Блинкен в Египте призвал к снижению напряженности: Первый этап визита госсекретаря США на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) и министр иностранных дел Египта Самех Шукри проводят пресс-конференцию в Каире, 30 января 2023 года.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил усилия по снижению напряженности между Израилем и палестинцами на переговорах с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси в понедельник — в первый день своего трехдневного визита на Ближний Восток. По заявлению госсекретаря, права человека были одним из главных пунктов повестки дня на переговорах с лидерами Египта.

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Встреча в Каире: укрепление стратегического партнерства США и Египта

После прибытия в Египет в воскресенье Блинкен заявил, что хочет укрепить «стратегическое партнерство» Вашингтона с Египтом, — основным получателем американской военной помощи, который помогает посредничать в израильско-палестинском конфликте.

Блинкен встретился с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри и позже в понедельник отправится в Иерусалим на переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Встреча пройдет на фоне беспокойства внутри страны и за рубежом по поводу политики нового правого правительства Нетаньяху.

Затем Блинкен отправится в Рамаллу для встречи с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

На встрече с Ас-Сиси также обсуждались региональные вопросы, включая попытки возобновить политический переход в Судане и выйти из тупика между соперничающими фракциями в Ливии, говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

После прибытия в Каир в воскресенье, Блинкен встретился с четырьмя активистами, чтобы обсудить ситуацию с правами человека в Египте, — сказал Хоссам Бахгат, один из тех, кто участвовал во встрече.

При Ас-Сиси, который в качестве главы армии возглавил свержение первого демократически избранного президента Египта в 2013 году, долгое время велись репрессии против политического инакомыслия, которые затронули как либеральных критиков, так и исламистов.

По данным правозащитных групп, десятки тысяч человек были задержаны. Администрация президента США Джозефа Байдена отказалась от части военной помощи, ссылаясь на несоблюдение условий в области прав человека.

В последние месяцы Египет освободил некоторых видных политических заключенных на фоне усилившейся международной критики. Тем не менее, многие другие по-прежнему остаются за решеткой.

«Он уже был хорошо осведомлен о масштабах кризиса в области прав человека в Египте и о том, что в тюрьмах содержится гораздо больше новых политических заключенных, чем тех, о помиловании которых заявляет режим», — сказал Бахгат агентству Reuters после встречи с Блинкеном.

«Я думаю, что администрация Байдена теперь признает, что два года взаимодействия с Ас-Сиси по вопросам прав человека не привели к значительным улучшениям».

По словам агентства Reuters, официальные лица США пока не комментировали встречу госсекретаря с активистами.

Ас-Сиси утверждает, что меры безопасности последнего десятилетия были необходимы для стабилизации ситуации в Египте, и что власти защищают права, в том числе путем обеспечения базовых потребностей, таких как жилье и работа.

Новые усилия по снижению напряженности между Израилем и Палестиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он будет призывать израильтян и палестинцев к снижению напряженности в ходе своего визита в понедельник, на фоне самого сильного витка насилия за последние годы. Госсекретарь подтвердил, что давно застопорившаяся концепция мира является «единственным путем» вперед.

Палестинские официальные лица сообщили, что израильские войска убили 26-летнего мужчину на контрольно-пропускном пункте на оккупированном Западном берегу. По словам представителей армии, военнослужащие открыли огонь по автомобилю мужчины после того, как он врезался в одного из них и попытался скрыться.

Израиль находится в состоянии повышенной боевой готовности после того, как в пятницу палестинец открыл огонь на улице возле синагоги, убив семь человек. Это нападение стало самым кровопролитным для Иерусалима за последнее десятилетие. Нападение произошло после израильского рейда в город Дженин на Западном берегу в четверг, в ходе которого были убиты 10 палестинцев, в основном боевики.

«Без сомнения, это очень сложный момент», — сказал Блинкен журналистам в Каире перед отлетом в Тель-Авив. «На протяжении многих месяцев мы наблюдаем рост насилия, от которого страдают очень многие».

По словам Блинкена, на встречах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом, «мы будем… призывать стороны предпринять шаги для успокоения ситуации и снижения напряженности».

Последний раунд спонсируемых США переговоров о создании палестинского государства рядом с Израилем застопорился в 2014 году.

В новое правительство Нетаньяху входят партнеры, выступающие против создания палестинского государства, а контроль над палестинскими территориями разделен между Аббасом, который выступает за дипломатию, и соперничающими исламистами из ХАМАС, которые поклялись уничтожить Израиль.

Тем не менее, Блинкен назвал Вашингтон «непоколебимым приверженцем решения о двух государствах путем переговоров — единственного пути к прочному урегулированию конфликта».

По данным министерства здравоохранения Рамаллы, с 1 января по меньшей мере 35 палестинцев, как боевиков, так и гражданских лиц, были убиты в ходе почти ежедневных рейдов армии, что делает этот месяц самым кровопролитным на Западном берегу с 2015 года, — пишет агентство Reuters.

Сдерживание насилия осложняется действиями так называемых «одиноких волков», таких как 21-летний молодой человек, который совершил нападение в пятницу и, очевидно, не был связан с палестинскими боевыми группами.

Палестинские официальные лица сообщили, что в понедельник израильские поселенцы подожгли два автомобиля вблизи города Наблус на северном Западном берегу и забросали камнями дом вблизи Рамаллы, после аналогичного нападения в воскресенье.

Такие инциденты происходят регулярно, не привлекая особого внимания. Но в нынешних условиях они усиливают вероятность нового витка насилия.

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