Закончился ближневосточный визит госсекретаря США Энтони Блинкена

Ближневосточный визит госсекретаря США Энтони Блинкеа закончился во вторник, 31 января, переговорами в Рамалле с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом. До этого глава дипломатии США встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. На обеих встречах госсекретарь США призвал стороны к разрядке напряженности и подтвердил приверженность США двухгосударственному решению конфликта.

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Во время встречи с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом и другими палестинскими лидерами Энтони Блинкен сообщил, что администрация Байдена намерена перевести Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам еще 50 миллионов долларов.

Госсекретарь США также выразил соболезнования семьям мирных жителей автономий, погибших в течение года. «Горизонт надежды для палестинцев сужается, и это нужно изменить», — сказал он. В своей речи Блинкен отметил, что как среди израильтян, так и среди жителей Палестинских автономий растет чувство обеспокоенности и опасности.

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой Палестинских автономий Махмудом Аббасом. 31 января 2023. AP - Majdi Mohammed

В понедельник госсекретарь Энтони Блинкен провел в Иерусалиме встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, во время которой также призвал израильтян и палестинцев к деэскалации напряженности.

На обеих встречах Блинкен подтвердил приверженность США двухгосударственному решению ближневосточной проблемы.

Встречи прошли на фоне обострения напряженности в израильско-палестинских отношениях после двух терактов в Израиле, а также рейда ЦАХАЛа в Дженине. Блинкен осудил, в частности, теракт на востоке Иерусалима, во время которого 28 января перед синагогой были убиты, по меньшей мере, семь человек и ранены еще десять. Накануне ЦАХАЛ провел рейд в Дженине в Палестинской автономии, во время которого были убиты девять человек, среди них боевики «Исламского джихада».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен (слева) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дают совместную пресс-конференцию, 30 января 2023 года в Иерусалиме. via REUTERS - POOL

Иран, Россия и Украина

В Иерусалиме Блинкен также обсудил вопрос иранской ядерной политики. Одной из тем обсуждений стала также поддержка Украины. «Мы обсудили углубление сотрудничества для противостояния дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами. Подобно тому, как Иран долгое время поддерживал нападающих на израильтян и другие народы террористов, сейчас режим Тегерана поставляет беспилотники, которые Россия использует для убийства невинных мирных жителей в Украине», — подчеркнул Блинкен. Он отметил, что Россия также снабжает Иран оружием в рамках сотрудничества между странами.

Блинкен призвал Израиль помогать Украине не только в гуманитарной и экономической сферах, но и в оборонной. «Нынешние зверства со стороны России лишь подчеркивают важность предоставления поддержки Украине во всех ее потребностях — в гуманитарной, экономической и оборонной сферах, пока она храбро защищает свой народ и право на существование. Это тема, которую мы тоже обсудили», — сказал он.

Ближневосточное турне госсекретаря США началось в воскресенье в Египте и закончилось во вторник вечером, 31 января.

Последний раунд переговоров по урегулированию ближневосточного конфликта, которые проводились под эгидой США, закончился безрезультатно в 2014 году.

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