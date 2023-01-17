The Guardian: «Как война в Украине погубила физику»

Международное сотрудничество в области атома на грани срыва. Ученые и инженеры, работающие в ЦЕРН (CERN) — крупнейшем в Европе центре ядерных исследований, более не публикуют отчеты об исследованиях в научных журналах. И международное научное сообщество не имеет более доступа к свежей информации об исследованиях. Об этом пишет The Guardian в своем воскресном номере от 15 января 2023 года.

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Британская газета уточняет, что публикации в научных журналах об экспериментах c Большим адронным коллайдером (БАК) в Женеве «упали до нуля» с 22 марта прошлого года, сразу после начала войны России против Украины. А, между тем, издание работ в научных журналах ученым абсолютно необходимо. Для них это — как «твердая валюта». Это позволяет обмениваться информацией, а также служит «доказательством вклада» ученых и институтов в конкретное исследование.

Splitting the atomic scientists: how the Ukraine war ruined physics https://t.co/gDzqHAdfAV — The Guardian (@guardian) January 15, 2023

The Guardian объясняет, что в четырех крупнейших экспериментах БАК участвуют тысячи ученых и инженеров разных стран и многочисленные исследовательские институты, финансирующие проект. Российские ученые составляют около 7% сотрудников ЦЕРН.

Перечисленные в научной публикации ученые получают официальный статус соавторов проекта. Ссылаясь на источники в ЦЕРН, газета пишет, что «после вторжения в Украину некоторые ученые высказались против соавторства с российскими институтами и их сотрудниками».

Российский физик Федор Ратников объяснил The Guardian, что при поиске решений для возобновления публикаций в ЦЕРН ни одно не получило поддержки требуемого по регламенту большинства в две трети институтов-участников проектов. По его словам, большинство украинских коллег, «для которых вопрос [соавторства], естественно, крайне болезненный», «не перекладывают ответственность за вторжение на своих коллег из российских институтов». В то время, как «некоторые их коллеги из ЕС гораздо более радикальны».

Позицию радикально настроенных газете разъяснил Андреас Хёккер, руководитель эксперимента Atlas: проблема связана с позицией в отношении войны, озвученной руководителями российских академических институтов… а также с тем, что работу в ЦЕРН российских ученых, по сути, финансирует правительство России.

Тем временем коллективы ученых продолжают готовить к печати новые статьи, направляют их в научные журналы для рецензирования, но после замораживают их публикацию. Таким образом, сегодня публикации в журналах ожидают более 70 статей. Неопубликованные научные статьи загружаются на сервер препринтов. Но, отмечает газета, и в препринтах, и в версиях, подготовленных для печати в журналах, список авторов и институтов сегодня отсутствует. Вместо списка авторов в несколько страниц ставят название проекта (например, «коллектив исследователей, проект Atlas»).

Для ученых стран Европы и Америки такая ситуация мало влияет на получение бюджета или присуждение докторских степеней. Но ученые из других регионов мира опасаются значительных проблем уже в ближайшие месяцы.

The Guardian напоминает, что весной прошлого года совет ЦЕРН принял решение не возобновлять статус наблюдателя Российской Федерации и соглашение о сотрудничестве с Беларусью. Но эффективной эта мера станет не ранее, чем через два года, когда истечет действующий срок соглашений.

Украина же имела статус наблюдателя в ЦЕРН до 2016 года, а сегодня является ассоциированным членом Европейской организации по ядерным исследованиям. В неё входит 22 государства Европы и Израиль. Но в реальности в проектах задействованы десятки стран мира.

Таким образом, для ЦЕРН, отказ от соавторства с официальными структурами России — следствие военного вторжения на территорию ассоциированного государства. Это «противоречит принципам мирного сотрудничества организации», — сказал газете Андреас Хёккер, руководитель программы Atlas. По его словам, «решение оставляет дверь приоткрытой для мирного научного сотрудничества, если позволят условия в будущем».

В статье говорится, что руководство ЦЕРН понимает важность признания за учеными авторства и соавторства. Со своей стороны, Федор Ратников, работавший в США и Германии, прежде чем вернуться в 2016 году в Москву, выразил газете мнение, что остановка публикаций — «не самая большая проблема». Он заявил The Guardian, что обсуждения вопроса с российскими коллегами позволяют ему сказать, что никто из них «не может принять то, что Россия делает в Украине». Они просто продолжают делать свою работу: занимаются научными исследованиями.

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