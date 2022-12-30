В Бирме срок заключения свергнутой военной хунтой Аун Сан Су Чжи увеличили еще на семь лет

Мьянма, 5 марта 2021 года. Митинг против госпереворота и в поддержку Аун Сан Су Чжи.

Лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которая возглавляла правительство Бирмы (Мьянмы) и была лишена власти в результате военного переворота, приговорили еще к семи годам тюрьмы. В общей сложности по всем пунктам обвинения хунта приговорила 77-летнюю Аун Сан Су Чжи к 33 годам заключения.

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После военного переворота в Бирме в феврале 2021 года хунта обвинила Аун Сан Су Чжи в 19 преступлениях — от взяточничества до нарушения санитарных ограничений во время пандемии COVID-19. Последние полтора года суд неоднократно увеличивал сроки заключения.

На последнем заседании рассматривались пять дел по нарушению антикоррупционного закона. Аун Сан Су Чжи признали виновной в злоупотреблении положением, что, по версии обвинени, повлекло за собой ущерб госбюджету Бирмы. такой же приговор вынесли и бывшему президенту Бирмы Вин Мьину. И Аун Сан Су Чжи, и Вин Мьин вины не признали.

Первый процесс над Аун Сан Су Чжи началася в июне 2021 года, ее обвиняли в нарушении санитарных предписаний и закона об экспорте и импорте технического оборудования. В январе 2022-го ее приговорили к четырем годам тюрьмы по обвинению в незаконном ввозе раций в страну. В августе 2022 года Нобелевского лауреата приговорили еще к шести годам тюремного срока по обвинениям в коррупции, а 6 декабря Аун Сан Су Чжи и Вин Мьина — к двум годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам и нарушении ковидных ограничений.

В общей сложности по всем пунктам обвинения военная хунта приговорила 77-летнюю Аун Сан Су Чжи к 33 годам заключения.

В Вашингтоне приговор Аун Сан Су Чжи называют «поношением правосудия», а в Брюсселе — «общее разрушение демократии и верховенства закона». В США и ЕС требуют ее освобождения.

С 2016 года и до задержания Аун Сан Су Чжи занимала пост государственного советника (по сути — главы правительства Бирмы). До прихода к власти на демократических выборах она подвергалась репрессиям и провела под домашним арестом порядка 15 лет. В 1991 году стала лауреатом Нобелевской премии мира.

Захватившая власть в Бирме военная хунта развязала террор и кровопролитие в ответ на массовые протесты против диктатуры. По данным местной НКО, с февраля военные убили 1300 человек и арестовали более 10 тысяч. Насилие в Бирме осудили многие страны мира, однако репрессии не прекращаются, несмотря на давление международного сообщества.

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