Власти Перу объявили чрезвычайное положение

Президент Перу Дина Болуарте объявила о введении чрезвычайного положения в столице и ряде регионов страны. Это решение принято на фоне непрекращающихся акций протеста, которые сопровождаются беспорядками. В результате уличных столкновений погибли, по официальным данным, 42 человека, сотни получили ранения.

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Ситуация в Перу обострилась после объявления импичмента президенту Педро Кастильо, который попытался распустить парламент. 7 декабря 2022 года его задержали вместе с женой и детьми, после того как, накануне, он объявил о планах провести масштабные политические изменения в стране и созвал новое чрезвычайное правительство.

После объявления импичмента начались массовые протесты сторонников Кастильо. Протестующие требуют отставки Дины Болуарте, которая приняла присягу главы государства. Они также требуют роспуска Конгресса и немедленных выборов. Сама Дина Болуарте высказывалась за организацию досрочных выборов.

В ответ на демонстрации протеста, с воскресенья в нескольких регионах страны введено чрезвычайное положение. Режим ЧП будет действовать с 15 января по 15 февраля в регионах Пуно, Куско, Лима, в конституционной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману департамента Мадре-де-Дьос, а также в округе Тората, следует из текста указа правительства.

Несмотря на введенный режим ЧП, тысячи демонстрантов собрались в Лиме, чтобы провести массовый протест в понедельник, передает корреспондент RFI из Лимы. По меньшей мере три тысячи человек из Андауайласа (юго-восток), одного из эпицентров декабрьских демонстраций, готовились в воскресенье днем отправиться на автомобилях и грузовиках в перуанскую столицу, сообщило местное радио RPP.

Согласно последним опросам, 71% перуанцев не одобряют политику президента Дины Болуарте. 88% выступают против Конгресса. И половина населения идентифицирует себя с протестующими. Дина Болуарте повторила в минувшую субботу, что подавать в отставку не собирается. Она назвала протестующих «небольшими группами жестоких агитаторов» и проигнорировала социальные требования протестантов.

В настоящее время против Дины Болуарте ведется предварительное расследование из-за гибели протестующих.

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