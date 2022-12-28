«Я хочу показать всем, что нам, иранцам, нужна помощь». Почему покончил с собой Мохаммед Моради

27 декабря в Лионе отдали дань уважения Мохаммеду Моради, который покончил жизнь самоубийством, чтобы осудить репрессии в Иране.

Вечером в понедельник 38-летний Мохаммед Моради покончил с собой, утопившись в реке Рона. Перед этим он записал видеообращение. В нем он объясняет, что иранский народ «устал» от действий режима и призвал поддержать иранский народ в его борьбе против «чрезвычайно жестокой полиции и правительства».

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Мохаммед Моради покончил жизнь самоубийством, бросившись в реку Рона в Лионе, чтобы привлечь внимание к «жестокому» подавлению антиправительственных протестов в его стране, — сказал он в видео, записанном перед смертью и опубликованном в социальных сетях.

Он был вытащен из воды пожарными в понедельник 26 декабря около 18.30. У него произошла остановка сердечно-сосудистой системы, сотрудники службы спасения после неудавшихся реанимационных мероприятий, констатировали смерть.

Мохаммеду Моради было 38 лет, у него осталась жена.

В пронзительном видеоролике, который длится чуть более двух минут, Мохаммед Моради говорит своем народе и ситуации «которая не может продолжаться».

«Мы должны что-то сделать»

«Жители Лиона, вы были очень гостеприимны к моей жене и мне», — говорит он в качестве преамбулы, на фоне реки Рона.

«Сейчас, в моей стране, существует мощное движение против насилия со стороны правительства. У нас есть исламское правительство, которое пытается диктовать людям то, что им нужно», — продолжает он.

«Полиция жестоко нападает на людей во время демонстраций. К сожалению, мы потеряли много совсем юных сыновей и дочерей, подростков и даже детей. Мы должны что-то сделать», — говорит он.

«Когда вы посмотрите это видео, я буду мертв»

Именно в этот момент он выражает словами поступок, который собирается совершить. «Я решаю покончить жизнь самоубийством в реке Рона <>, чтобы показать, что мы, иранцы, очень, очень устали от этой ситуации. Мы хотим изменить нашу страну как демократическую страну с правами для женщин и мужчин».

Он говорит все тем же спокойным тоном: «Когда вы посмотрите это видео, я буду мертв. Но я счастлив, потому что выбрал этот путь без всякого напряжения. Я не грущу. Я решил сделать это, чтобы показать всем, что нам, иранцам, нужна помощь».

В заключение он сказал:

Пожалуйста, уделите внимание нашей стране, Ирану. Иранскому народу нужна помощь, они там совсем одни. Полиция и правительство крайне жестоки по отношению к людям. Спасибо, что посмотрели.

«Его сердце билось для Ирана»

По словам нескольких членов иранской общины, Мохаммед Моради был студентом исторического факультета и работал в ресторане. Он жил в Лионе со своей женой в течение последних трех лет.

Во вторник прокуратура Лиона сообщила агентство France-Presse, что она «начала расследование причины смерти, чтобы проверить гипотезу о самоубийстве, особенно с учетом сообщений, размещенных <Мохаммедом Моради > в социальных сетях и сообщающих о его намерении».

«Следствие также попытается определить мотив произошедшего», — добавили в ведомстве.

Во вторник вечером около сорока человек собрались на месте трагедии на мосту Галлиени (между 7-м и 2-м округами Лиона), чтобы отдать дань памяти Мохаммеду Моради.

В то же время другие сочувствующие собрались на площади Белькур, чтобы привлечь внимание к судьбе иранского населения, находящегося под игом исламской и тоталитарной системы.

Тимоте Амини, представитель около 3 тыс. членов иранской общины в Лионе, на митинге на месте трагедии на мосту Галлиени сказал:

Мохаммед Моради покончил с собой, чтобы голос революции был услышан в Иране,

— добавив, что голос иранского народа в изгнании не слышен в западных СМИ.

Амини, политический беженец, работающий в сфере информационных технологий, посетовал, что каждое утро начинается с новостей из Украины, «но мы очень мало слышим об Иране. Нам, иранцам, живущим в диаспоре, приходится нелегко».

Его сердце билось для Ирана, он больше не мог выносить этот режим,

— сказал он.

Его жест был «яростно смелым», — сказала его соотечественница Лили Мохаджер. Мохаммед Моради «надеялся, что его смерть станет для западных СМИ и правительств еще одним элементом поддержки революции в Иране».

В своем видео «он сказал, что не может жить здесь спокойно, комфортно — он был очень хорошо интегрирован <во французское общество>», в то время как иранцев убивают «в упор», — добавила она.

Мы не говорим о самоубийстве, мы говорим о самопожертвовании ради свободы,

— объяснила молодая иранская женщина через мегафон, после чего крикнула «Да здравствует свобода!»

Более 100 дней протестов

Более 100 дней протестов в Иране нарушили табу и затронули идеологические основы Исламской Республики, лидеры которой, несмотря на жесткие репрессии, сталкиваются с неустанным стремлением иранского народа к переменам.

По словам аналитиков, протесты, вспыхнувшие в середине сентября после смерти в полицейском участке 22-летней Махсы Амини, отражают гнев по поводу экономических трудностей и социальных ограничений.

Многотысячная демонстрация в поддержку протестующих в Иране. Гаага, Нидерланды, суббота, 8 октября. AP - Peter Dejong

С момента своего создания в 1979 году Исламская Республика Иран регулярно сотрясается от протестов. Но возникшее в сентябре движение беспрецедентно по своей продолжительности и масштабам протеста во всех провинциях страны, участию различных этнических групп и социальных классов и прямым призывам к концу режима.

Портреты верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи, были сожжены, женщины открыто маршировали по улицам без головных уборов, а демонстранты бросали вызов силам безопасности.

Люди проводят акцию протеста против смерти Махсы Амини, женщины, которая погибла во время содержания под стражей в полиции в Иране, митинг в центре Рима в субботу, 29 октября 2022 г. Амини, 22-летняя молодая женщина, была задержана полицией нравов за якобы слишком свободное ношение обязательного исламского хиджаба. AP - Gregorio Borgia

Иранские власти обвиняют в разжигании «беспорядков» враждебные иностранные державы, в частности США, заклятого врага Тегерана, другие западные страны, такие как Великобритания и Франция, а также оппозиционные группы в изгнании.

В декабре Иран казнил двух человек в связи с протестами, чем вызвал гнев международного сообщества и новые санкции.

В докладе, опубликованном во вторник, НПО Иранские права человека (IHR), базирующаяся в Осло, сообщила, что с середины сентября было убито 476 протестующих.

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