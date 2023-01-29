В Иерусалиме за сутки произошло два нападения. Власти Израиля объявили о ряде мер

Израиль

Израильская полиция на месте атаки в восточной части Иерусалима, в результате которой были тяжело ранены двое человек, 28 января 2022 г.

Вечером в субботу военно-политический кабинет Израиля объявил о ряде мер против «террористов и их пособников» после двух нападений за сутки в Иерусалиме.

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Вечером в пятницу, 27 января, 21-летний палестинец открыл огонь по прохожим возле синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков. В результате этого нападения были убиты семь человек, сам стрелок был застрелен полицейскими после погони. Речь идет о самом кровавом нападении в Израиле за многие годы, отмечает местная пресса.

В полиции заявили, что задержали 42 подозреваемых в причастности к этому нападению. После этой атаки в Раммале на Западном берегу Иордана имели место уличные торжества.

Утром на следующий день 13-летний палестинец открыл огонь в районе Сильван в восточной части Иерусалима, тяжело ранив двух мужчин. В полиции сообщили, что подросток стрелял из засады по группе людей. Стрелка, как сообщается, обезвредили и ранили прохожие, имевшие разрешение на ношение оружия.

Атаки после рейда израильских сил безопасности в Дженине

Ответственность за эти нападения пока не взяла на себя ни одна из группировок. Эти атаки произошли после рейда израильской армии в лагере беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан 26 января. Израильские военные заявили, что операция в Дженине была предпринята с целью задержать группу боевиков «Исламского джихада», планировавшую «неминуемые террористические атаки».

В ЦАХАЛ заявили, что в ходе операции боевики оказали вооруженное сопротивление, и трое из них были убиты. Еще один сдался силам безопасности Израиля. В армии обороны Израиля отметили, что изучают сообщения о возможных дополнительных пострадавших в результате перестрелки.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии в свою очередь говорит о как минимум девяти убитых и 20 раненых в ходе рейда в город и прилегающий к нему лагерь беженцев. Среди убитых, как сообщает палестинская сторона, 60-летняя женщина.

В ответ на рейд из сектора Газа, подконтрольному группировке ХАМАС, в сторону Израиля были выпущены ракеты. Израиль ответ авиаударами по «подземному заводу по производству ракет» в Газе, по сообщению ЦАХАЛ.

После недавних нападений в Иерусалиме власти Израиля объявили о ряде санкций против «террористов и тех, кто их поддерживает», передает Newsru.co.il. «Семьи террористов и их пособников» в частности решено лишить прав на национальное страхование и других льгот. Дом палестинца, убившего семь человек у синагоги, будет снесен. Среди озвученных мер — предложение об отмене удостоверений личности у родственников тех, кто предпринял атаки, «поддерживающих террор».

Из-за границы звучат призывы к сдержанности, чтобы не допустить эскалации. Госсекретарь США Энтони Блинкен 29—31 января посетит Египет, Израиль, а также Западный берег Иордана, где он планирует встретиться с Махмудом Аббасом и другими членами правительства Палестинской автономии.

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