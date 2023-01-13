Париж призывает страны Африки осудить нападение России на Украину

Дипломатия

Глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен и глава МИД Франции Катрин Колонна на пресс-конференции в Аддис-Абебе, 12 января 2023 г.

Глава французской дипломатии Катрин Колонна призвала страны африканского континента осудить нападение России на Украину, передает AFP.

Реклама Читать далее

«Важно помнить (относительно войны РФ против Украины — RFI), что есть агрессор и жертва, и важно, чтобы все сказали агрессору, что он должен остановить свое нападение», — заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в штаб-квартире Африканского союза в столице Эфиопии. Ее слова приводит агентство France-Presse.

В Аддис-Абебу глава МИД Франции прибыла вместе со своей германской коллегой Анналеной Бербок, которая сделала заявление в том же духе, подчеркнув, что Европа нуждается в Африке для «защиты мира» на европейском континенте, «который был атакован».

Бербок подчеркнула, что последствия войны РФ против Украины ощущаются повсюду в мире, «особенно в регионе Африканского рога» поскольку Россия использует продовольствие как оружие войны, препятствуя украинским поставкам. Страны Восточной Африки в последнее время столкнулись с острой нехваткой продовольствия, усугубленной сильнейшей засухой.

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Эфиопии Клод Джибидар вместе с главами МИД Франции и Германии во время посещения склада ВПП, Адама, Эфиопия, 12 января 2023 г. REUTERS - TIKSA NEGERI

«Мы хотим интенсифицировать отношения между ЕС и Африканским союзом», — сказала Анналена Бербок, напомнив о поддержке Германией реформы Совета безопасности ООН, которая позволила бы Африканскому континенту иметь в нем два постоянных места.

Катрин Колонна также выступила за «лучшую интеграцию Африканского континента в глобальное управление» и за лучшую представленность континента в Совете безопасности и место Африканского союза в G20.

Ряд африканских стран воздержались при голосовании в Генассамблее ООН в начале марта 2022 года по резолюции с требованием к России немедленно вывести свои войска из Украины. Эту резолюцию поддержала 141 страна, 35 — воздержались, пять (сама РФ, а также Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея) проголосовали против.

Среди воздержавшихся были Алжир, Ангола, ЦАР, Конго, Мадагаскар, Мали, Мозамбик, Намибия, ЮАР, Уганда, Зимбабве и другие страны Африки. При этом многие страны Африканского континента в ходе голосования 2 марта поддержали призыв к России вывести войска из Украины.

В таких странах, как ЦАР и Мали, активно действует российская военизированная группировка «ЧВК Вагнер».

🢡 Массовые убийства и насилие: как прошел 1 год «ЧВК Вагнера» в Мали. Главное из доклада

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться