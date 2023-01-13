У Джо Байдена нашли новые секретные документы. Для расследования назначен спецпрокурор

У президента США Джо Байдена обнаружили еще одну партию секретных документов. На этот раз файлы с ограниченным доступом помощники Байдена обнаружили в гараже его дома. Минюст назначил спецпрокурора для расследования. Это политически неприятная ситуация для администрации Джо Байдена, с учетом того, что ранее в Белом доме обвиняли 45-го президента США Дональда Трампа в безответственном обращении с архивами. Впрочем, две скандальные ситуации вокруг Трампа и Байдена значительно отличаются.

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В Белом доме сообщили, что «небольшое число записей администрации Обамы-Байдена с грифом ограниченного доступа» обнаружили в среду в доме Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр). Основное число документов нашли в гараже, и один — соседней комнате. Подчеркивается, что файлы обнаружили помощники президента, которые занимались проверками его домов после предыдущего скандала.

В начале этой недели стало известно, что около десятка секретных документов нашли еще в ноябре в Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден в Вашингтоне, где ранее у Джо Байдена был кабинет. Сообщается, что бумаги обнаружили адвокаты президента при освобождении офисных помещений.

В документах, относящихся к периоду с 2013 по 2016 гг., фигурируют докладные записки разведки и материалы для брифингов, в частности, по Украине, Ирану и Великобритании, передает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Как сообщается, помощники Байдена после этого вели проверки «в тесной координации с министерством юстиции» в двух домах президента в штате Делавер: в Рехобот Бич ничего найдено не было, а в Уилмингтоне нашли файлы с ограниченным доступом в гаражной кладовке. Сообщается, что все документы были переданы Минюсту.

Скандал с архивными файлами Джо Байдена разразился на фоне того, что в умышленном сокрытии части своих архивов заподозрили его предшественника Дональда Трампа. Летом этого года в доме бывшего президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида) при обыске агенты ФБР изъяли коробки, содержащие секретные материалы.

Закон 1978 года, принятый на волне Уотергейтского скандала, обязывает всех американских президентов и вице-президентов передавать все свои рабочие документы, записи и переписку в Национальный архив.

Минюст США назначил спецпрокурора Роберта Хура для надзора над расследованием того, нарушил ли Джо Байден правила обращения с секретными материалами.

Роберт Хур, архивное фото REUTERS - MICHAEL MCCOY

Роберт Хур работал 2018 году был назначен федеральным прокурором в Мэриленде администрацией Трампа. Эту должность он покинул в 2021 году, когда Трамп ушел с президентского поста, и с тех пор занимался частной практиков. Объявляя об этом назначении, министр юстиции Меррик Гарланд отметил, что Министерство юстиции могло провести это расследование самостоятельно, но «чрезвычайные обстоятельства требуют назначения специального прокурора по этому вопросу».

В деле о предполагаемом неправильном обращении самого Дональда Трампа с архивами тоже был назначен спецпрокурор.

Белый дом настаивает, что действующий президент-демократ активно сотрудничает с правосудием.

Нахождение секретных файлов в бывшем кабинете и дома у Байдена — неприятная политическая ситуация для администрации президента США, с учетом того, что Белый дом критиковал Дональда Трампа за обращение с секретными документами, обвиняя его в безответственности.

Разные обстоятельства в делах Трампа и Байдена

France-Presse напоминает, что Трамп уклонялся от добровольно сдаче архивных документов. После ухода Трампа с поста президента США Национальным архивам пришлось бороться, чтобы добиться от него возвращения файлов. Год спустя в архивы были возвращены 15 коробок с файлами, среди которых были документы исторической важности, например, письмо Дональду Трампу от северокорейского руководителя Ким Чен Ына.

Затем это федеральное ведомство попросило правосудие начать расследование. В ФБР после множество допросов и визита на место пришли к выводу, что Трамп продолжает сохранять на своей вилле Мар-а-Лаго в Палм-Бич другие секретные материалы. В августе прошлого года агенты ФБР при обыске в Мар-а-Лаго изъяли еще более 20 коробок. Как сообщает The New York Times, у Трампа после его ухода с поста президента США нашли в общей более 300 документов ограниченного доступа, в том числе файлы максимальной секретности.

Недатированное фото, опубликованное министерством юстиции США показывает фотографию, приложенную в качестве доказательства по иску суда во Флориде, документов, как утверждается, изъятых из виллы Дональда Трампа © US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP

В ситуации с Джо Байденом ситуация развивалась по-другому. К властям обратились сами адвокаты Байдена, обнаружившие секретные файлы в бывшем кабинете президента, когда перебирали бумаги перед закрытием офиса. Речь идет о десятке бумаг, которые были немедленно были переданы в Национальные архивы. Архивы в свою очередь обратились в Минюст, открывший расследование. Параллельно адвокаты президента проверяли два дома Джо Байдена в Делавере на предмет нахождения там секретных документов.

И если Дональд Трамп заявляет, что против него ведут «политическое преследование» и отрицает, что неправильно обращался с архивами, Джо Байден подчеркивает, что «со всей серьезностью» относится к секретным материалам, утверждая, что действовал непреднамеренно.

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