«Алкоголь вреднен в любых дозах»: в Канаде новые (намного более строгие) рекомендации вызвали дебаты

Здоровье

В Канаде ученые выпустили обновленные рекомендации относительно употребления алкоголя, где делается упор на том, что не существует безопасных доз

Канадский центр употребления психоактивных веществ и аддикции (ССSA) обновил свои рекомендации относительно употребления алкоголя. Основной упор делается на том, что любое употребление спиртных напитков вредит здоровью, а начиная с семи «стандартных» порций алкоголя в неделю (с 119 миллилитров чистого спирта) речь идет уже о высоких рисках. Некоторые сочли такой посыл чересчур радикальным, несмотря на то, что алкоголь уже давно классифицирован как канцероген.

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В январе 2023 года Канадский центр употребления психоактивных веществ и аддикции (CCSA) обнародовал обновленные рекомендации об употреблении алкоголя, где говорится, что любое потребление спиртных напитков, даже в самых малых дозах, вредит здоровью. Основной посыл звучит так: «Если вы пьете, лучше пить меньше».

CCSA подготовил свой доклад, опирающийся на новые научные исследования, для канадского агентства здравоохранения Santé Canada, отмечает Radio-Canada. Агентство выразило благодарность группе экспертов за их труд, нацеленный на обновление официального гайда. Федеральное ведомство отметило, что изучит доклад и «продолжит консультироваться с канадцами» по этой проблеме.

«Наука развивается, и рекомендации об употреблении алкоголя должны измениться. Исследования показывают, что не существует ни доз, ни вида алкогольных напитков, полезных для здоровья. Не имеет значения, о каком виде алкоголя идет речь — вине, пиве, сидре или крепких спиртных напитках», — говорится в отчете.

«Употребление алкоголя, даже в малых дозах, вредно для любого» человека вне зависимости от возраста, пола, этнического происхождения, образа жизни и так далее, — подчеркивают канадские исследователи. Они отмечают, что алкоголь наносит вред не только самому пьющему, но может повредить и окружающим из-за возрастающих рисков агрессивного поведения.

Решение о том, пить алкоголь или нет (а если пить, то сколько), конечно же, принимает сам человек, и канадские эксперты подчеркивают, что их рекомендации строятся на принципе свободы личности. Но они отметили, что считают важным донести до канадцев достоверную научную информацию о последствиях употребления алкоголя.

Три степени риска

Канадские исследователи поделили риски употребления алкоголя на три группы: «низкий», «средний» и «нарастающе высокий».

Они пишут, что «низкий риск» начинается с одного «стандартного» алкогольного напитка в неделю.

Под «стандартным напитком» понимается стакан пива крепостью 5% объемом 341 мл, бокал вина (142 мл) с содержанием алкоголя 12%, или порция крепких спиртных напитков (водка, виски, джин и так далее) объемом 43 мл. То есть 17 миллилитров чистого спирта на напиток.

При употреблении от трех до шести таких порций возникает «средний риск»: «повышается риск развития ряда видов рака», как указывают канадские специалисты.

Семь или более доз спиртных напитков в неделю (то есть 119 миллилитров чистого спирта и более) увеличивают еще и риск сердечных болезней и инсульта. «Каждый дополнительный стандартный напиток радикально увеличивает риск связанных с алкоголем последствий», — говорится в докладе.

Новые советы CCSA значительно отличаются от предыдущей рекомендации 2011 года, когда исследователи рекомендовали ограничиться 15 порциями алкоголя в неделю для мужчин и десятью — для женщин.

Что касается разницы риска для мужчин и женщин, в новом отчете говорится, что при употреблении алкоголя при высоких дозах (от семи канадских «стандартных» порций) риск для здоровья женщин растет сильнее. Несовершеннолетним канадские специалисты рекомендуют отложить употребление алкоголя на максимально возможный срок.

Особенно не рекомендуется употреблять алкоголь беременным, пытающимся забеременеть или кормящим грудью (при грудном вскармливании рекомендуется в крайнем случае подождать два часа после одной стандартной порции перед кормлением младенца), водящим машину, работающим на станках, употребляющим лекарства, взаимодействующие с алкоголем, занимающимся любыми видами опасной физической активности, ответственным за безопасность других людей и принимающим важные решения, отмечается в докладе.

Рак и болезни сердца

Канадские эксперты пишут, что тот факт, что алкоголь является канцерогеном и может приводить к развитию по меньшей мере семи типов рака, «часто неизвестен или упускается из виду».

Алкоголь давно классифицирован как канцероген группы 1, то есть вещество, относительно которого существуют убедительные доказательства его способности вызвать рак. В той же первой категории канцерогенов — вместе с алкоголем — фигурируют, например, асбест и радиоактивный йод, напоминали в ВОЗ.

По данным Международного агентства по изучению рака, в 2020 году более 740 тысяч новых случаев рака были связаны с употреблением алкоголя.

Если вернуться к Канаде, последние доступные данные показывают, что употребление спиртных напитков вызывает в этой стране почти 7000 смертей от рака каждый год. В большинстве случаев речь идет о раке молочной железы или толстой кишки, за которыми следуют рак прямой кишки, рта и горла, печени, пищевода и гортани, отмечают авторы доклада.

После онкологических заболеваний на втором месте как причина смертей в Канаде стоят сердечные болезни, где алкоголь тоже является фактором риска.

Много лет распространенное поверье, что умеренное употребление алкоголя обеспечивает защиту от коронарной недостаточности, получало широкую огласку. Исследования последних десятилетий (…) показывают, что употребление небольшого количества алкоголя не уменьшает и не увеличивает риск ишемической болезни сердца, но является фактором риска для большинства других видов сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии, сердечной недостаточности, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии и геморрагического инсульта,

— говорится в канадском докладе.

Кроме того, алкоголь является одной из основных причин заболеваний печени, которые могут приводит к циррозу и раку печени. А также употребление спиртных напитков повышает риски, связанные с агрессивным поведением и опасными инцидентами. В 2017 году употребление алкоголя привело в общей сложности к 18 тысячам смертям в Канаде, отмечается в докладе.

Неоднозначная реакция

Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что «риски начинаются с первой же капли» алкоголя — и не существует никаких минимальных доз, безопасных для здоровья.

Тем не менее новые канадские рекомендации привлекли к себе особое внимание, поскольку аналогичные экспертные группы далеко не во всех странах решаются сделать упор именно на рисках при любом употреблении алкоголя и установить планку в одну-две порции в неделю в качестве «низкой» степени риска.

К примеру, во Франции в последние годы официальная рекомендация сводится к слогану «Алкоголь: максимум два напитка в день и не каждый день». Для взрослого человека приемлемым риском во Франции объявлены 10 порций алкоголя в неделю. Под стандартной порцией понимается любой напиток, содержащий 10 граммов (около 12,7 миллилитра) чистого спирта. Полностью отказаться от алкоголя рекомендовано только в некоторых обстоятельствах (беременность, детский возраст, при вождении авто, занятиях спортом и т. д.).

Если считать, что планка приемлемого риска во Франции соответствует понятию низкого риска из доклада канадских ученых, во Франции речь идет о 127 миллилитрах спирта в неделю, тогда как в новой рекомендации канадских ученых — о 34 миллилитрах в неделю.

В Канаде новые рекомендации вызвали неоднозначную реакцию. В Ассоциации в защиту здравоохранения в Квебеке (ASPQ) приветствовали новые рекомендации канадских ученых, назвав их «соответствующими духу времени».

Однако некоторые сочли такой подход слишком строгим. Radio-Canada приводит мнение кардиолога, директора отделения по предупреждению рисков Института кардиологии Монреаля Мартена Жюно, который назвал посыл CCSA «немного экстремальным» и «слишком рестриктивным». По его словам, необходимо «индивидуализировать риски».

При этом Мартен Жюно признает, что «в Квебеке зачастую банализировано употребление алкоголя, особенно среди молодежи».

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