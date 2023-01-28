В Эсватини простились с Тулани Масеко, убитым противником местного короля

В Эсватини (бывший Свазиленд) сотни людей, включая иностранных дипломатов, отдали дань памяти Тулани Масеко — адвокату, правозащитнику, ярому противнику последней в Африке абсолютной монархии, убитому неделю назад. К слову, на второй день после трагедии в Эсватини прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который встретился с руководством страны и обговорил вопросы сотрудничества. О его осуждении этого убийства ничего не сообщалось.

Реклама Читать далее

Убийство через несколько часов после выступления короля

Дипломаты, представляющие США, Европейский Союз, Великобританию и ООН, приняли участие в церемонии прощания, которая прошла на окраине Манзини, крупнейшего города этой небольшой страны (население — 1,1 млн человек), расположенной на юго-востоке Африки.

Постоянный координарор ООН Джордж Вачира сказал, что смерть Тулани Масеко — это «потеря не только для Эсватини, но и для всего мира и человечества», передает корреспондент AFP.

52-летний Тулани Масеко был убит вечером 21 января в своем доме в Лухлеко, примерно в 50 километрах от столицы страны, Мбабане.

Убийство произошло через несколько часов после того, как король Мсвати III выступил с речью, в которой бросил вызов противникам его абсолютного правления. По словам коллег Тулани Масеко, он был застрелен в своей гостиной в субботу вечером, когда смотрел телевизор со своей семьей.

Известный адвокат по правам человека и критик правительства, он защищал двух членов парламента от оппозиции, арестованных за поддержку продемократических демонстраций.

Самого адвоката режим ранее отправлял в тюрьму*, а совсем недавно он подал в суд на короля за переименование страны в нарушение Конституции (до 2018 года страна называлась Свазиленд). Как отмечает France-Presse, на одной из церемоний монарх сказал своим противникам: «Люди не должны жаловаться, если наемники убивают их.

Эти люди первыми начали насилие, но когда государство подавляет их за их действия, они поднимают шум, обвиняя короля Мсвати». (Это было предупреждение, направленное против оппозиции, которая обвиняет суверена в том, что он нанял южноафриканских наемников для подавления растущих протестов в стране, подчеркивает корреспондент RFI).

ООН и США призвали «провести беспристрастное расследование» убийства. Европейский Союз назвал это призвал власти Эсватини «обеспечить безопасность всех граждан, включая политических активистов». Африканский союз и Сообщество развития юга Африки (SADC) также призывают к «прозрачному расследованию».

В пятницу, 27 января, полиция жестко подавила демонстрацию демократических активистов в Манзини, которые вышли на улицы, чтобы передать городским властям петицию с требованием справедливости в связи с убийством адвоката. Полицейские применили против манифестантов резиновые пули.

Приезд Лаврова

К слову, на второй день после убийства, вечером 23 января, в Эсватини прилетел министр иностранных дел РФ Лавров. О том, чтобы он осуждал убийство политического оппонента власти или требовал независимого расследования, ничего не известно. Российские официальные источники сообщали лишь, что он провел переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и. о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром, принцем Клеопас Сифо Дламини.

«Как рассказал источник в МИД России, визит Лаврова в Эсватини ставит целью донести до королевства позицию Москвы, в том числе по украинскому конфликту»**, — написала «Российская газета». Лавров также обсудил поставки зерна в Эсватини, «разведку, добычу полезных ископаемых» и предложил местным властям «услуги» по «подготовке служб безопасности».

Эсватини находится под управлением короля Мсвати III с 1986 года. Политические партии, теоретически разрешенные, фактически не могут участвовать в выборах. В течение двух лет Эсватини сотрясали демонстрации против экстравагантного образа жизни монарха и в пользу демократических реформ: движение жестоко подавлялось. В 2021 году в ходе продемократических протестов были убиты по меньшей мере 37 человек, сообщает AFP.

* В 2014 году Масеко был посажен в тюрьму после критики судебной системы за ее предвзятость и отсутствие независимости, и осужден за «неуважение к суду». Адвокат был оправдан в апелляции и освобожден через год.

** Речь, очевидно, о начатой Путиным 24 февраля 2022 года полномасштабной войне против Украины.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться