Кувалда нависла над Буркина-Фасо: власти намерены заменить французскую армию наемниками «Вагнера»?

«Переходные власти» Буркина-Фасо потребовали, чтобы французские войска покинули территорию этой африканской страны в течение месяца. 22 января Эммануэль Макрон заявил, что Франция «ждет разъяснений» от «переходного президента» Буркина-Фасо по этому поводу, и намекнул на «манипуляции» со стороны России, которые могут быть причиной такого требования буркинийского режима. По сведениям различных источников, в стране присутствуют наемники «ЧВК Вагнера».

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В субботу вечером, 21 января, информационное агентство Буркина-Фасо (AIB) заявило, что правительство «приняло решение» о выводе французских военных «со своей территории» в течение месяца.

В распространенном в соцсетях ранее в среду, 18 января, «письме министерства иностранных дел» Буркина-Фасо, адресованном в МИД Франции, было заявлено, что буркинийские власти «денонсируют и полностью прекращают» действие соглашения от 17 декабря 2018 года, «касающегося статуса французских вооруженных сил» в этой 22-миллионной стране (сейчас там находится контингент французского спецназа Sabre (фр. «Сабля») численностью около 400 человек).

По сценарию Мали...

О решении Уагадугу* было объявлено под аккомпанемент антифранцузских «народных митингов». Сценарий, сильно напоминающий изгнание французских сил из другой страны региона Сахель — из Мали. (Государственный переворот в Мали, осуществленный в два этапа военной хунтой, антифранцузская кампания, поощряемая, даже инспирируемая Россией, и размещение в стране «ЧВК Вагнера» привели к ухудшению отношений между Бамако и Парижем, и выводу французских войск из страны, который завершился в августе 2022 г).

Поначалу в Буркина-Фасо — даже если среди населения и поощрялись антифранцузские настроения, — военная хунта не ставила под сомнение французское военное присутствие. Подполковник Дамиба — осуществивший переворот в январе 2022-го и занявший пост «президента переходного периода», — говорил лишь о «диверсификации» военного партнерства, и заверял, что намерен «поддерживать боевые партнерские отношения» с Парижем. Однако все изменилось после того, как уже сам Дамиба был свергнут (в конце сентября) в результате нового военного переворота.

С приходом к власти нового «переходного президента», капитана Ибрагима Траоре, отношения Уагадугу и Парижа ухудшились; новое правительство, похоже, склоняется к сближению с Москвой. В конце декабря в Буркина-Фасо потребовали отставки французского посла Люка Аллада за его высказывания о ситуации с безопасностью в стране, признанные хунтой «оскорбительными».

Более того, по словам Наны Акуфо-Аддо, президента соседней Ганы, в Буркина-Фасо уже обосновалась «группа Вагнера».

«Сегодня российские наемники находятся на нашей северной границе. Буркина-Фасо договорилась нанять группировку "Вагнера" и сделать то, что сделала Мали», а взамен, «я полагаю, им выделили шахту на юге Буркины». […] То, что эти люди (российские наемники — Прим. RFI) действуют на нашей северной границе, вызывает у нас в Гане особую озабоченность», — сказал он 14 декабря на встрече с Энтони Блинкеном, главой американской дипломатии.

В пятницу, 20 января, во время митинга, организованного Коллективом панафриканских лидеров (CLP), объединяющим несколько организаций, поддерживающих хунту, многие демонстранты, собравшиеся в центре столицы, размахивали российскими флагами, отмечает Le Monde.

Несколько сотен собравшихся потребовали ухода французского спецназа и французского посла Люка Аллада, которого Париж, несмотря на «требования» Уагадугу, до сих пор сохраняет на этом посту, отмечая, что он выполняет «прекрасную работу в трудных условиях».

Одновременно в Париже давно рассматривают, в случае, если это станет неизбежным, возможность вывода своих войск. Еще в ноябре, напоминая о пересмотре военной стратегии Франции в Африке, французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню не исключил такую возможность в интервью газете Journal du Dimanche.

«Очевидно, что пересмотр нашей общей стратегии в Африке ставит под вопрос все компоненты нашего присутствия, включая силы специального назначения», — сказал он, подчеркнув, что отряд Sabre в последние годы играл «ключевую роль в борьбе с терроризмом в Сахеле». Впрочем, в Париже рассматривали, в первую очередь, постепенный уход из Буркина-Фасо, отмечает французское издание Opex 360. А хунта требует, чтобы французы ушли срочно. В то же время, по данным Le Monde, в верхушке буркинийской власти есть люди, «сомневающиеся» в том, что французы вообще должны уходить.

В воскресенье вечером, 22 января, вопрос про Буркина-Фасо был задан президенту Франции Эмманюэлю Макрону во время его совместной пресс-конференции с канцлером Шольцем в Елисейском дворце. Макрон ответил: «Я жду выступления переходного президента Траоре, поскольку, как я понимаю, в сообщениях, которые были разосланы на данном этапе, существует большая путаница… Поэтому я думаю, что мы должны быть очень осторожны и следить за тем, что является особенностью некоторых людей в регионе, которые могут быть связаны с тем, что мы переживаем в Украине, а именно [за тем, чтобы] наши российские друзья не манипулировали. Мы ждем разъяснений от г-на Траоре по этому вопросу».

Говоря о «людях, которые могут быть связаны с тем, что мы переживаем в Украине», Макрон, вероятно, намекал на российских наемников.

Что касается «запутанных сообщений», то, как пишет Le Monde, согласно нескольким источникам, «до вечера 22 января денонсация соглашения об обороне между Францией и Буркина-Фасо, которая должна стать предметом официального уведомления, не достигла Парижа».

Только днем 23 января официальный представитель правительства Буркина-Фасо подтвердил требование о выводе французских войск.

Париж заявлял о готовности сотрудничать...

Франция до последнего пыталась сохранить свое присутствие в Буркина. 10 января Париж направил госсекретаря по вопросам развития, франкофонии и международных партнёрств при министре Европы и иностранных дел Хрисулу Захаропулу для встречи с буркинийским «президентом переходного периода».

«Франция ничего не навязывает, она готова вместе изобретать будущее», — заявила госпожа госсекретарь, уверяя, что Париж не хочет «влиять на какой бы то ни было выбор или какое бы то ни было решение» буркинийских властей. «Никто не может диктовать свой выбор Буркине», — подчеркнула она. И добавила: «Я приехала, чтобы передать четкое послание о постоянстве и приверженности моей страны (сотрудничеству с Уагадугу — Прим. RFI) ... на всех уровнях: гуманитарном, в области безопасности, в вопросе развития... Мы договорились с президентом Траоре двигаться вперед вместе в этом духе».

Что касается безопасности, Захаропулу подчеркнула, что речь больше не идет о том, чтобы Франция боролась с терроризмом** вместо своих партнеров, а о том, чтобы делать это вместе с ними, поддерживая их стратегию. «Что касается операции Sabre, мы будем присутствовать до тех пор, пока наше присутствие будет необходимо. [...] По согласованию с властями страны».

Спустя неделю после этого вроде бы обнадеживающего для Парижа визита появились первые сообщения о том, что «переходные власти» Буркина-Фасо требуют вывода французских войск.

Российский след

С большой вероятностью, это могло быть сделано под влиянием Москвы.

«Мы считаем, что наше партнерство (с Россией) должно быть укреплено», — заявил премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела после встречи с послом России Алексеем Салтыковым в середине января. Российские официальные агентства также сообщили о том, что буркинийский премьер призвал Салтыкова «открыть посольство РФ» в Уагадугу.

Если буркинийские власти не изменят свое намерение изгнать французских военных, а значит, пойдут по стопам военной хунты Мали, им следует помнить, что приход вагнеровцев туда не только не улучшил ситуацию с безопасностью в стране, но и привел к еще большему ухудшению положения многих малийцев в связи с бесчинствами российских наемников.

* Столица Буркина-Фасо.

** С 2015 года Буркина-Фасо, особенно ее северная половина, сталкивается с нападениями джихадистских группировок, связанных с «Аль-Каидой» и «ИГИЛ». В результате этих событий погибли тысячи людей и не менее двух миллионов были вынуждены покинуть свои дома, пишет France-Presse. В минувший четверг около 30 человек погибли в результате серии нападений на севере и северо-западе страны. «Переходный президент» Траоре поставил перед собой цель «отвоевать территорию, занятую этими террористическими ордами».

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