CES 2023: в поисках инвесторов в Лас-Вегас прибывает 200 французских технологических стартапов

Крупнейшая в мире выставка инноваций Consumer Electronics Show (CES), ежегодно проводимая в Лас-Вегасе, дает разработчикам мгновенный выход на мировые рынки, на инвесторов и клиентов. Понятно поэтому, что присутствие французских предприятий в последние года постоянно росло. И в этом году с 5 января около 200-т молодых предприятий покажут на CES свои самые инновационные проекты.

Реклама Читать далее

Исторически CES является витриной инноваций. Именно здесь в 1970-х годах был представлен первый видеомагнитофон, здесь в 1980-х годах показали первые компьютеры, видеокамеру и проигрыватель, а в 1990-х представили первый компакт-диск, видео DVD и HDV. Именно в Лас-Вегасе впервые видели Blu-ray, дроны, виртуальную реальность и первые телевизоры QD-Oled.

Трудно определить доминанту направления инновационного поиска французских предприятий. Экология, экономия энергии, здоровье. игры — на стенде Франции есть разработки для рядовых потребителей и предприятий самого разного профиля. Молодежь, безусловно, обратит внимание на стенд стартапа Atmosgear и ее электрические роликовые коньки, которые подзаряжаются во время катания.Они позволяют развивать скорость до 25 км/ч, имеют запас хода 20 км и моторизованную раму, подходящую для ботинок для скейтбординга. Важное уточнение: коньки Atmosgear работают и когда в батарее больше нет заряда.

Восторженно встретят кларнетисты, флейтисты и другие пользователи духовых инструментов разработку старинной французской компании Buffet Crampon. Фирма, 200 лет усовершенствовавшая звук инструмента, нашла решение, позволяющее музыкантам играть вообще без звука. Превращение обычного кларнета в цифровой духовой инструмент позволяет музыканту слушать себя в наушниках и даже репетировать с аккомпанементом, подключившись к приложению на смартфоне. Это результат 4-х лет сотрудничества всемирно известного производителя музыкальных инструментов с исследователями-акустиками из Национального центра научных исследований Франции (CNRS).

Стартап Alyce с помощью искусственного интеллекта позволяет «обезуглеродить», насколько это возможно, городской трафик. Система Alyce собирает информацию об интенсивности движения транспорта и пассажиров, замеряет время, потраченное ими на передвижение между различными точками города и предлагает оптимальную, с точки зрения экологии, реорганизацию городского трафика.

Новая игровая консоль Ohm’s Quest еще не производится, но растущие предоплаты свидетельствуют о её огромном коммерческом потенциале. Стартап Chocolate Chip Cookie Company существует только два года. Во время коверной изоляции его сотрудники разработали самую первую игровую консоль, предлагающую опыт Escape Game. Интерактивная сенсорная аудиоконсоль позволит командам разгадывать головоломки и выполнять задания коллективно и где угодно.

А вот название системы Diampark говорит не об играх и парках. Стартап в области здравоохранения разработал цифровую систему обработки информации о состоянии носителей болезни Паркинсона. Нейротехнологическое цифровое приложение анализирует цифровые нейромаркеры, позволяя определить развитие болезни и отследить и проанализировать эффективность предлагаемое лечение.

Другая медицинская разработка может отслеживать психическое состояние человека. Робот Emobot, созданный стартапом MedTech при Институте мозга (ICM), проводит непрерывный мониторинг эмоционального состояния человека. Он может выявлять сигналы поведенческих изменений в течение длительного периода времени и может предупреждать медицинский персонал в случае появления настораживающих признаков психоаффективных расстройств. Его можно эффективно использовать в домах престарелых и в семьях.

Ставку на превентивную медицину делает стартам Presage. Созданные с использованием более 500 000 реальных данных, алгоритмы Presage моделируют изменения в состоянии здоровья пожилых людей и помогают предотвратить риск декомпенсации и экстренной госпитализации при ухудшении их самочувствия. Искусственный интеллект способен предсказать ухудшение состояния человека за одну-две недели. Медицинское устройство отслеживает и оценивает вероятность появления 15 основных рисков для пожилых людей: недоедания, падения, изоляции человека, психологических страданий, недостаточного внимания со стороны персонала в случае его перегруженности, поведенческих расстройств.

В контексте множащихся вирусных заболеваний и экологических проблем разработка стартапа Gamma Pulse под названием KillViDTM (по-просту говоря — Kill Virus Device) может показаться просто чудо-средством. Она не имеет аналогов в мире и позволяет, как говорится на сайте разработчика, уничтожить «100% вирусов в воздухе в одно мгновение». Системе этой нужно не больше энергии, чем светодиодной лампочке мощностью всего 100 Вт, чтобы уничтожить миллиарды переносимых по воздуху патогенов (вирусов, спор, грибков, бактерий).

Другой подход для очистки воздуха в помещениях предлагает стартап Neoplants. Он делает ставку на биотехнологические растения. Его разработка первого поколения, названная Neo P1, до 30 раз эффективнее воздействия на воздух обычных растений.

Есть также на стендах Франции в Лас-Вегасе разработки, предлагающие не перезаряжать смартфоны и ноутбуки, а ввести для них систему смены батарей на заряженные; есть предложение использовать принцип индукционной зарядки, уже работающей для смартфонов, для электроавтомобилей; есть и экологические разработки, снижающие вредное воздействие стриминга на климат планеты.

Выставка CES этого года завершится в Лас-Вегасе уже 8 января.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться