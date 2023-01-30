Пакистан: 33 человека погибли в результате нападения террориста-смертника на полицейских

Ведется расследование на месте взрыва террориста-смертника в пакистанской мечети, в результате которого погибли 33 человека, 30/01/2023.

В понедельник, 30 января, в мечети в Пешаваре (Пакистан) от взрыва погибли по меньшей мере 33 человека, ранены около 150-ти. Пакистанские власти обвиняют в подрыве террориста-смертника.

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Большинство жертв были полицейскими, которые ходили в мечеть, расположенную по периметру их казарм. По данным полиции, в момент взрыва в храме находилось около 260 верующих.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф возложил ответственность за взрыв на террориста-смертника.

Взрыв произошел в укрепленном комплексе, где располагается штаб-квартира полиции провинции и антитеррористическое подразделение.

«Согласно первоначальной информации, террорист стоял в первом ряду (мечети)», — сказал министр обороны Хаваджа Асиф в интервью телеканалу Geo TV.

В результате взрыва на верующих обрушилась стена. «Часть здания обрушилась, и многие люди, предположительно, находятся под ним», — сказал офицер полиции Сикандар Хан.

Столица и остальная часть страны, включая границу с Афганистаном, были приведены в состояние повышенной готовности. В Исламабаде снайперы были размещены на некоторых зданиях и на въездах в город.

«Террористы хотят посеять панику, нападая на тех, кто выполняет свой долг по защите Пакистана», — сказал в своем заявлении премьер-министр Шехбаз Шариф. «Те, кто воюет против Пакистана, будут стерты с лица земли».

Шахид Али, 47-летний полицейский, выживший после взрыва, рассказал агентству France-Presse, что взрыв произошел через несколько секунд после того, как имам начал молитву.

«Я видел черный дым, поднимающийся в небо. Я выбежал на улицу, чтобы спасти свою жизнь, — сказал он, — Крики людей до сих пор отдаются эхом в моей голове. Они кричали о помощи».

Инцидент произошел в тот же день, когда президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заед Аль Нахайян должен был посетить Исламабад с официальным визитом. Визит был отменен в последний момент, в понедельник, официально из-за дождливой погоды.

Во вторник Пакистан также должна посетить делегация Международного валютного фонда (МВФ) в попытке договориться о выделении жизненно важной финансовой помощи для экономики страны.

В марте 2022 года в результате взрыва, ответственность за который взяла на себя ИГ-К, региональное отделение джихадистской группировки «Исламское государство», в шиитской мечети в Пешаваре погибли 64 человека. Это было самое смертоносное нападение в Пакистане с 2018 года.

По данным полиции, террористом-смертником, на которого возлагается ответственность за взрыв в понедельник, был гражданин Афганистана, который несколько лет жил в Пакистане со своей семьей и готовил теракт в Афганистане.

В первой половине 2010-х годов Пешавар страдал от почти ежедневных нападений, но затем ситуация с безопасностью значительно улучшилась.

В последние месяцы в городе происходят целенаправленные нападения, в основном против сил безопасности.

По словам агентства France-Presse, после того, как в августе 2021 года талибы захватили власть в Афганистане, Пакистан столкнулся с новым ухудшением: после нескольких лет относительного спокойствия возобновились нападения, совершаемые пакистанскими талибами из Tehrik-e-Taliban Pakistan (ТТП), ИГ-К или белуджскими сепаратистскими группировками.

Пакистан обвиняет талибов в том, что они позволили этим группам использовать афганскую землю для планирования своих нападений, что Кабул последовательно отрицает.

ТТП — отдельное от нового афганского руководства движение, тем не менее имеющее с ним общие корни, взяло на себя ответственность за несколько нападений в последние месяцы.

Одним из самых страшных злодеяний, оставшимся в национальном сознании Пакистана, стало массовое убийство около 150 человек, в основном школьников, в Пешаваре в декабре 2014 года, — пишет AFP.

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