Ушел из жизни Виктор Файнберг, диссидент и участник демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года

Виктор Файнберг в студии RFI в 2017 году.

На 92-м году жизни скончался советский диссидент, участник легендарной демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года против ввода Чехословакии, филолог Виктор Файнберг. Об этом сообщили его близкие. Похороны Виктора Файнберга состоятся в Израиле 5 января.

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Виктор Исаакович Файнберг, диссидент, правозащитник, борец против карательной психиатрии и диктатуры, скончался 2 января в возрасте 91 года.

25 августа 1968 года вместе с единомышленниками – Константином Бабицким, Ларисой Богораз, Натальей Горбаневской, Вадимом Делоне, Владимиром Дремлюгой, Павлом Литвиновым и Татьяной Баевой – он вышел на на Красную площадь в Москве, протестуя против ввода советских войск в Чехословакию.

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Одним из лозунгов этой легендарной демонстрации были слова «За вашу и нашу свободу». Акция продолжалась несколько минут, после чего демонстрантов задержали сотрудники КГБ.

Файнбергу во время задержания выбили передние зубы, а на следствии ему предъявили обвинения по статьям УК РСФСР 190.1 «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй», а также 190.3 «Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих порядок».

В отличие от других участников акции, приговоренных к лагерям и ссылке, Файнберг, а также Наталья Горбаневская решением советских властей были признаны невменяемыми. Более четырех лет Виктор Файнберг провел в психиатрической больнице, где его подвергали принудительному лечению. В больничном заключении вместе с другом Борисом Петровым держал голодовки протеста против методов советской карательной психиатрии.

В 1974 году, будучи на свободе, Файнберг эмигрировал из СССР. С 1978 года он проживал в Париже.

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