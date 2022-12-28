«Я хочу показать всем, что нам, иранцам, нужна помощь». Почему покончил с собой Мохаммед Моради

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27 декабря в Лионе отдали дань уважения Мохаммеду Моради, который покончил жизнь самоубийством, чтобы осудить репрессии в Иране.
27 декабря в Лионе отдали дань уважения Мохаммеду Моради, который покончил жизнь самоубийством, чтобы осудить репрессии в Иране. AFP - JEFF PACHOUD
RFI
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Вечером в понедельник 38-летний Мохаммед Моради покончил с собой, утопившись в реке Рона. Перед этим он записал видеообращение. В нем он объясняет, что иранский народ «устал» от действий режима и призвал поддержать иранский народ в его борьбе против «чрезвычайно жестокой полиции и правительства».

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Мохаммед Моради покончил жизнь самоубийством, бросившись в реку Рона в Лионе, чтобы привлечь внимание к «жестокому» подавлению антиправительственных протестов в его стране, — сказал он в видео, записанном перед смертью и опубликованном в социальных сетях.

Он был вытащен из воды пожарными в понедельник 26 декабря около 18.30. У него произошла остановка сердечно-сосудистой системы, сотрудники службы спасения после неудавшихся реанимационных мероприятий, констатировали смерть.

Мохаммеду Моради было 38 лет, у него осталась жена.

В пронзительном видеоролике, который длится чуть более двух минут, Мохаммед Моради говорит своем народе и ситуации «которая не может продолжаться».

«Мы должны что-то сделать»

«Жители Лиона, вы были очень гостеприимны к моей жене и мне», — говорит он в качестве преамбулы, на фоне реки Рона.

«Сейчас, в моей стране, существует мощное движение против насилия со стороны правительства. У нас есть исламское правительство, которое пытается диктовать людям то, что им нужно», — продолжает он.

«Полиция жестоко нападает на людей во время демонстраций. К сожалению, мы потеряли много совсем юных сыновей и дочерей, подростков и даже детей. Мы должны что-то сделать», — говорит он.

«Когда вы посмотрите это видео, я буду мертв»

Именно в этот момент он выражает словами поступок, который собирается совершить. «Я решаю покончить жизнь самоубийством в реке Рона <>, чтобы показать, что мы, иранцы, очень, очень устали от этой ситуации. Мы хотим изменить нашу страну как демократическую страну с правами для женщин и мужчин».

Он говорит все тем же спокойным тоном: «Когда вы посмотрите это видео, я буду мертв. Но я счастлив, потому что выбрал этот путь без всякого напряжения. Я не грущу. Я решил сделать это, чтобы показать всем, что нам, иранцам, нужна помощь».

В заключение он сказал: 

Пожалуйста, уделите внимание нашей стране, Ирану. Иранскому народу нужна помощь, они там совсем одни. Полиция и правительство крайне жестоки по отношению к людям. Спасибо, что посмотрели.

«Его сердце билось для Ирана»

По словам нескольких членов иранской общины, Мохаммед Моради был студентом исторического факультета и работал в ресторане. Он жил в Лионе со своей женой в течение последних трех лет.

Во вторник прокуратура Лиона сообщила агентство France-Presse, что она «начала расследование причины смерти, чтобы проверить гипотезу о самоубийстве, особенно с учетом сообщений, размещенных <Мохаммедом Моради > в социальных сетях и сообщающих о его намерении».

«Следствие также попытается определить мотив произошедшего», — добавили в ведомстве.

Во вторник вечером около сорока человек собрались на месте трагедии на мосту Галлиени (между 7-м и 2-м округами Лиона), чтобы отдать дань памяти Мохаммеду Моради.

В то же время другие сочувствующие собрались на площади Белькур, чтобы привлечь внимание к судьбе иранского населения, находящегося под игом исламской и тоталитарной системы.

Тимоте Амини, представитель около 3 тыс. членов иранской общины в Лионе, на митинге на месте трагедии на мосту Галлиени сказал: 

Мохаммед Моради покончил с собой, чтобы голос революции был услышан в Иране,

— добавив, что голос иранского народа в изгнании не слышен в западных СМИ.

Амини, политический беженец, работающий в сфере информационных технологий, посетовал, что каждое утро начинается с новостей из Украины, «но мы очень мало слышим об Иране. Нам, иранцам, живущим в диаспоре, приходится нелегко». 

Его сердце билось для Ирана, он больше не мог выносить этот режим, 

— сказал он.

Его жест был «яростно смелым», — сказала его соотечественница Лили Мохаджер. Мохаммед Моради «надеялся, что его смерть станет для западных СМИ и правительств еще одним элементом поддержки революции в Иране».

В своем видео «он сказал, что не может жить здесь спокойно, комфортно — он был очень хорошо интегрирован <во французское общество>», в то время как иранцев убивают «в упор», — добавила она.

Мы не говорим о самоубийстве, мы говорим о самопожертвовании ради свободы, 

— объяснила молодая иранская женщина через мегафон, после чего крикнула «Да здравствует свобода!»

 

Более 100 дней протестов

Более 100 дней протестов в Иране нарушили табу и затронули идеологические основы Исламской Республики, лидеры которой, несмотря на жесткие репрессии, сталкиваются с неустанным стремлением иранского народа к переменам.

По словам аналитиков, протесты, вспыхнувшие в середине сентября после смерти в полицейском участке 22-летней Махсы Амини, отражают гнев по поводу экономических трудностей и социальных ограничений.

Многотысячная демонстрация в поддержку протестующих в Иране. Гаага, Нидерланды, суббота, 8 октября.
Многотысячная демонстрация в поддержку протестующих в Иране. Гаага, Нидерланды, суббота, 8 октября. AP - Peter Dejong

С момента своего создания в 1979 году Исламская Республика Иран регулярно сотрясается от протестов. Но возникшее в сентябре движение беспрецедентно по своей продолжительности и масштабам протеста во всех провинциях страны, участию различных этнических групп и социальных классов и прямым призывам к концу режима.

Портреты верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи, были сожжены, женщины открыто маршировали по улицам без головных уборов, а демонстранты бросали вызов силам безопасности.

Люди проводят акцию протеста против смерти Махсы Амини, женщины, которая погибла во время содержания под стражей в полиции в Иране, митинг в центре Рима в субботу, 29 октября 2022 г. Амини, 22-летняя молодая женщина, была задержана полицией нравов за якобы слишком свободное ношение обязательного исламского хиджаба.
Люди проводят акцию протеста против смерти Махсы Амини, женщины, которая погибла во время содержания под стражей в полиции в Иране, митинг в центре Рима в субботу, 29 октября 2022 г. Амини, 22-летняя молодая женщина, была задержана полицией нравов за якобы слишком свободное ношение обязательного исламского хиджаба. AP - Gregorio Borgia

Иранские власти обвиняют в разжигании «беспорядков» враждебные иностранные державы, в частности США, заклятого врага Тегерана, другие западные страны, такие как Великобритания и Франция, а также оппозиционные группы в изгнании.

В декабре Иран казнил двух человек в связи с протестами, чем вызвал гнев международного сообщества и новые санкции.

В докладе, опубликованном во вторник, НПО Иранские права человека (IHR), базирующаяся в Осло, сообщила, что с середины сентября было убито 476 протестующих.

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