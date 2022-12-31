Скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI

В возрасте 95 лет умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI. Он был 265-м Папой Римским в истории и всего лишь третьим, который отрекся от престола при жизни.

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Пресс-служба Ватикана сообщила о том, что смерть наступила 31 января в 9 часов 34 минуты в монастыре Mater Ecclesiae.

Пресс-служба напомнила о том, что этот ватиканский монастырь Бенедикт избрал своей резиденцией после отречения от апостольского престола в 2013 году.

В минувшую среду, 28 декабря, действующий папа Франциск, на последней в этом году аудиенции в Ватикане, призвал молиться особой молитвой за Бенедикта, состояние здоровья которого серьезно ухудшилось.

Добровольный уход на покой предстоятеля Римско-Католической церкви — событие редчайшее. До Бенедикта XVI последним понтификом, при жизни оставившим Святой престол, был Григорий XII, ушедший на покой в 1415 году.

Бенедикт XVI (в миру — Йозеф Ратцингер) был избран Папой Римским 19 апреля 2005 года, сменив Иоанна Павла II.

Бенедикт был первым немцем на Святом Престоле за 480 лет, уточняет Bild.

Свой уход на покой в феврале 2013 года он объяснил слабым здоровьем. Он также подчеркнул, что уходит «для блага Церкви», упомянув о трудностях своего 8-летнего служения.

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