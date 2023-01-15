Умер актер и музыкант Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе начинал артистическую карьеру как певец, и выступал в этом качестве всю свою жизнь.

Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в Тбилиси. Выдающемуся грузинскому актеру было 84 года. Кикабидзе также известен как певец, автор песен, гениальный рассказчик, режиссер, политик... После российской войны в Грузии активно выступал против властей РФ, а затем и в поддержку Украины, которая позднее тоже подверглась путинской вооруженной агрессии.

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О смерти актера, которая наступила в тбилисской больнице, сообщил телеканал «Мтавари Архи».

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси.

Отец, Константин Николаевич Кикабидзе (1906—1942), работал журналистом, пропал без вести в 1942 году под Керчью. Мать, Манана Константиновна Багратиони (1915—2002) была певицей.

Вахтанг Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили, затем — в Институте иностранных языков. С 1959 года — артист филармонии, позднее — солист вокально-инструментального ансамбля «Орэра». С 80-х выступал сольно. Среди наиболее известных песен: «Проводы любви», «Чито-Гврито», «Мои года», «Бессердечная», «Обо всем не скажешь в песне», «Останься, молодость», «Вот и весь разговор», «Память», «Отцовская песня»...

Всесоюзную известность в качестве актера Кикабидзе получил после выхода фильма «Не горюй!» (1969). Второй знаковой для актера картиной стала еще одна работа режиссера Георгия Данелии «Мимино» (1977).

Впрочем, советскую страну Кикабидзе не любил. В 2018-м в интервью Жанне Немцовой для Deutsche Welle он рассказал, что в 1991 году радовался распаду СССР, и в честь такого события «даже стол накрыл».

С 2020 года Кикабидзе, возглавивший на выборах список партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, – депутат парламента Грузии. После войны РФ против Грузии 2008 года Вахтанг Кикабидзе отказался от российских наград и перестал ездить на гастроли в Россию. С 2014 года, после начала войны РФ против Украины, поддерживал украинцев.

Актер будет похоронен в Тбилиси на кладбище Пантеон Мтацминда.

У Вахтанга Кикабидзе осталось двое детей. Супруга, Ирина Григорьевна Кебадзе, в прошлом — прима-балерина Тбилисского академического оперного театра, заслуженная артистка Грузинской ССР, скончалась в октябре 2021 года.

Одно из последних интервью Кикабидзе. В мае 2022 года ведущая «Дождя» Екатерина Котрикадзе на своем канале поговорила с ним о войне, будущем России и ее диктатора, а также о том, как грузинское общество поддерживает Украину.

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