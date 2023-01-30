Конференция Arctic Frontiers 2023: в фокусе безопасность и экология

Арктика

Арктика стала важным стратегическим районом и ее природные ресурсы вызывают растущий интерес не только со стороны стран Арктического бассейна.

В норвежском городе Тромсё 30 января открылась ежегодная конференция Arctic Frontiers 2023 Moving North (Рубежи Арктики 2023). Это одна из важнейших международных конференций, где традиционно рассматриваются экологические, социальные и экономические вопросы евро-арктического региона. В последние годы эти вопросы изучались с учетом последствий потепления климата. Военное вторжение России в Украину заставляет участников конференции в Норвегии обратить внимание на вопросы безопасности, а также на тесно связанный с войной энергетический кризис и проблемы поставок продовольствия в Европе.

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В Тромсё, крупном университетском и портовом городе Норвегии в рамках 16-ого по счету международного форума Arctic Frontiers объединились ученые-исследователи, экологи, бизнес, неправительственные организации. Он завершится 2 февраля.

В контексте войны в Украине на неформальную конференцию в Норвегию направили своих представителей правительства и советы по вопросам Арктики всех стран Арктического совета, за исключением России (Канада, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, США).

What a day it has been!



A huge thanks to everyone who participated, from the people behind the scenes, the ones on stage and those in the audience. And the best part: We're just getting started!#af2023 #movingnorth pic.twitter.com/kvEzBDyDq9 — Arctic Frontiers (@arcticfrontiers) January 30, 2023

«Роль неформальных арктических встреч будет возрастать, потому что проблемы, с которыми мы сталкиваемся на Севере, и возможности их решения не имеют кнопки паузы», — сказала в день открытия конференции Ану Фредриксон исполнительный директор Arctic Frontiers. Говоря о задачах на ближайшие пять лет, она указала на необходимость «объединить представителей научного сообщества, бизнеса, политиков и жителей региона», чтобы обеспечить «ответственное развитие Арктики, основанное на знаниях» и опираясь на «панарктический диалог».

Поиск перехода на устойчивое развитие Арктики

В числе вопросов устойчивого развития программа конференции предлагает обмен информацией о проблеме загрязнения Арктики пластиком, адаптации к быстро меняющимся экосистемам, а также преобразовании городов с помощью цифровых технологий. Ученые изучают также влияние изменения температур на здоровье и трудоспособность населения, обсудят улучшение охраны труда и адаптацию человека к экстремальным условиям Арктики.

Панарктическое сотрудничество сведено к минимуму

Участники международной конференции в Тромсё проанализируют геополитические последствия войны в Украине и вопросы обороны. Вторжение России в Украину вызвало в ряде стран опасение, что это - начало экспансионистской политики Москвы, которая однажды может распространиться на арктический регион.

«Февраль 2022 года ознаменовал конец „арктической исключительности“ (появились скрытые территориальные и ресурсные споры — прим. RFI), а конфликт в Европе оказывает прямое воздействие на страны арктической зоны, — констатируют организаторы форума. — Последствия войны огромны, включая гуманитарный кризис и кризис с беженцами, отсутствие продовольственной и энергетической безопасности и нарушение глобальных цепочек поставок. Панарктическое сотрудничество сведено к минимуму, и мы все еще ищем новые пути для общения в этом новом геополитическом ландшафте».

Сайт High North News сообщает, что Норвегия представлена на конференции премьер-министром страны Йонасом Гар Стёре, которого сопровождают министр иностранных дел, министр торговли, промышленности и рыболовства, а также министр нефти и энергетики. Исландия и Швеция направили в Тромсё глав своих дипломатических ведомств, а президент США Джо Байден — своего советника по Арктике с большой делегацией. В общей сложности в Тромсё присутствуют представители 30 стран.

Геополитический интерес спецслужб

В этом контексте PST, Служба безопасности полиции Норвегии, предостерегает о присутствии среди 900 участников международной конференции Arctic Frontiers агентов зарубежных спецслужб, в частности из недружественных стран.

«У нас есть основания полагать, что иностранные спецслужбы проявляют интерес к конференциям такого масштаба» — сказал Гуннар Фугельсё, глава PST в интервью NRK.

PST считает, что агенты иностранных спецслужб наблюдают за конференцией Arctic Frontiers в Тромсё. Спецслужбы особенно внимательно относятся к таким странам, как Россия и Китай.

30-лет со дня создания Совета Баренцева/Евроарктического региона

Arctic Frontiers 2023 проходит в год 30-летия создания Совета Баренцева/Евроарктического региона, где до мая этого года формально председательствует Россия, но сотрудничество, направленное на преодоление противостояния Восток-Запад стало невозможным после вторжения России в Украину. В последние месяцы сообщалось об отказе городов стран Северной Европы от статуса городов-побратимов с городами России.

РИА Новости 11 января 2023 года напомнило, что первая конференция по сотрудничеству в Баренцевом/Евроарктическом регионе состоялась 11 января 1993 года в городе Киркенес (Норвегия) при участии Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и Комиссии Европейских сообществ. В качестве наблюдателей присутствовали представители из США, Канады, Франции, Германии, Японии, Польши и Великобритании.

Напомним также, что климатические изменения в Арктике, вызванные ростом глобальной температуры, превращают регион в стратегически важный с нетронутыми еще природным ресурсам. По данным Геологической службы США (United States Geological Survey), здесь находится 30% запасов газа и 20 % еще не открытых мировых запасов нефти.

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