«Нет сил»: Премьер-министр Новой Зеландии объявила об отставке

42-летняя Джасинда Ардерн покинет свой пост в начале февраля. О предстоящей отставке глава правительства Новой Зеландии объявила со слезами на глазах. Новость о ее уходе стала шоком для страны, где Ардерн пользуется огромной поддержкой избирателей.

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В ходе пресс-конференции премьер-министр призналась, что у нее больше нет сил выполнять свою работу. «Я отдала все ради того, чтобы стать премьер-министром, но это также дорого мне стоило. Вы не можете и не должны выполнять эту работу, если у вас нет полного бака, а также дополнительного резерва на случай непредвиденных и неожиданных проблем, которые неизбежно возникают», — сказала она.

«У меня просто не хватит сил еще на четыре года», — добавила лейбористский политик. СМИ отмечают, что за последние пять лет Джасинда Ардерн доказала свою твердость, проходя через кризисы, с которыми столкнулась Новая Зеландия. Это и массовое в двух мечетях Крайстчерча 15 марта 2019 года, и извержение вулкана на острове Уайт 9 декабря 2019 года, в результате которого погиб двадцать один человек, и пандемия коронавируса.

В 2018 году Ардерн стала первым премьер-министром в истории Новой Зеландии, выступившим на гей-параде. Она также высказывалась за легализацию абортов и марихуаны.

В мае 2020 года, по результатам одного из опросов общественного мнения, Ардерн стала самым популярным премьер-министром Новой Зеландии за последние сто лет. Англоязычные СМИ называли ее «анти-Трампом». «Она показала, что можно быть заботливым и компетентным лидером, главой правительства и матерью», — приводит Le Monde слова Дженнифер Лис-Маршмент, профессора политического маркетинга в Оклендском университете.

Однако после нескольких лет рекордной популярности, которую даже называли «джасиндоманией», личный рейтинг Джасинды Ардерн, а также рейтинг Лейбористской партии стали падать — на фоне ухудшения экономической ситуации и роста правой оппозиции.

Уходящая премьер-министр объявила, что следующие выборы состоятся 14 октября, а до этого времени она будет продолжать выполнять свои полномочия в качестве члена парламента.

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