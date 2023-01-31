От тракторов до золота: зачем Александр Лукашенко приехал в Зимбабве?

Политик Александр Лукашенко, руководящий Беларусью, в понедельник, 30 января, прибыл с государственным визитом в Зимбабве. В аэропорту его встретил президент африканского государства Эммерсон Мнангагва. Видео же с танцорами, которые приветствовали Лукашенко, разлетелось по мировым СМИ. В Хараре — столице Зимбабве — в этот день прошел белорусско-зимбабвийский бизнес-форум. По данным белорусского государственного агентства БелТА, в рамках визита политики договорились об установлении побратимских отношений между Минском и Хараре и усилении сотрудничества между странами. Русская служба RFI разобралась, зачем Лукашенко понадобилось посетить Зимбабве.

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Эта поездка Лукашенко - первый визит белорусского политика в африканскую страну, расположенную к югу от Сахары. До этого он посетил Объединенные Арабские Эмираты

В аэропорту Лукашенко встретили «тысячи » сторонников правящей в Зимбабве партии, передают африканские СМИ.

Визит в министерстве иностранных дел Зимбабве назвали « историческим » — если страны и раньше вели сотрудничество, о визите на высшем уровне речи никогда не шло.

Одна из основных сфер сотрудничества Зимбабве и Беларуси, о которой власти обоих стран рассказывают публично - сельское хозяйство. Лукашенко даже подарил президенту Мнангагве трактор «для его личного подсобного хозяйства » на церемонии передачи белорусской техники, сообщил провластный телеграм-канал «Пул первого».

В ходе визита стало известно, что Минский тракторный завод заключил договор о поставках более трех тысяч тракторов в Зимбабве в ближайшие два года, а с 2018 по 2022 год уже было поставлено около 1,8 тысяч единиц техники. Это значительная, но не критичная для завода цифра - как говорится в официальной белорусской прессе, всего за год их выходит около 40 тысяч.

Александр Лукашенко же в своих речах в Зимбабве упомянул другую сферу сотрудничества - добычу полезных ископаемых.

« У вас в недрах земли есть все. Поэтому спокойной жизни вам никто не даст », — приводит слова Лукашенко « Зеркало ».

Согласно расследованию белорусских журналистов, в этой сфере белорусские бизнесмены уже преуспели. В 2018 году Виктор Шейман — ближайший соратник Лукашенко — побывал в Зимбабве и заявил, что для Беларуси добыча в этой стране золота представляет большой интерес. Тогда Шейман и министр горнодобывающей промышленности Уинстон Читандо подписали соглашение о создании совместной золотодобывающей компании. Бенефициаром же ее стал оффшор, зарегистрированный на Сейшелах, которым владеет в том числе сын Шеймана Сергей, отмечает Еврорадио.

Еще одна сфера сотрудничества Лукашенко с Зимбабве — политика. Эта африканская страна также находится под санкциями со стороны США и ЕС. Правозащитники ООН неоднократно говорили о репрессиях в стране. В частности, в 2019 году во время разгона протестов полицейские использовали боевые патроны, в результате погибли пять человек. Противники президента и критики режима также находятся за решеткой, отмечают СМИ.

Лукашенко же иначе объясняет причины санкций в отношении Зимбабве.

«Санкции американцы против вас ввели не потому, что вы не демократичны, а потому что вы взяли под контроль свою страну и не пускаете сюда проходимцев и недругов», — отмечает он.

Визит Александра Лукашенко в Зимбабве продлится до 1 февраля.

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