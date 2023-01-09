Бразилия: Власти восстановили контроль над правительственными зданиями, более 400 задержанных

Беспорядки в Бразилиа

Более 400 человек были задержаны после того, как сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здания Национального конгресса, Верховного суда и президентский дворец в Бразилиа. Об этом сообщил губернатор Федерального округа Бразилии, которого позже отстранили от должности. Президент Луис Инасиу «Лула» да Силва, вступивший в должность неделю назад, подписал декрет о привлечении федеральных сил безопасности для подавления беспорядков в столице.

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В воскресенье, 8 января, несколько тысяч сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, которые отказались признать его поражение на выборах, ворвались в здания Национального конгресса, Верховного суда и в президентский дворец на Площади трех властей в столице страны.

Сторонники Болсонару прорвали заграждения возле правительственных зданий. Полицейские, применившие слезоточивый газ, не смогли помешать их захвату протестующими на несколько часов.

Они устроили хаос и погромы в правительственных зданиях. Беспорядки в Бразилиа сравнивают с захватом Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе 2021 года.

Сторонники Жаира Болсонару устрлоили погромы в президентском дворце в Бразилиа, 8 января 2023 г. REUTERS - ADRIANO MACHADO

Примерно через три часа силам безопасности удалось взять общественные здания по контроль, сообщает местный телеканал GlobalNews. Губернатор Федерального округа Бразилии (включающего столицу) Ибанейс Роша сообщил, что в связи с беспорядками были задержаны более 400 человек, и продолжается работа по выявлению других участников беспорядков.

Губернатор Федерального округа, давний союзник Жаира Болсонару, подвергся резкой критике за провалы с обеспечением безопасности в Бразилиа, отмечает Reuters. Верховный суд Бразилии отстранил его от должности на 90 дней.

Предсказуемая попытка восстания

Многих удивила легкость, с которой протестующие прорвались в официальные здания, хотя властям было известно о существовавшей напряженности и о том, что многие сторонники Жаира Болсонару оспаривают победу Лулы, отмечает корреспондент RFI в Бразилии Мартен Бернар.

В Бразилии давно выражали опасения, что в случае поражения Болсонару откажется его признать и в стране может разгореться гражданское противостояние. Сами сторонники проигравшего президента месяцами говорили о насильственных действиях, замечает корреспондент RFI. Они устраивали акции перед военными базами, призывая военных устроить переворот.

В воскресенье автобусы со сторонниками Болсонару продолжали прибывать в столицу, а в соцсетях призывы к насилию и восстанию становились все более ожесточенными, отмечает Мартен Бернар.

Верховный суд постановил, что все лагеря протестующих сторонников Болсонару в стране, в том числе перед военными базами и на дорогах, должны быть ликвидированы.

Бразильский профессор истории, специалист по крайне правым Одилон Калдейра Нето в комментарии RFI отмечает, что попытка восстания была предсказуемой:

В последние месяцы создавались различные группы. Их поддерживал Болсонару и мобилизовали некоторые военные (…). Они получили финансовую поддержку от глав предприятий стратегических для лагеря Болсонару секторов, таких как агробизнес. Следует отметить, что некоторые подразделения военной полиции, которые в последние годы уже демонстрировали некоторую степень „болсонаризации“, проявляли большее попустительство перед лицом антидемократический акций.

Лула да Силва: Болсонару поощрял к насильственным действия через соцсети

Захват правительственных зданий в Бразилиа произошел через неделю после инаугурации представителя левых сил Лулы да Силвы, который в третий раз был избран президентом Бразилии в конце октября, одержав победу с небольшим перевесом над крайне правым Жаиром Болсонару, которого называют «бразильским Трампом».

Лула да Силва, находившийся во время беспорядков с рабочей поездкой в штате Сан-Паулу, подписал декрет о «федеральной интервенции», то есть о задействовании федеральных сил безопасности для подавления беспорядков в столице — до 31 января. Он пообещал, что все причастные к захвату правительственных зданий в Бразилиа будут найдены и привлечены к ответственности.

Президент Бразилии Лула да Силва прибыл к зданию конгресса после его захвата сторонниками Болсонару, 8 января 2023 г. © Ricardo Stuckert/Handout via REUTERS

Лула да Силва также высказал обвинения в адрес Жаира Болсонару, который неоднократно подвергал сомнению результаты президентских выборов, не признал себя проигравшим и не присутствовал на церемонии инаугурации Лулы. Сам Болсонару уехал из Бразилии во Флориду (США) еще за двое суток до окончания своего президентского срока. Болсонару «поощрял» на насильственные действия «через социальные сети из Майами», — заявил Лула да Силва.

Жаир Болсонару несколько часов не комментировал беспорядки, устроенные его сторонниками в Бразилиа. Позже он написал в твиттере, что мирные демонстрации являются частью демократий, но «грабежи и вторжения в общественные здания» «нарушают установленный порядок».

Лидеры мирового сообщества осудили захват госзданий в Бразилиа и выразили поддержку Луле

Лидеры Латинской Америки и всего мирового сообщества осудили действия сторонников Болсонару в Бразилиа. Президент США Джо Байден назвал штурм государственных зданий «возмутительной» «атакой против демократии и мирного транзита власти».

Глава Европейского совета Шарль Мишель выразил «полную поддержку Луле да Сильве, демократически избранному миллионами бразильцев на честных и свободных выборах».

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал, что «волеизъявление бразильского народа и института демократии должны уважаться» и подчеркнул, что Лула да Силва может рассчитывать на поддержку Франции.

В МИД КНР заявили, что Китай «выступает решительно против» «насильственного нападения на федеральные власти в Бразилии» и поддерживает меры, принятые властями для восстановления порядка.

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