Глава МИД Финляндии впервые допустил вступление страны в НАТО без Швеции

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle. По его словам, одновременное вступление в альянс со Швецией остается «опцией номер один», но, «разумеется, нужно оценить ситуацию, если что-либо приведет к тому, что в долгосрочной перспективе Швеция не сможет продвинуться» по вопросу присоединения к НАТО. Тем не менее, финский министр подчеркнул, что принимать решение по этому вопросу слишком рано.

Реклама Читать далее

До сих пор Финляндия отказывалась обсуждать опцию присоединения к альянсу без Швеции, подчеркивая, что одновременное вступление принесет больше пользы с точки зрения безопасности. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил во вторник, 24 января, что находится в контакте с финскими коллегами, чтобы выяснить, что на самом деле означают заявления министра Хаависто.

Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО на фоне российского военного вторжения в Украину. Как и другие 30 членов альянса, Турция должна ратифицировать вступление новой страны и фактически обладает правом вето. Лишь Турция и Венгрия пока не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии. При этом Анкара заявляла, что не имеет возражений против вступления в НАТО Финляндии, однако имеет претензии к Швеции, которая является, как считают турецкие власти, пристанищем для курдских «террористов». Турция отказывалась одобрять заявку Швеции на вступление в альянс и выдвигала ряд требований касательно деятельности Рабочей партии Курдистана и других структур, которые Турция считает террористическими, а также потребовала снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, которое было введено в 2019 году.

В субботу, 21 января, в Стокгольме прошел разрешенный властями митинг, во время которого лидер антиисламской партии Stram Kurs («Жесткий курс»), ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран у здания турецкого посольства. Действия Палудана вызвали острую реакцию Турции, а также Саудовской Аравии, Иордании и Кувейта. «Совершенно неприемлемо допускать этот антиисламский акт, направленный против мусульман и оскорбляющий наши священные ценности, под прикрытием свободы слова», — заявили в МИД Турции.

Шведские власти таукже назвали сожжение Корана неуместным. «Свобода слова — фундаментальная составляющая демократии. Но то, что законно, необязательно уместно. Сжигание священных для многих книг — глубоко неуважительный акт. Я хочу выразить сочувствие всем мусульманам, которые обижены произошедшим в Стокгольме», — написал в твиттере премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

После инцидента с Кораном президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм более не может расчитывать на поддержку Анкары. На 27 января был намечен визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию, во время которого Стокгольм надеялся убедить Анкару одобрить шведскую заявку, но встреча была отменена.

Инцидент с сожжением Корана — не единственный эпизод, вызвавший недовольство Турции. В субботу, 21 января, в шведской столице также прошел митинг сторонников курдов и Рабочей партии Курдистана, а в середине января группа сторонников сирийских курдов повесила манекен, изображающий президента Эрдогана, перед зданием стокгольмской мэрии.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, «демонстранты играют с безопасностью Финляндии и Швеции», создавая помеху для заявки стран на вступление в НАТО. Министр высказал предположение, что одобрение шведской заявки Анкарой затянется как минимум до выборов в Турции в середине мая.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться