвани более чем в два раза увеличат срок обязательной военной службы — с четырех месяцев до года. Об этом объявил президент Тайваня Цай Ивэнь, заявив, что остров сталкивается с растущей угрозой со стороны Пекина. Ранее на этой неделе стало известно, что Китай проводит масштабные учения в воздушном и морском пространстве вокруг Тайваня.

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Согласно плану властей, срок обязательной военной службы будет увеличен до 12 месяцев с 2024 года. Цай Ивэнь объявил, что Тайвань должна обладать достаточными ресурсами, чтобы «защитить себя» в случае агрессии.

«Пока Тайвань достаточно силен, остров будет домом для демократии и свободы, а не станет полем битвы», — объявил Цай Ивэнь в ходе пресс-конференции.

Существующую систему, которая включает тренировку резервистов, Цай Ивэнь назвал недостаточно совершенной в случае атаки на остров со стороны Китая.

В планах военного ведомства Тайвани — усиленная тренировка тех, кто будет проходить обязательную военную службу. В программу подготовки войдет обучение стрельбе, кооперация с силами США и использование более мощного вооружения, в том числе ПЗРК «Стрингер» и противотанковых ракет.

Reuters уточняет, что продление срока обязательной военной службы может увеличить численность армии на 70 тысяч человек — то есть почти в полтора раза.

На этой неделе стало известно, что Китай проводит в воздушном и водном пространствах около Тайваня самые масштабные за последнее время учения. В министерстве обороны объявили, что в опознавательную зону ПВО Тайваня вошел 71 самолет и беспилотник китайских ВВС. В Пекине назвали происходящее ответом на «провокацию» со стороны Китай и США.

Ранее в августе состоялся визит на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Эта поездка вызвала гнев властей Китая, которые пригрозили серьезными последствиями.

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