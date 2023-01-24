ЕС, США и Великобритания ввели новые санкции в отношении Ирана

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза одобрили четвертый пакет санкций против Ирана. Об этом 23 января сообщили в председательстве Швеции в ЕС. Новые ограничения было решено ввести из-за жесткого подавления не прекращающихся протестов в Иране. Также новые ограничения ввели США и Великобритания.

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«ЕС строго осуждает жестокое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных протестующих»,— говорится в твиттере председательства Швеции в ЕС.

At today’s #FAC the Ministers adopted a new package of sanctions against #Iran, targeting those driving the repression.



The EU strongly condemns the brutal and disproportionate use of force by the Iranian authorities against peaceful protesters. @TobiasBillstrom pic.twitter.com/cNeXZCTK79 — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) January 23, 2023

По данным агентсва Reuters, в санкционный список ЕС были добавлены 37 иранских физических и юридических лиц. Им будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а их европейские активы будут заморожены. При этом отмечается, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) не будет объявлен террористической организацией, как того требовали в Европарламенте. Сделать это не представляется возможным без сооветствующего судебного постановления — хотя бы один суд в Европе должен признать, что эта организация совершила теракт на территории союза. В Тегеране настаивают, что КСИР — законная организация, отвечающая за безопасность Ирана.

Брюссель критикует Тегеран за подавления протестов, которые продолжаются в стране с сентября, с помощью арестов и казней, за нарушения прав человека, а также за поставка беспилотников российской армии для ведения военных действий на территории Украины.

Кроме того, в понедельник, 23 января, о новых санкциях в отношении Ирана заявили власти США и Великобритания. Под санкции Вашингтона попали десять человек, включая заместителя министра разведки Ирана и ключевых командиров КСИР, а также Кооперативный фонд КСИР, финансирующий организацию.

«Сегодняшние действия являются очередной санкционной мерой, принятой в тесной консультации с нашими союзниками и партнерами и направленной против иранских физических и юридических лиц, связанных с жестокими и насильственными репрессиями иранских властей в отношении мирных демонстрантов», — прокомментировал новые санкции представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Под санкциями Лондона оказались заместитель генерального прокурора Ирана Ахмад Фазелян и еще несколько чиновников и компаний. 14 января в Иране по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании казнили бывшего заместителя министра обороны страны Али-Реза Акбари, у которого было двойное гражданство Великобритании и Ирана.

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