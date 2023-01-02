CES 2023: с 5 января в Лас-Вегасе покажут новейшие технологические разработки мира

Хай-тек

Американский Лас-Вегас постепенно утверждается как мировой центр хай-тека. Вот уже 10 лет здесь в январе проводится крупнейшая в мире выставка инноваций и электроники Consumer Electronics Show (CES). В CES 2023 участвует более 3100 предприятий из 173 стран. Выставка позволит увидеть самые последние технические решения — около 20 000 новинок — для работы с изображением, звуком, связью, революционные концепции для автотранспорта, здоровья и быта. Францию представит делегация из двух сотен фирм-разработчиков. CES в Лас-Вегасе будет доступна для широкой публики с 5 по 8 января.

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По традиции, фирмы-гиганты представляют миру свои разработки прямо в канун открытия CES. Но уже сейчас специализированные СМИ собирают утечки информации и пытаются анализировать перспективность инновационных предложений и изобретений.

Аналитики сайта Phonandroid интересуются работой инженеров Samsung. По слухам, южнокорейская компания «готовится представить экран нового типа» . Он будет «складным, гибким и раздвижным». Исходя из того, что легко сворачиваемый гибкий экран может быть размером до 14 дюймов в диагонали, издание предполагает, что Samsung может предложить нечто вроде гибрида между своим складным телефоном и планшетом. Но не исключает, что компания может просто ограничиться продажей революционного патента на свою технологию другим производителям.

Cпециализирующийся на высоких технологиях сайт CNET France сообщил, что другой южнокорейский гигант, LG, готовится представить на CES 2023 новый фотомодуль, который позволит, наконец, сделать заднюю панель смартфона абсолютно плоской, убрать выступающий объектив. Плоский оптический зум —инновационное предложение дочерней компании LG Innotek. Новый компонент, по данным CNET France, «сочетает в себе возможности оптического зума цифровых зеркальных камер с более тонкой конструкцией». В отличие от фотокамер современных мобильных телефонов, технология LG позволяет «увеличивать масштаб от 4 до 9 раз, не возвращаясь к цифровому увеличению для промежуточных увеличений».

Редакция France Info отмечает, что CES стал и, своего рода, автосалоном, который конкурирует с Mondial automobile в Париже и международной автовыставкой в Детройте. По случаю салона 2023, в числе 20 000 инноваций, значительное место занимают автомобили. Мало того, многие автомобилестроители начинают приберегать представление своих мировых премьер именно для Лас-Вегаса.

На CES 2022 немецкий автомобилестроитель BMW показал машину, меняющую свой цвет. © CES

FranceInfo напоминает, что первой участницей этой выставки хай-тек среди автомобилестроителей стала фирма Renault-Nissanв 2017 году. По мере увеличения числа микропроцессоров под капотом, тактильных экранов на приборной панели автомобиля, с переходом на гибридные технологии и электроэнергию и растущей автоматизацией транспорта, число автомобильных стендов в Лас-Вегасе постоянно росло. По сравнению с прошлым выпуском, площадь, занимаемая традиционными и новыми автомобилестроителями, увеличилась на 25%.

PEUGEOT Inception Concept embodies the future of Automotive design.

Not long to wait before its reveal.@CES Las Vegas 5th Jan#PeugeotInceptionConcept pic.twitter.com/Rom6Le3NcY — Peugeot (@Peugeot) December 15, 2022

Рост числа участников выставки CES объясняется и появлением новых производителей автомобилей, в частности в Азии. France Info цитирует новую вьетнамскую VinFast, и отмечает «полный символики дебют в автомобильной промышленности»японской транснациональной компании Sony. Она покажет свой первый автомобиль, созданный в сотрудничества с Honda. Электромобиль Sony должен поступить в продажу в 2025 году. В этом контексте эксперты будут следить и за инновациями на стендах Hyundai, Mitsubishi и Toyota.

Что касается автомобилестроителей Европы, то мир еще не оправился от эффекта, произведенного год назад в Лаг-Вегасе кампанией BMW. Немецкие инженеры создали машину, меняющую свой цвет прямо на глазах удивленной публики. Но не меньшего внимания достойна система для парковки автомобиля традиционного участника салона французского поставщика компонующих и оборудования Valeo. Его система Valeo Trained Park4U® позволяет обучить машину сложной операции парковки, которая может требоваться на частном паковочном месте. Водитель «тренирует» систему, выполняя несколько раз маневр. Система «запоминает» окружающую среду и затем может воспроизвести маневр в любое время суток. «Она может распознать местность, даже если она изменяется в зависимости от времени года, погоды или движущихся объектов» — указано на сайте Valeo.

Обучающая автомобиль парковке система Valéo. © Valeo

С интересом специалисты ждут и обещанный концерном Stellantis долгожданный электрический концепт-кар Peugeot Inception. Удивительным образом, просочившиеся в прессу в канун открытия CES фотографии и видео позволили некоторым комментаторам говорить о «новых для Peugeot округлых формах корпуса». Интересно, сложится ли у читателя такое же впечатление при виде снимков, искусно отобранных для создания интриги в начале рекламной кампании? (Смотрите фотографии на твите Peugeot выше внутри текста).

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