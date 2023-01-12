РФ освободила американца Тейлора Дадли, задержанного девять месяцев назад

Президент США недавно подтвердил решимость Вашингтона добиться освобождения возвращения на родину американца Пола Уилана, осужденного в РФ по обвинению в шпионаже.

Россия освободила бывшего военнослужащего ВМС США, который находился под стражей в РФ с апреля прошлого года, объявил в четверг, 12 января, бывший американский дипломат Билл Ричардсон, который выступал посредником в переговорах по освобождению своего соотечественника. Заявление Ричардсона передает агентство France-Presse.

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«Тейлор Дадли был освобожден в России сегодня, 12 января 2023 года, на пограничном переходе между Польшей и РФ и находится на пути домой», — цитирует AFP заявление Билла Ричардсона, бывшего дипломата и экс-губернатора штата Нью-Мексико. По его словам, переговоры об освобождении бывшего военного моряка велись «непублично».

Ранее в четверг об освобождении в РФ Тейлора Дадли сообщала телекомпания CNN со ссылкой на членов его семьи. В сообщении уточнялось, что 35-летний житель штата Мичиган был задержан сотрудниками российскими пограничниками в апреле 2022 года при попытке въехать в Калининград с территории Польши. По данным CNN, в Польше он находился для посещения музыкального фестиваля (причина, по которой он пытался въехать в РФ, в сообщении не указана).

Тейлору Дадли, как сообщили агентству ТАСС в Багратионовском райсуде Калининградской области, вменялось незаконное пересечение государственной границы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Суд прекратил дело в октябре 2022 года без вынесения приговора. «В отношении него было рассмотрено уголовное дело и дело было о применении мер медицинского характера, приговора не было», — пояснили агентству в пресс-службе суда.

Представитель семьи освобожденного американца Джонатан Фрэнкс сообщил в твиттере, что Тейлор с матерью скоро прибудут в Вашингтон.

🚨Today, the Russian govt released my client, Taylor Dudley, a Navy vet, cross the Polish border to @GovRichardson.



For every case in the @JamesFoleyFund count that is public, there are 3 that aren’t, and this is one of those cases. pic.twitter.com/Mlv7tr0YJx — Jonathan Franks (@jonfranks) January 12, 2023

«В то время как мы радуемся благополучному возвращению Тейлора, мы по-прежнему очень обеспокоены судьбой Пола Уилана и намерены добиваться его возвращения», — также заявил сегодня Билл Ричардсон. Бывший военнослужащий США Пол Уилан был арестован в России в 2018 году и приговорен к 16 годам тюрьмы по обвинению в «шпионаже». Уилан вину не признал.

Все эти годы США добиваются освобождения Уилана, президент Джо Байден в минувшем декабре подтвердил решимость не отказываться от усилий, направленных на это. Заявление Байден сделал по случаю возвращения в США звезды американского баскетбола Бриттни Гринер, которую Вашингтон после переговоров с Москвой обменял на сидевшего в американской тюрьме известного торговца оружием Виктора Бута.

«К сожалению, Москва относится к делу Пола (Уилана) иначе, чем к делу Бриттни, и хотя нам не удалось добиться освобождения Пола, мы никогда не сдадимся», — сказал тогда Байден.

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