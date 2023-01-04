Великобритания: власти призывают к осторожности в условиях кризиса государственных больниц

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Британская национальная служба здравоохранения, созданная в 1948 году, переживает серьезный кризис.
Британская национальная служба здравоохранения, созданная в 1948 году, переживает серьезный кризис. REUTERS/Toby Melville
RFI
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На этой неделе британское агентство здравоохранения выступило с почти обычным заявлением: если вы заболели, работайте дома и носите маски. Это возвращение COVID или другие вирусы?

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По словам корреспондента RFI, в лондонском метро можно увидеть множество людей, которые сморкаются, чихают или громко кашляют. Своеобразный коктейль из рождественских и новогодних празднований, впервые за последние три года не ограниченных никакими санитарными мерами и несколько ослабленного последовательными карантинами иммунитета — и вот в Лондоне случаи COVID, эпидемия зимних респираторных вирусов, скарлатины (особенно у детей) и гриппа, в этом году особенно заразного.

Поэтому Агентство здравоохранения Великобритании рекомендует (но не требует), чтобы британцы были осторожнее и защищали себя от микробов в зимнем воздухе. И напоминает, что еще не поздно сделать прививку от гриппа.

Кризис государственных больниц

Прежде всего британские власти пытаются поддержать систему государственных больниц, так как число госпитализаций уже показало взрывной рост из-за респираторных вирусов и гриппа. Это +79% в последнюю неделю декабря в Великобритании и более чем каждая десятая койка занята пациентами с COVID или гриппом.

Это сложная ситуация для британской системы государственных больниц, Национальной службы здравоохранения (NHS). Представители врачей NHS говорят о «худшей зиме», которую они когда-либо переживали из-за такого сочетания вирусов; худшей зиме, учитывая, что две предыдущие были отмечены волнами пандемии коронавируса.

Необходимо отметить, что государственные больницы Великобритании в целом переживают беспрецедентный кризис. Британские СМИ рассказывали о различных случаях: пожилая женщина, которая после падения и вероятного перелома шейки бедра была вынуждена ждать почти 36 часов карету скорой помощи; мужчина в инвалидной коляске, застрявший в отделении скорой помощи больше, чем на сутки в ожидании операции по поводу приступа аппендицита. Очереди из машин скорой помощи перед больницами, картины, которые шокировали британцев во время пандемии, — теперь обычное явление, объясняют специалисты в области здравоохранения.

Этот кризис многофакторный (нехватка коек, нехватка специалистов и отсутствие внешней помощи), но следствием является то, что пациенты все дольше и дольше ждут в отделениях неотложной помощи. Послание властей уже несколько недель сводится к тому, чтобы по возможности избегать чрезвычайных ситуаций: применение мер защиты, чтобы избежать заражения зимними респираторными вирусами, которые потенциально смертельны для наиболее уязвимых групп населения.

В середине декабря в Великобритании прошла историческая мобилизация британских медсестер, впервые за столетнюю историю существования их профсоюза. Вслед за этим к забастовкам присоединились британские водители скорой помощи.

Забастовки продолжатся в январе.

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