Озоновый слой Земли восстанавливается по мере снижения концентрации вредных химикатов в воздухе — ученые

Озоновый слой находится на пути восстановления в результате глобального отказа от озоноразругающих химикатов, говорится в новом докладе группы ученых под эгидой ООН

Озоновый слой находится на пути восстановления в результате глобального отказа от озоноразрушающих химикатов, говорится в новом докладе группы ученых под эгидой ООН. Такие отчеты, дающие оценку реализации Монреальского протокола по защите озонового слоя Земли, публикуются раз в четыре года.

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В новом отчете говорится о положительном влиянии поэтапного отказа от почти 99% запрещенных озоноразрушающих веществ, что «привело к заметному восстановлению озонового слоя в верхних слоях стратосферы и уменьшению воздействия на человека вредных ультрафиолетовых солнечных лучей».

Доклад подготовила большая группа экспертов Программы ООН по окружающей среде, Всемирной метеорологической организации, NASA и др. Он был представлен 9 января на ежегодном заседании Американского метеорологического общества.

Озоновый слой, защищающий Землю от ультрафиолетового излучения Солнца, утончался десятилетиями в особенности из-за деятельности человека — использования химикатов, оказывающих разрушительное влияние на озон. Речь идет в первую очередь о хлорфторуглеродах (CFC), попадавших в атмосферу. Эти вещества ранее использовали в аэрозолях и холодильниках.

Монреальский протокол, принятый в 1987 году, был разработал с целью защиты озонового слоя и снятия с производства ряда химикатов, разрушающих его. Международное соглашение было ратифицировано всеми государствами мира. С тех пор в атмосфере значительно уменьшилось содержание CFC.

Если нынешняя политика останется в силе, ожидается, что озоновый слой восстановится до значений 1980 года (до появления «озоновой дыры») примерно к 2066 году над Антарктикой, к 2045 году — над Арктикой и к 2040 году — во всем остальном мире, указывают ученые в своем отчете.

В докладе отмечается что озоновая дыра над Антарктикой, площадь которой меняется, в целом с 2000 года медленно уменьшается в размере и глубине. Предыдущая научная оценка за 2018 год показала улучшение состояния озонового слоя в средних широтах Северного полушария, отмечает WSJ.

Согласно последнему отчету, восстановление озона идет по графику — это фантастическая новость. Влияние Монреальского протокола на смягчение последствия изменения климата невозможно переоценить. За последние 35 лет Протокол стал настоящим защитником окружающей среды,

— отметила Мег Секи, исполнительный секретарь программы ООН по окружающей среде.

Дополнительное соглашение 2016 года, известное как Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, предусматривает поэтапный отказ от других веществ — некоторых гидрофторуглеродов (HFC). Эти вещества оказывают сильное влияние на изменения климата. Авторы доклада считают, что реализация поправки позволит избежать потепления на 0,3–0,5 градусов по Цельсию к 2100 году.

Действия по защите озонового слоя создают прецедент для борьбы с климатическими изменениями: успех в поэтапном отказе от веществ, разъедающих озон, показывает, что может и должно быть сделано в рамках отказа от ископаемого топлива, сокращения выбросов парниковых газов, подчеркнул генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Группа ученых, дающих оценку Монреальскому протоколу, впервые проанализировала проекты в сфере геоинженерии, заключающиеся в преднамеренном добавлении аэрозолей в стратосферу (Stratospheric aerosol injection, SAI). Такие проекты предложили в качестве потенциального метода борьбы с глобальным потеплением за счет увеличения отражения солнечного света. Группа ученых полагает, что такие методы могут привести к непреднамеренным пагубным последствиям, в частности для озонового слоя.

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