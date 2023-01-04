Великобритания: власти призывают к осторожности в условиях кризиса государственных больниц

На этой неделе британское агентство здравоохранения выступило с почти обычным заявлением: если вы заболели, работайте дома и носите маски. Это возвращение COVID или другие вирусы?

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По словам корреспондента RFI, в лондонском метро можно увидеть множество людей, которые сморкаются, чихают или громко кашляют. Своеобразный коктейль из рождественских и новогодних празднований, впервые за последние три года не ограниченных никакими санитарными мерами и несколько ослабленного последовательными карантинами иммунитета — и вот в Лондоне случаи COVID, эпидемия зимних респираторных вирусов, скарлатины (особенно у детей) и гриппа, в этом году особенно заразного.

Поэтому Агентство здравоохранения Великобритании рекомендует (но не требует), чтобы британцы были осторожнее и защищали себя от микробов в зимнем воздухе. И напоминает, что еще не поздно сделать прививку от гриппа.

Covid-19 and flu are still circulating. If you are aged 50 or over, pregnant or have certain health conditions, you are at higher risk of serious illness from these viruses this winter.



It’s not too late to have your vaccines and protect yourself



➡️ https://t.co/xD9FNcA96x pic.twitter.com/joMGb29fhw — NHS (@NHSuk) January 3, 2023

Кризис государственных больниц

Прежде всего британские власти пытаются поддержать систему государственных больниц, так как число госпитализаций уже показало взрывной рост из-за респираторных вирусов и гриппа. Это +79% в последнюю неделю декабря в Великобритании и более чем каждая десятая койка занята пациентами с COVID или гриппом.

Это сложная ситуация для британской системы государственных больниц, Национальной службы здравоохранения (NHS). Представители врачей NHS говорят о «худшей зиме», которую они когда-либо переживали из-за такого сочетания вирусов; худшей зиме, учитывая, что две предыдущие были отмечены волнами пандемии коронавируса.

Необходимо отметить, что государственные больницы Великобритании в целом переживают беспрецедентный кризис. Британские СМИ рассказывали о различных случаях: пожилая женщина, которая после падения и вероятного перелома шейки бедра была вынуждена ждать почти 36 часов карету скорой помощи; мужчина в инвалидной коляске, застрявший в отделении скорой помощи больше, чем на сутки в ожидании операции по поводу приступа аппендицита. Очереди из машин скорой помощи перед больницами, картины, которые шокировали британцев во время пандемии, — теперь обычное явление, объясняют специалисты в области здравоохранения.

Этот кризис многофакторный (нехватка коек, нехватка специалистов и отсутствие внешней помощи), но следствием является то, что пациенты все дольше и дольше ждут в отделениях неотложной помощи. Послание властей уже несколько недель сводится к тому, чтобы по возможности избегать чрезвычайных ситуаций: применение мер защиты, чтобы избежать заражения зимними респираторными вирусами, которые потенциально смертельны для наиболее уязвимых групп населения.

В середине декабря в Великобритании прошла историческая мобилизация британских медсестер, впервые за столетнюю историю существования их профсоюза. Вслед за этим к забастовкам присоединились британские водители скорой помощи.

Забастовки продолжатся в январе.

"I do not wish to prolong this dispute, but the Prime Minister has left us with no choice."



Members in England will continue our strike action on 18 & 19 January 2023.



Read more below. #FairPayForNursing https://t.co/dKUX593YXp — The RCN (@theRCN) December 23, 2022

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