США ввели санкции против ряда компаний и людей, связанных с военными операциями «ЧВК Вагнер»

Правительство США классифицировало группировку «Вагнер», возглавляемую российским бизнесменом Евгением Пригожиным, как крупную транснациональную криминальную организацию. Офис контроля за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и Госдепартамент объявили о санкциях против ряда компаний и людей на разных континентах, связанных с военными операциями «ЧВК Вагнера».

Под санкции против «глобальной сети» группировки «Вагнер» попала российская технологическая фирма «Терра Тех», поставляющая космические и аэрофотоснимки, а также китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD. Последняя, как отмечается в заявлении американского Минфина, предоставила «Терра Тех» заказы на спутниковые снимки над территорией Украины, которые помогли «Вагнеру» осуществлять свои операции. Санкции были введены также против филиала этой китайской компании в Люксембурге.

Под санкции попала также АО НПК «БАРЛ» — российская космическая компания, предоставившая «зарубежные спутниковые снимки высокого разрешения российским военным».

Минфин США ввел санкции против лиц и компаний, связанных с операциями ЧВК «Вагнер» на африканском континенте. Среди них Sewa Security Services и Officer’s Union for International Security — две организации, которые «Вагнер» использует «для обеспечения видимости легитимности присуствия своего персонала в ЦАР, действующего под видом „инструкторов“». Под санкции США попала также базирующаяся в ОАЭ авиационная фирма Krakol Aviation, самолеты которой «ЧВК Вагнер» «использует для перевозки персонала и снаряжения между ЦАР, Ливией и Мали».

В списке по линии Госдепартамента США фигурируют (среди прочих) трое сотрудников российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которые, как сообщается, обеспечивали вербовку заключенных в «ЧВК Вагнер»: Дмитрий Безруких, Аркадий Гостев и Иван Прокопенко.

«Для дальнейшего ослабления военной машины России» санкции правительство США ввело санкции и против ряда российских компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом: грузовой чартерной авиакомпании «Авиакон Цитотранс», Уральского завода гражданской авиации, НПП «Гамма» и других.

В США обещали «неустанно» работать над преследованием сообщников «ЧВК Вагнер» по всему миру

«Сегодняшние расширенные санкции в отношении ЧВК „Вагнер“, а также новые санкции в отношении их сообщников и других компаний, поддерживающих российский военный комплекс, еще больше помешают Путину вооружать и оснащать свою военную машину», — сказала министр финансов США Джэнет Йеллен, комментируя новые сакнции.

В заявлении министерства финансов США подчеркивается, что группировка «Вагнер» «на постоянной основе занимается криминальной деятельностью, включая массовые убийства, изнасилования, похищения детей и физическое насилие в Центральноафриканской Республике и Мали».

Там отмечается, что «ЧВК Вагнер» участвовала в «поддерживаемых Кремлем операциях по всему миру», сейчас Путин «полагается на нее» для продолжения нападения на Украину, а кроме того «Вагнер» «дестабилизировала» ряд африканских стран, «совершая широкомасштабные нарушения прав человека и вымогая природные ресурсы».

В заявлении главы Госдепартамента Энтони Блинкена говорится, что «модель криминального поведения» «ЧВК Вагнер» включает преследование журналистов, гуманитарных работников, представителей меньшинств, а также преследование и запугивание миротворцев ООН в ЦАР, а также изнасилования и убийства в Мали.

Внесение «ЧВК Вагнер» в американский список транснациональных преступных группировок анонсировал несколько дней назад спискер совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Он тогда подчекрнул, что новые санкции затронут не только саму группировку, но и «ее сеть поддержки» по всему миру. Власти США будут «неустанно» работать над выявлением, разоблачением и преследованием тех, кто помогает военизированному формированию «Вагнер», заявил Кирби.

Одиозный бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», только в сентябре 2022 впервые публично признал, что основал еще в 2014 году и управляет вооруженным формированием «Вагнер», которое в СМИ нередко называют «частной военной компанией» (ЧВК). Российские законы не предусматривают создание, функционирование, участие в вооруженных конфликтах каких-либо «частных военных компаний». Более того, 208-я статья УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы за создание вооруженного формирования.

