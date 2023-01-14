ВМО: последние восемь лет стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, но это не предел

Последние восемь лет на планете были самыми жаркими за всю историю глобальных метеонаблюдений, которые проводятся с 1880 года. В докладе, опубликованном 12 января Всемирной метеорологической организацией (ВМО), эксперты ООН уточняют, что этому «способствовали постоянно растущие концентрации парниковых газов и накопленное тепло». И предупреждают, что при нынешних темпах потепления полуторапроцентный лимит температур, зафиксированный Парижским климатическим соглашением, может быть достигнут уже в 2030 году.

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В докладе ВМО указано, что высокие температуры сохранялись, несмотря на продолжительное трехлетнее действие холодного течения Ла-Нинья в Тихом океане в Южном полушарии. Это природное явление, связанное со взаимозависимой механикой движения воздушных масс и океанических течений, лишь немного смягчило эффект общего потепления.

При составлении доклада ВМО анализирует шесть международных «комплектов данных»о температуре. Организация ООН подчеркивает, что эти данные, указывающие на «все более высокие концентрации парниковых газов и аккумулированного тепла», подтверждают опубликованные во вторник выводы европейской программы по изменению климата Copernicus, а также заключения, опубликованные 12 января Метеорологическим управлением США (NOAA) и NASA.

По расчётам ВМО, «средняя глобальная температура в 2022 году была примерно на 1,15 °C выше доиндустриального (1850—1900 гг.) уровня». А 2022 год «стал восьмым годом подряд (2015—2022 гг.), когда годовые глобальные температуры были выше доиндустриального уровня по крайней мере на 1 °C». И, соответственно, последние 8 лет, с 2015 по 2022, стали «самыми теплыми за всю историю наблюдений». Исходя из этого, метеорологи заключают, что вероятность превышения порогового значения в 1,5°С, обозначенного Парижскими соглашениями 2015 года, «с течением времени возрастает».

Потому что устойчивое трёхлетнее охлаждающее воздействие явления Ла-Нинья может сойти на нет и тогда, очевидно, за 2022 годом может последовать череда более жарких периодов. Охлаждающее действие течения в Южном полушарии — явление «кратковременное и не обратит вспять долгосрочный тренд потепления, обусловленный рекордным уровнем содержания в нашей атмосфере удерживающих тепло парниковых газов». По расчетам ВМО, сегодня существует 60% вероятности того, что Ла-Нинья продлится до января‑марта 2023 года, после чего должны наступить нейтральные условия ЭНЮК (ни Эль‑Ниньо, ни Ла‑Нинья).

И тогда переход через обозначенный Парижским соглашением лимит в 1,5°С, должен произойти,«вероятно, в начале 2030-х годов», предполагают климатологи НАСА.

Упомянутое явление Ла-Нинья, вызывающее снижение температуры океана с 2020 года возникает циклически и может длиться от 3 до 7 лет. Влияя на перераспределение воздушных масс и конденсацию осадков, оно объясняет возникновение ливневых дождей и наводнений в одних районах планеты и жестокой засухи в других.

Здесь можно вспомнить о наводнениях, затопивших в 2022 году треть территории Пакистана, в то время, населению Африканского рога, где засуха длится уже несколько сезонов, угрожает гуманитарная катастрофа. В Китае, Северной и Южной Америке в 2022 году наблюдались рекордные по силе тепловые волны.

Волны жары и засуха способствовали впечатляющим пожарам на Старом континенте. По дюнным европейской программы по изменению климата Copernicus, Европа пережила свой второй самый жаркий год за всю историю наблюдений в 2022 году, когда Франция, Великобритания, Испания и Италия установили новые рекорды средней температуры.

Тема заблаговременного предупреждения населения о возможных экстремальных деструктивных климатических явлениях обсуждалась в ходе последней международной конференции по климату COP 27. Глава ООН Антониу Гутерриш объявил в её рамках о плане стоимостью более 3 млрд долларов, чтобы обеспечить охват всего мира системами раннего предупреждения к 2027 году.

Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас подчеркнул необходимость обеспечить этот пятилетний план ООН средствами на его выполнение. Он напомнил, что в настоящее время только половина из 193 стран-членов имеют такие системы, «что усугубляет экономические и человеческие потери».

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