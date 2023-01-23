Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в ЮАР, ставшую председателем в БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 23 января в Южно-Африканскую Республику с рабочим визитом. Программа включает прием у президента ЮАР Сирила Рамафозы, а также переговоры с главой МИДа страны Наледи Пандор. Визит подтверждает стремление России к расширению политических и экономических связей со странами Африканского континента, чему активно противодействуют США в контексте санкций против Москвы из-за войны в Украине.

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Визит в Преторию продолжает политику России в возобновлении контактов со странами Африки. В июле министр иностранных дел России посетил Египет, Конго-Браззавиль, Уганду и Эфиопию. Южно-Африканская Республика представляет для России особенный интерес. С 1 января 2023 года страна председательствует в БРИКС, объединении пяти государств с т.н. развивающейся экономикой, которое позволяет Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР пытаться решать совместно вопросы международной торговли.

«Нейтралитет» во имя торговли

Несмотря на почти год российских военных действий в Украине, Претория отказывается осуждать политику Владимира Путина и заявляет о своей «нейтральности» в конфликте. Как сообщают Vesti.ru, открывая встречу в Претории Наледи Пандор сказала, что ЮАР выступает за «скорейшее мирное решение дипломатическими путями».

Со своей стороны, выступая в Претории, Сергей Лавров продолжил возлагать на Запад вину за начатый Россией конфликт в Украине. Он сказал, что идущая там «война уже не гибридная, а почти настоящая».

В канун приезда главы МИД России в ЮАР посол Претории в Москве Мзувукиле Макетука сообщил РИА Новости, что президент России Владимир Путин будет приглашён для участия в саммите стран БРИКС, который пройдет в ЮАР в августе. А глава МИД ЮАР в интервью тому же агентству подтвердила возможность участия президента ЮАР в экономическом форуме Россия — Африка в июле в Санкт-Петербурге.

В ходе телефонных переговоров Сергея Лаврова с Наледи Пандор в августе прошлого года Россия приветствовала «ответственную позицию Претории», которая отказывается отвернуться от Москвы, несмотря на давление со стороны Запада. Эта позиция была подтверждена главой МИДа ЮАР в интервью РИА Новости 18 января. Наледи Пандор сообщила об обращении ЮАР к США с просьбой о пересмотре Вашингтоном односторонних санкций, которые, тем не менее, «затрагивают много стран и вызывают для них разные проблемы». В том же интервью было указано, что ввиду экономических трудностей, которые создаёт для стран БРИКС санкционная политика Вашингтона и доминирование доллара, ЮАР и её партнеры по БРИКС намерены «искать этому альтернативу». «Это одна из причин, по которой мы создали новый банк развития БРИКС» — отметила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР.

Возвращение интереса США к Африке

США также активизируют своё присутствие на африканском континенте. После африканского турне госсекретаря США Энтони Блинкена в августе и саммита Африка-США в Вашингтоне в декабре прошлого года (ЮАР не участвовала), министр финансов США Джанет Йеллен совершает 11-ти дневное турне по странам Африки, где обещает многомиллиардные инвестиции. В программе её поездки, начавшейся 17 января, фигурируют многочисленные страны континента, включая Сенегал, Замбию и ЮАР.

Военные манёвры с Россией и Китаем

США выразили протест против участия ЮАР в намеченных на февраль военно-морских учениях совместно с Россией и Китаем. Американское посольство в Претории указало на то, что учения совпадут с годовщиной со дня начала войны в Украине. «Мы призываем Южную Африку к военному сотрудничеству с демократиями, которые разделяют нашу взаимную приверженность правам человека», — цитирует коммюнике посольства США газета The New York Times.

В этих маневрах, запланированных на 17-27 февраля, примут участие более 350 южноафриканских военнослужащих. А порты страны примут военные корабли России и Китая.

Но, сообщает агентство France-Presse, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в понедельник на пресс-конференции заявила, что «все страны проводят военные учения со своими друзьями», назвала встречу с российским коллегой «наиболее приятной» а Россию «драгоценным партнером».

AFP сообщает также, что немногочисленная украинская диаспора в ЮАР провела в Претории демонстрацию с плакатами: «Лавров, иди домой» и «Останови ложь! Останови войну».

А южноафриканский фонд имени лауреата Нобелевской премии за мир Десмонда Туту объявил запланированные с Россией военно-морские учения «позорными» и «равнозначными заявлению о присоединении ЮАР к войне против Украины».

Международные и односторонние американские санкции

США стремятся ограничить попытки России обойти международные экономические санкции принятием закона о противодействии «злонамеренной деятельности РФ в Африке». Он был одобрен в апреле 2022 года Палатой представителей США. Законопроект, который предусматривает принятие Вашингтоном мер в отношении африканских стран за сотрудничество с Россией, находится на рассмотрении Сената. Руководство ЮАР уже обращалось к руководству США и Сенату, призывая отклонить закон, поскольку он «отрицает суверенитет» стран Африки и может сделать Африку «жертвой глобального стратегического соперничества». Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал 18 января законопроект «американской провокацией», который «вредит прежде всего африканцам».

Напомним, Южно-Африканская Республика занимает ведущие позиции в мире по запасам и добыче неэнергетических полезных ископаемых. ЮАР — крупнейший производитель платины. Страна добывает также в больших объёмах хромовую руду, палладий, ванадий, цирконий, марганцевую руду, золото, алмазы и уран.

Интерес к ее месторождениям мировых держав не перестает расти. На март 2022 взаимный товарооборот России и ЮАР достигал миллиарда долларов США.

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