В Иране казнили бывшего замминистра обороны, ирано-британского гражданина Алирезу Акбари

Иран

Бывший замминистра обороны Ирана Алиреза Акбари. В Иране его обвинили в работе на британскую разведку. 14 января в Тегеране сообщили о его казни

В Тегеране в субботу объявили о казни через повешение Алирезы Акбари, бывшего замминистра обороны Ирана, имевшего двойное гражданство Ирана и Великобритании. Его обвинили в шпионаже в пользу британской разведки. По некоторым данным, показания из Акбари выбивали под пытками. Смертный приговор был приведен в исполнение, несмотря на международные протесты. Казнь Акбари еще сильнее обострила напряженность в отношениях Ирана с западными странами.

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О казни Алирезы Акбари сообщило официальное агентство судебной власти Ирана Mizan. В этом сообщении говорится, что Акбари казнили после того, как верховный суд отклонил его апелляцию на смертный приговор. Когда именно была приведена в исполнение казнь, не уточняется. Агентство AP передает, что, по некоторым данным, Акбари казнили несколько дней назад.

В Иране бывшему высокопоставленному военному чиновнику вменили работу на британскую разведку (MI6). В публикации агентства Mizan говорится, что Акбари якобы получал значительные суммы денег и другую поддержку из Лондона за предоставление информации британской разведслужбе.

По данным «Би-би-си», Акбари задержали в 2019 году и предъявили ему обвинения в шпионаже, которые он отрицал. Детали его дела стали известны недавно. Обвиняемых в шпионаже и других преступлениях против нацбезопасности обычно судят за закрытыми дверями. По данным правозащитникам, обвиняемым по таким делам запрещают самим выбирать себе адвокатов и знакомиться с материалами своих дел.

Персидская служба «Би-би-си» в среду обнародовала аудиосообщение, как утверждается, от Алирезы Акбари. В этой записи он сказал, что его допрашивали и пытали более 3500 часов на протяжении 10 месяцев и «психологическими и физиологическими методами» вынудили дать ложные признания в преступлениях, которых он не совершал.

«Судьба Алирезы Акбари особенно ужасна, учитывая нарушения прав человека, которым он, как сообщается, подвергался в заключении, включая пытки, содержание в длительном одиночном заключении и принуждение к неоднократным ложным признаниям», — отметила Фрешта Шариф, руководительница кампании «Люди в опасности» (Individuals at Risk) организации Amnesty International в Великобритании.

Алиреза Акбари в 1988 году руководил вступлением в силу режима прекращения огня с Ираком после восьми лет войны, пишет AP. Он занимал пост замминистра обороны в период реформистской администрации президента Мохаммада Хатами. Считается, что Акбари был близок экс-министру обороны, контр-адмиралу Али Шахмани, который до сих пор остается в Иране влиятельным силовиком. Наблюдатели указывают, что казнь Акбари может быть результатом борьбы за власть на фоне кризиса, вызванного массовыми протестами, не утихающими с середины сентября.

В Великобритании обещали не оставить казнь Акбари без ответа

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал, что потрясен казнью Акбари, назвав ее «жестоким и трусливым актом, совершенным варварским режимом».

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что казнь ирано-британского гражданина «не останется без ответа». Чуть позже он сообщил, что Великобритании наложила санкции на генерального прокурора Ирана Мохаммеда Джафара Монтазери.

«Казнь Али-Реза Акбари — отвратительный и варварский акт. Его имя дополнило слишком длинный список жертв репрессий и казней в Иране», — заявил в свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон, выразивший солидарность с Великобританией и иранским народом.

В МИД Франции сообщили, что снова вызвали временного поверенного в делах посольства Ирана в Париже, чтобы выразить ему возмущение в связи с казнью.

Тем временем иранское министерство иностранных дел заявило, что вызвало посла Великобритании в Тегеране.

В пятницу заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что обвинения, выдвинутые в адрес Алирезы Акбари в Иране и смертный приговор были «политически мотивированы», передает AP. «Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что господина Акбари накачивали наркотиками, подвергали пыткам во время содержания под стражей, допрашивали в течение тысяч часов и заставляли давать ложные признания», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Казнь бывшего высокопоставленного военного чиновника, имеющего гражданство Великобритании, произошла на фоне не утихающих с середины сентября протестов в Иране. Власти Ирана продолжают утверждать, что протесты — это результат некоего «вражеского заговора». По данным правозащитников, сотни протестующих были убиты при попытках силовиков подавить протесты.

К этому моменту известно о четырех казненных в Иране участниках протестов.

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