Франция направит 360 млн евро на восстановление Пакистана, пострадавшего от разрушительных наводнений

Наводнения в Пакистане

Последствия наводнений в провнции Синд на юге Пакистана, сентябрь 2022 г.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 9 января, объявил, что Франция направит 360 миллионов евро на восстановление Пакистана и еще 10 миллионов на экстренную помощь стране, которая до сих пор страдает от последствий катастрофических наводнений прошлого года.

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Франция профинансирует проекты, которые «будут запущены с целью ответить на вызов устойчивой реконструкции и, следовательно, адаптации к изменениям климата», — сказал Эмманюэль Макрон по видеосвязи на открытии международной конференции ООН и Пакистана в Женеве.

Эмманюэль Макрон выступил по видеосвязи на открытии международной конференции ООН и Пакистана в Женеве © REUTERS/Denis Balibouse

В конференции участвуют представители четырех десятков государств, Всемирного банка и банков развития.

Ожидается, что в рамках конференции удастся мобилизовать половину из суммы в 16,3 млрд долларов, необходимых Пакистану на долгосрочное восстановление с учетом изменений климата, согласно плану, представленному Исламабадом. Вторую половину правительство Пакистана планирует мобилизовать самостоятельно через бюджет и партнеров в государственном и частном секторах экономики.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Пакистан, ставший «жертвой климатического хаоса и морально несостоятельной международной финансовой системы», нуждается в «массивных инвестициях» со стороны мирового сообщества.

По словам Гутерриша, международная финансовая система не оказывает достаточной поддержки бедным странам, которым нужно «инвестировать в устойчивость к стихийным бедствиям».

«Самая масштабная климатическая катастрофа в истории» Пакистана

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари отметил, что прошлогодние наводнения стали «самой масштабной климатической катастрофой в истории» страны, оценив ущерб от них как «монументальный».

Летом прошлого года в результате беспрецедентных муссонных дождей в Пакистане начались разрушительные наводнения. В какой-то момент одномоментно затоплена была треть территории страны. Погибли 1700 человек. Затронуты оказались в общей сложности около 33 миллионов жителей Пакистана (порядка 15% населения страны).

Наводнение пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны, август 2022 г. AP - Zahid Hussain

Миллионы человек были вынуждены покинуть свои дома. Те, кто смог вернуться, зачастую находили свои жилища поврежденными или разрушенными.

Многие территории в зоне бедствия оставались под водой месяцами. Часть территорий на юге Пакистана до сих пор затоплена. По данным Детского фонда ООН (Unicef), до четырех миллионов детей в Пакистане все еще проживают в непосредственной близости от загрязненных и стагнирующих паводковых вод.

Последствия наводнения в пакистанском городе Чарсадда, август 2022 г. REUTERS - FAYAZ AZIZ

Сельскохозяйственные поля в зоне бедствия оказались покрыты грязью, их невозможно засеять. Цены на продовольствие на этом фоне взлетели. Число пакистанцев, живущих в условиях продовольственной небезопасности, удвоилось до 14,6 млн человек, по данным ООН.

Ученые из международной инициативной группы World Weather Attribution (WWA) указывали, что изменения климата, вероятно, усилили муссонные дожди, ставшие причиной разрушительных наводнений.

Пакистан, пятая по численности населения страна в мире, ответственна за выбросы менее 1% парниковых газов. При этом Пакистан — одна из самых уязвимых в мире стран перед экстремальными стихийными бедствиями, которые в последнее время учащаются, отмечает France-Presse.

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