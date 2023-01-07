В Иране казнили еще двух мужчин в связи с антиправительственными протестами

Репрессии в Иране

Утром в субботу, 7 января, в Иране были казнены через повешение еще двое мужчин, участвовавших в антиправительственных протестах, передает AFP со ссылкой на агентство судебной системы Ирана Mizan.

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Двух казненных — Мухаммеда Мехди Карами и Сейеда Мухаммеда Хоссейни — обвинили в убийстве члена полувоенного проправительственного ополчения «Басидж» Рухоллу Аджамиана в ходе протестов в начале ноября. Казни были приведены в исполнение 7 января, через несколько дней, после того, как смертные приговоры были оставлены в силе верховным судом.

Таким образом в Иране число казненных в связи с волной протестов выросло до четырех человек.

По данным иранских НКО, базирующихся в Норвегии, Карами было 22 года, Хоссейни — 39 лет.

Адвокат Хоссейни 18 декабря написал в твиттере, что его подзащитного подвергали пыткам, и что показания, данные под пытками, не имеют под собой законных оснований.

Как пишет Reuters со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA, по этому же делу к смертной казни приговорены еще три человека, 11 — к тюремному заключению.

Европейский союз «потрясен» казнью Карами и Хоссейни, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали от 7 января. Евросоюз еще раз призвал Тегеран прекратить «практику вынесения и приведения в исполнение смертных приговоров против протестующих» и «безотлагательно отменить недавние смертные приговоры, уже вынесенные в контексте продолжающихся протестов». «ЕС вновь заявляет о своем твердом и принципиальном неприятии применения смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах», — отмечает в коммюнике.

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что Карами и Хоссейни были казнены «после несправедливых судебных процессах, основанных на показаниях, данных по принуждению». «Шокирует, что Иран продолжает казнить протестующих, несмотря на протесты международного сообщества. Мы призываем Иран прекратить все казни», — говорится в твиттере управления ООН.

По информации AFP, основанной на официальных данных, с начала волны протестов в Иране уже 14 человек были приговорены к смертной казни в связи с манифестациями. Рассмотрение их дел находятся на разных стадиях. Правозащитники предупреждают, что десяткам человек в Иране еще грозит смертная казнь в связи с протестами.

С середины сентября в Иране не утихают протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, представительницы курдского меньшинства, скончавшейся после задержания полицией нравов под предлогом нарушения манеры ношения исламского платка. По данным правозащитников, сотни человек были убиты при попытках властей подавить протесты. Арестованы были тысячи человек.

В отношении Тегерана уже были введены новые международные санкции в связи с подавлением протестов.

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