В Иране прогремели взрывы на военном заводе, минобороны страны заявило о «неудачной» атаке дронов

Иран

В городе Исфахан в центре Ирана прогремели взрывы на одном из военных заводов, сообщили местные СМИ. Министерство обороны Ирана заявило, что речь идет о «неудачной» атаке» беспилотников.

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По данным СМИ, речь идет о заводе по производству боеприпасов, а местные жители слышали три или четыре взрыва. Об этом пишет Iran International, опубликовавшее видео одного из взрывов.

#BREAKING Several Isfahan citizens told @IranIntl they have heard at least "three or four explosions".

Meanwhile, Telegram channels affiliated to IRGC are sharing this video with the caption "the moment a drone hits the Iranian Defense Ministry's ammunition facility in Isfahan". pic.twitter.com/tb9tHJOCKq — Iran International English (@IranIntl_En) January 28, 2023

В министерстве обороны Ирана заявили, что речь идет о «неудачной атаке» дронов. «Один из (беспилотников) был сбит… ПВО и две другие были пойманы в оборонительные ловушки и взорвались», — заявили в минобороны Ирана. Ведомство утверждает, что в результате атаки никто не пострадал, повреждена только крыша одного из цехов.

Есть информация о взрывах в других местах в Иране. По данным агентства Tasnim, пожар произошел на заводе по переработке моторного масла в городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан. Есть сообщения о пожаре на заводе недалеко от Тебриза, а также сообщения о звуках взрывов и пожарах в Карадже, Хамадане, Тегеране.

Сообщается, что власти Ирана отключили интернет по всей стране из-за опасений утечек информации об атаках на военные объекты.

Саудовский телеканал «Аль-Арабия» заявляет, что за серией взрывов в Иране стоит Израиль. В Израиле не комментировали это утверждение.

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