Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в конгресс и президентский дворец

Бразилия

Сторонники Жаира Болсонару около здания Конгресса в столице Бразилии, 8 декабря 2023 г.

Захват парламента Бразилии состоялся через неделю после инаугурации нового президента Лулы да Силвы. Сторонники Болсонару также ворвались в здание Верховного суда и президентский дворец, передает Reuters. Президент Бразилии пообещал, что все причастные к беспорядкам будут найдены и привлечены к ответственности. Лидеры по всему миру осудили действия сторонников Болсонару, которые сравнивают с захватом Капитолия в США в январе 2021 года сторонниками Дональда Трампа.

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Местные СМИ оценивают численность участников беспорядков примерно в три тысячи человек.

Por @Basiliarodri: Manifestantes bolsonaristas invadiram a Esplanada em Brasíla na tarde deste domingo (8). Governo Lula avalia que houve demora nas equipes de segurança do Distrito Federal #CNNBrasil360 pic.twitter.com/ya5oyP6kWI — CNN Brasil (@CNNBrasil) January 8, 2023

Полицейские безуспешно попытались сдержать толпу, применив слезоточивый газ, но сторонники Болсонару прорвались через заградительные кордоны, сообщает AFP.

Повреждения кажутся значительными в правительственных зданиях, в которых представлено множество произведений искусства, отмечает агентство.

На кадрах из Бразилиа видно, что десятки участников беспорядков были задержаны и в наручниках выведены из правительственных зданий.

Задержанные участники беспорядков в столице Бразилии REUTERS - UESLEI MARCELINO

По некоторым данным, через три часа после захвата Национального конгресса, Верховного суда и президентского дворца протестующими силам безопасности удалось взять все три здания под контроль.

Сторонники Болсонару ранее проводили протестные акции перед военными казармами, требуя от военных помешать Луле да Силва вернуться к власти, отмечает AFP. Некоторые из них блокировали дороги.

Главы государства не было в столице: Лула да Силва находится в рабочей поездке в штате Сан-Паулу.

Нынешние события в столице Бразилии сравнивают с захватом Капитолия в январе 2021 года сторонниками Дональда Трампа, отказавшимися признать его поражение на выборах. Участники беспорядков в Бразилии также не признают поражение на выборах Жаира Болсонару.

Последний неоднократно публично подвергал сомнению доверие к системе электронного голосования в Бразилии, напоминает Reuters.

Сам Болсонару покинул Бразилию и отправился во Флориду за двое суток до окончания своего президентского срока. Он не поздравил Лулу да Силва с победой и проигнорировал церемонию его инаугурации 1 января.

Лула да Силва подписал декрет о «федеральном вмешательстве» в столице

Президент Бразилии Лула да Силва на фоне беспорядков подписал декрет о «федеральном вмешательстве», чтобы восстановить контроль над безопасностью в столице.

Согласно бразильскому закону, вопросы безопасности входят в ответственность каждого штата по отдельности. Декрет Лулы да Силвы позволяет федеральным силам безопасности действовать в столице до 31 января, поясняет портал Brazilreports.

Захватчиков правительственных зданий президент Бразилии назвал «фашистами» и обещал найти и привлечь к ответственности всех, кто причастен ко вторжению в правительственные здания.

Лула да Силва также подверг критике своего предшественника на посту президента Жаира Болсонару, заявив, что тот всегда «поощрял насилие» и тоже должен быть привлечен к отвественности.

Осуждение действий сторонников Болсонару со стороны мирового сообщества

Ряд лидеров государств Латинской Америки выразили поддержку нынешним властям Бразилии и осудили действия сторонников Болсонару, ворвавшихся в конгресс. Президент Колумбии Густаво Петро потребовал срочного созыва Организации американских государств (OAS).

Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал «продемонстрировать с твердостью и единством полную приверженность демократически избранному бразильскому правительству во главе с президентом Лулой да Силвой» и «не допустить возвращения призраков переворота, которые продвигает правое крыло».

«Соединенные Штаты осуждают любые усилия по подрыву демократии в Бразилии», — написал в твиттере советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией.

«Волеизъявление бразильского народа и демократические институты должны уважаться», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что Лула да Силва может рассчитывать на поддержку Франции.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил поддержку Луле да Сильве, «демократически избранному миллионами бразильцев по итогам свободых и честных выборов».

В конце октября представляющий левые силы Луис Инасиу «Лула» да Силва с небольшим перевесом одержал верх на выборах над действовавшим тогда президентом Жаиром Болсонару, которого называют «бразильским Трампом».

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