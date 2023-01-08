МИД Франции: Казни демонстрантов в Иране — возмутительны. Париж призывает Тегеран их прекратить и «прислушаться к законным чаяниям» иранцев

Репрессии в Иране

Франция самым решительным образом осуждает казни еще двух участников антиправительственных протестов в Иране, имевшие место 7 января: казнь 22-летнего Мухаммеда Мехи Карами и 39-летнего Сейеда Мухаммеда Хоссейни. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

Реклама Читать далее

«Эти возмутительные казни являются продолжением других многочисленных серьезных и неприемлемых нарушений основных прав и свобод, совершенных иранскими властями», — говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

#Iran | La France condamne avec la plus grande fermeté les exécutions de Mohammad Mehdi Karami, 22 ans, et de Seyed Mohammad Hosseini, 39 ans, condamnés à mort à la suite de leur participation aux manifestations.



➡️https://t.co/JV2qsCXwc1 pic.twitter.com/kw2gvnrEDW — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) January 7, 2023

МИД Франции напоминает, что Париж неоднократно осуждал эти нарушения — как публично, так и напрямую в контактах с представителями властей Ирана, а также совместно со своими европейскими партнерами. В Париже напоминают, что Европейский союз ввел санкции против ответственных за волну жестоких репрессий в Иране.

«Казнь демонстрантов не может быть ответом на законные стремления иранского народа к свободе. Об этом министр (иностранных дел Франции Катрин Колонна) сказала своему иранскому коллеге 20 декабря», — отмечается в заявлении.

Вместе с партнерами по ЕС Франция призывают Тереган прекратить эти казни и «прислушаться к законным чаяниям иранского народа».

В коммюнике подчеркивается, что Франция выступает против смертной казни в принципе и привержена борьбе за повсеместную отмену этого вида наказания.

Во внешнеполитической службе Европейского союза заявили, что «потрясены» казнями Карами и Хоссейни и также призвали Иран прекратить казни демонстрантов и отменить уже вынесенные смертные приговоры. В ЕС также выразили свое принципиальное неприятие применения смертной казни при любых обстоятельствах.

«Шокирует, что Иран продолжает казнить протестующих, несмотря на протесты международного сообщества. Мы призываем Иран прекратить все казни», — заявили в управлении верховного комиссара ООН по правам человека, отметив, что Карами и Хоссейни после ареста подвергали пыткам с целью выбить нужные показания.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне «самым решительным образом осуждают фиктивные судебные процессы в Иране и казни» еще двух манифестантов. «Эти казни являются ключевым компонентом усилий режима по подавлению протестов. Мы продолжаем работать с партнерами, чтобы добиться привлечения к ответственности (виновных) в жестоких репрессиях в Иране», — написал он в твиттере.

«Иран должен немедленно прекратить насилия против собственного народа», — написал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли после сообщения об очередных казнях.

«Иранский режим должен положить конец этим жестоким и бесчеловечным приговорам. Мы вместе с иранцами, которые имею право на свои человеческие права», — подчеркнула в свою очередь министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Дания вызовет в понедельник иранского посла, чтобы сообщить ему о возмущении в связи с новыми казнями участников протестов, сообщил вчера глава МИД страны Ларс Лекке Расмуссен.

Мухаммеда Мехди Карами и Сейеда Мухаммеда Хоссейни — обвинили в соучастии в убийстве члена полувоенного проправительственного ополчения «Басидж» Рухоллы Аджамиана в ходе протестов в начале ноября. Казни были приведены в исполнение 7 января, через несколько дней, после того, как смертные приговоры были оставлены в силе верховным судом.

Таким образом в Иране число казненных в связи с волной протестов выросло до четырех человек. Правозащитники предупреждают, что десяткам человек в Иране на этом этапе грозит смертная казнь в связи с протестами. Арестованные участники волны протестов исчисляются тысячами.

С середины сентября в Иране не утихают протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, представительницы курдского меньшинства, скончавшейся после задержания полицией нравов под предлогом нарушения манеры ношения исламского платка. По данным правозащитников, сотни людей погибли при попытках силовиков подавить протесты.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться