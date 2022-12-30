Байден подписал закон о бюджете США на новый финансовый год. Почти $45 млрд планируется выделить на поддержку Украины и союзников по НАТО

Президент США Джозеф Байден подписал закон о бюджет страны на 2023 финансовый год объемом почти в один триллион 700 миллиардов долларов. В бюджет заложены рекордные оборонные расходы порядка 858 миллиардов долларов, а также примерно 45 миллиардов долларов помощи Украине и странам НАТО.

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Президент Джозеф Байден в четверг подписал закон о бюджете на 2023 финансовый год (до конца сентября будущего года), он составит 1,7 триллиона долларов. Бюджет определяет объем финансирования деятельности федерального правительства США.

Агентство France Presse передает слова президента Байдена о целях установленного бюджетом финансирования: «Закон о бюджете предполагает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение, помощь пострадавшим от стихийных бедствий или программы, направленные на борьбу против насилия в отношении женщин».

Новый бюджет также предполагает «важнейшую помощь Украине», добавил Байден: 44,9 миллиарда долларов предполагается выделить для поддержки Украины и союзников по НАТО. Это больше, чем изначально запрашивала администрация президента у Конгресса. Согласно закону о бюджете, объемы американской военной помощи Киеву сохранятся примерно на уровне уходящего года.

Закон о бюджете включает в себя рекордное финансирование министерства обороны США — порядка 858 миллиардов долларов (на 10% больше, чем в предыдущем федеральном бюджете).

Президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря посетил США. Это была его первая поездка за границу с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Во время визита Зеленский поблагодарил власти США за уже предоставленную финансовую помощь и вооружения, отметив, что полученного Киевом оружия еще недостаточно для победы. Финансовую помощь, которую США оказывают Украине, по словам Зеленского, не следует рассматривать как благотворительность, она является инвестициями в свободу и будущее процветание всего свободного мира.

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